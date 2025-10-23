Le partenariat stratégique combine une technologie de calibre mondial et une vaste expérience de l'industrie pour offrir une visibilité et une assurance sans précédent dans un paysage complexe de gestion du risque.

SAN DIEGO, 24 octobre 2025 /CNW/ - 2025 AUDIT & BEYOND -- AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui que la plateforme de gestion des risques connectés moderne d'AuditBoard sera intégrée aux nouvelles capacités d'EY.ai for Risk dans le cadre de son association stratégique avec Ernst & Young LLP (EY US). La puissante combinaison de la technologie novatrice de gestion des risques alimentée par l'IA d'AuditBoard et des connaissances et du contenu exclusifs d'EY par l'entremise d'EY.ai for Risk offre aux clients une voie transparente et efficace pour réaliser le potentiel de création de valeur des forces uniques des deux entreprises.

Les entreprises font face à des changements à une échelle et à un rythme sans précédent, ainsi qu'à un nombre croissant de risques, des cybermenaces aux changements réglementaires. Le premier rapport Risk Intelligence d'AuditBoard fournit une analyse des données exclusives de la plateforme AuditBoard, ainsi que les résultats d'un sondage mené auprès de plus de 400 chefs de file de la gestion du risque. Il révèle aussi que 70 % des entreprises s'attendent à accroître le personnel affecté à la gestion des risques au cours des deux prochaines années. et 40 % prévoient d'ajouter du personnel en cybersécurité. La gestion efficace de ces défis exige une stratégie prospective tirant parti de l'IA de qualité entreprise et d'une vaste expérience professionnelle. Cette association répond au besoin essentiel du marché grâce à un ensemble complet de solutions communes pour la fonction moderne de gestion des risques et de la conformité.

« La puissante combinaison de la plateforme AuditBoard et d'EY.ai for Risk représente une nouvelle norme pour la gestion des risques connectés », a déclaré Jim Sperduto, directeur de la croissance chez AuditBoard. « Ensemble, nous créons un écosystème plus intelligent et intégré qui permet à nos clients de naviguer plus efficacement dans le paysage de la gestion des risques et de se concentrer ultimement sur la création d'un avantage concurrentiel pour leurs entreprises. »

« La nature en constante évolution du risque exige une collaboration accrue entre la technologie et les services professionnels », a déclaré Prashant Karanam, responsable mondial des contrôles internes chez EY. « L'expansion de notre association avec AuditBoard offrira une expérience unifiée à nos clients communs. En intégrant EY.ai for Risk à la plateforme de gestion des risques connectés de pointe axée sur l'IA d'AuditBoard, nous aidons les entreprises à accroître leur visibilité et avoir une plus grande assurance à l'égard de leur position en matière de risques et de leur environnement de contrôle global. »

Pour en savoir plus sur le partenariat élargi, visitez le kiosque d'EY pour vivre l'expérience Connected Risk au salon Audit & Beyond ou consultez la page AuditBoard.com/Alliances. Pour consulter l'intégralité du rapport Risk Intelligence, téléchargez-le ici.

