Augmentation de l'aide financière visant à soutenir les organismes participant au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles

QUÉBEC, le 11 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Revenu Québec annonce l'augmentation de l'aide financière visant à soutenir les organismes qui participent au Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles. Rappelons que ce service d'aide a pour but d'aider gratuitement les personnes à faible revenu à remplir leurs déclarations de revenus. Ainsi, la somme allouée aux organismes qui en feront la demande, pour chaque déclaration de revenus provinciale produite par les bénévoles, passera de 1 $ à 2 $ dans le cadre de la saison 2019-2020 du service d'aide en impôt.

Cette subvention permet de compenser certaines dépenses engagées pour la production de la déclaration de revenus provinciale des personnes admissibles. L'aide financière, totalisant plus d'un million de dollars, sera versée par Revenu Québec et répartie entre les organismes visés jusqu'en 2022, comme prévu dans le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale 2017-2023.

Le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles est administré conjointement par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu Québec depuis plus de 30 ans. L'an dernier, plus de 3 700 bénévoles répartis dans 540 organismes ont aidé plus de 165 000 personnes, partout au Québec, à remplir leurs déclarations de revenus du Canada et du Québec. Dans ce contexte, plus de 361 000 déclarations ont donc été remplies, puis transmises à l'ARC et à Revenu Québec.

Pour obtenir plus d'information sur le Service d'aide en impôt - Programme des bénévoles ou pour savoir comment y participer, les citoyens sont invités à visiter revenuquebec.ca/benevole. De plus, il est à noter qu'en prévision de la prochaine période des impôts, ce service d'aide recherche activement des organismes et des bénévoles désireux de s'impliquer et d'aider des gens à obtenir les sommes auxquelles ils ont droit, en remplissant leurs déclarations de revenus.

SOURCE Revenu Québec

Renseignements: Geneviève Laurier, Porte-parole, Revenu Québec, Tél. : 418 652-5115, Courriel : genevieve.laurier@revenuquebec.ca