Les tout premiers lauréats des prix destinés à nos clients sont reconnus pour avoir bâti des organisations plus résilientes et façonné l'avenir du risque connecté.

SAN DIEGO, le 22 oct. 2025 /CNW/ - 2025 AUDIT & BEYOND -- AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui les lauréats de son premier programme de prix Connector à l'occasion de la septième édition de sa conférence annuelle, Audit & Beyond. Le programme de prix vise à reconnaître les innovateurs, les collaborateurs et les leaders qui façonnent activement l'avenir des professions de l'audit, de la gestion des risques, de la conformité et de la sécurité de l'information.

« Je tiens à féliciter chaleureusement les lauréats des prix Connector 2025 d'AuditBoard », a déclaré Justin Greenberger, chef de la relation client chez AuditBoard. « Ces équipes avant-gardistes ne sont qu'une petite représentation des résultats commerciaux transformateurs que nos clients obtiennent chaque jour avec AuditBoard. Je continue d'être émerveillé par leur leadership visionnaire et la façon dont ils façonnent l'avenir de notre industrie à l'ère de l'IA. Qu'il s'agisse d'économiser des centaines d'heures ou des centaines de milliers de dollars annuellement, nos clients relèvent constamment la barre de ce qui est possible. »

Voici les lauréats des prix Connector 2025 d'AuditBoard :

Visionary: Rend hommage aux pionniers audacieux qui tirent parti des solutions de pointe d'AuditBoard, comme l'IA, l'analyse et les intégrations, pour stimuler la transformation. Ces précurseurs établissent de nouvelles références en matière d'excellence opérationnelle et redéfinissent les possibilités en matière d'audit, de gestion des risques et de sécurité de l'information.

Gagnant : ZoomInfo : « AuditBoard nous a permis de maîtriser nos données sur les risques et de bâtir notre prochaine évolution en matière de surveillance automatisée des contrôles en continu », a déclaré Casey Atwater, directeur principal, Audit interne et conformité à la SOX chez ZoomInfo.





Rend hommage aux pionniers audacieux qui tirent parti des solutions de pointe d'AuditBoard, comme l'IA, l'analyse et les intégrations, pour stimuler la transformation. Ces précurseurs établissent de nouvelles références en matière d'excellence opérationnelle et redéfinissent les possibilités en matière d'audit, de gestion des risques et de sécurité de l'information. Excellence in Action: Met en lumière ceux qui transforment leur stratégie en succès en utilisant AuditBoard pour obtenir des résultats mesurables. Qu'il s'agisse de simplifier les processus ou de dépasser les objectifs, ces agents de changement démontrent le pouvoir de l'innovation et de l'exécution pour avoir un impact durable.

Gagnant : Bank of Ireland Group : « AuditBoard est devenu une pierre angulaire de notre fonction d'audit, créant un effet multiplicateur qui stimule l'efficacité, améliore la gouvernance et renforce l'autonomie de nos employés à mesure que nous prenons de l'expansion », a déclaré Aishling Bradwell, chef, Optimisation , Bank of Ireland Group .





Met en lumière ceux qui transforment leur stratégie en succès en utilisant AuditBoard pour obtenir des résultats mesurables. Qu'il s'agisse de simplifier les processus ou de dépasser les objectifs, ces agents de changement démontrent le pouvoir de l'innovation et de l'exécution pour avoir un impact durable. Bridge Builders: Reconnaît les équipes qui éliminent les silos et utilisent AuditBoard pour harmoniser leurs fonctions d'audit, de gestion des risques et de sécurité de l'information. Ces champions favorisent la collaboration entre les équipes, l'évolutivité et la prise de décisions connectées afin de créer une organisation plus résiliente.

Gagnant : NeueHealth : « AuditBoard AI nous a aidés à peaufiner le langage de nos risques et contrôles, ce qui a permis d'améliorer la collaboration entre nos équipes », a déclaré Emily Allen, directrice principale, Audit, NeueHealth.





Reconnaît les équipes qui éliminent les silos et utilisent AuditBoard pour harmoniser leurs fonctions d'audit, de gestion des risques et de sécurité de l'information. Ces champions favorisent la collaboration entre les équipes, l'évolutivité et la prise de décisions connectées afin de créer une organisation plus résiliente. Cyber GRC Trailblazer: Reconnaît les pionniers qui tirent parti de la technologie, de l'automatisation et de l'IA pour faire progresser la gouvernance, le risque et la conformité. Ces précurseurs améliorent la sécurité, simplifient la conformité et façonnent l'avenir de la GRC.

Gagnant : Syniverse : « AuditBoard a centralisé notre gestion des risques liés à la cybersécurité, donnant à notre chef de la sécurité de l'information les outils nécessaires pour présenter des rapports clairs et fiables à notre conseil d'administration et veillant à ce que tout le monde ait accès à des renseignements dignes de confiance et exploitables », a déclaré Ana Rodgers, vice-présidente, Services d'audit chez Syniverse.





Reconnaît les pionniers qui tirent parti de la technologie, de l'automatisation et de l'IA pour faire progresser la gouvernance, le risque et la conformité. Ces précurseurs améliorent la sécurité, simplifient la conformité et façonnent l'avenir de la GRC. de la sécurité de l'information les outils nécessaires pour présenter des rapports clairs et fiables à notre conseil d'administration et veillant à ce que tout le monde ait accès à des renseignements dignes de confiance et exploitables », a déclaré Ana Rodgers, vice-présidente, Services d'audit chez Syniverse. Agent of Change: Met en lumière des leaders visionnaires qui inspirent la transformation et font la promotion de l'utilisation stratégique d'AuditBoard. Ces influenceurs de l'industrie rehaussent le rôle de l'audit, de la gestion des risques et de la conformité, permettant à leurs équipes de prospérer.

Gagnant : Collibra : « J'ai toujours privilégié une approche holistique, connectée et axée sur les données en matière de gestion des risques. J'ai fait la promotion d'AuditBoard parce que c'est la technologie qui nous permet d'éliminer les silos et de donner vie à cette vision », a déclaré Tara Mavrovitis, responsable, GRC et Audit interne chez Collibra.

Pour en savoir plus sur la façon dont les clients d'AuditBoard façonnent l'avenir de l'industrie, consultez le AuditBoard.com.

À propos d'AuditBoard

AuditBoard est la principale plateforme de gestion des risques et de la conformité alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

Personne-ressource :

Laura Groshans

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2728062/AuditBoard_Logo.jpg

SOURCE AuditBoard, Inc