La nouvelle solution intègre la gouvernance de l'IA à la plateforme de gestion de l'audit et du risque, renforce la surveillance, simplifie la conformité et met de l'avant l'adoption responsable de l'IA

SAN FRANCISCO, le 28 avril 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté, qui transforme la gestion de l'audit, du risque et de la conformité, a annoncé aujourd'hui une nouvelle solution robuste de gouvernance de l'IA lors de la conférence RSACMC à San Francisco, en Californie. Cette solution permet aux clients d'accélérer leurs programmes de gestion du risque lié à l'IA et de stimuler l'innovation et l'adoption responsables de l'IA à grande échelle.

La nouvelle solution de gouvernance de l'IA d'AuditBoard aidera les clients à respecter les pratiques exemplaires en matière d'IA décrites dans des cadres de référence comme le cadre de gestion des risques liés à l'IA du National Institute of Standards and Technology (NIST), qui protège leur organisation contre le cyberrisque, l'atteinte à la réputation et les risques financiers associés à la non-conformité.

« Cette solution aidera les équipes de conformité à répondre au besoin généralisé et urgent de gouvernance de l'IA que nous constatons dans tous les secteurs, a déclaré Happy Wang, chef de la technologie à AuditBoard. Nos clients peuvent maintenant rapidement repérer, évaluer et atténuer les risques associés aux systèmes d'IA, ce qui garantit une approche plus efficace et proactive de la gestion de l'IA. »

L'intérêt croissant pour la gouvernance de l'IA est indéniable, car les organisations de tous les secteurs intègrent de plus en plus l'IA à leurs processus. Un récent sondage mené par AuditBoard et Ascend2 a révélé que 72 % des professionnels de l'audit, du risque et de la conformité croient que l'IA aura une incidence importante sur leurs processus de gestion des risques. Cependant, bien que l'enthousiasme et l'optimisme à l'égard de l'IA soient palpables, les organisations doivent trouver un équilibre entre l'adoption des possibilités de l'IA et la nécessité de s'assurer de la déployer de façon responsable.

L'adoption de la technologie a été rapide : plus de 80 % des clients d'AuditBoard AI ont accepté du contenu génératif dans leurs systèmes d'enregistrement. Pour aider les clients à assurer une gouvernance responsable non seulement d'AuditBoard AI, mais aussi de tout outil ou modèle d'IA dans leur environnement, la solution de gouvernance de l'IA d'AuditBoard accélère les programmes de gestion des risques liés à l'IA et assure une utilisation responsable de l'IA en :

simplifiant les processus de prise en charge, d'examen et d'approbation des cas d'utilisation de l'IA;

établissant une source unique de vérité pour les cas et les modèles approuvés d'utilisation de l'IA afin de fédérer une prise de décisions de façon responsable;

établissant un lien dynamique entre les risques liés à l'IA et les fournisseurs, les actifs et les contrôles pour surveiller continuellement les risques liés à l'IA dans l'ensemble des écosystèmes.

« Mon équipe est responsable d'évaluer chaque cas d'utilisation de l'IA à AuditBoard et, en fin de compte, de donner le feu vert, a déclaré Anthony Plachy, avocat-conseil général à AuditBoard. Compte tenu de l'augmentation des outils d'IA que nous constatons sur le marché, nos cas d'utilisation dans l'ensemble de l'entreprise ont commencé à monter en flèche. L'équipe a réussi à concevoir cette solution de gouvernance de l'IA pour nous aider à gérer la hausse des demandes que nous recevons, tout en veillant à ce que chaque cas d'utilisation respecte nos normes internes de gouvernance de l'IA. Cette solution a fondamentalement transformé le travail de notre équipe, et nous sommes convaincus qu'elle permettra à nos clients de naviguer efficacement dans leur parcours d'IA. »

Pour voir ces nouvelles capacités en action, visitez le kiosque AuditBoard à la conférence RSAC ou visitez AuditBoard.com.

À propos d'AuditBoard

La mission d'AuditBoard est d'être la plateforme mondiale de définition de catégorie pour le risque connecté, en élevant nos clients grâce à l'innovation. Plus de 50 % des entreprises du classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour transformer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien cotée par les clients de G2, de Capterra et de Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

