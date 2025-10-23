L'acquisition améliore davantage l'offre d'IA de premier plan dans le domaine de la GRC

SAN DIEGO, 23 octobre 2025 /CNW/ - Audit & Beyond -- AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion du risque connecté alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif pour acquérir FairNow, une plateforme de gouvernance de l'IA de bout en bout conçue à cette fin. FairNow renforce les capacités de pointe d'AuditBoard grâce à des conseils intelligents, automatisés et détaillés en matière de conformité de l'IA. Comme les exigences en matière de gouvernance de l'IA prennent de l'ampleur à l'échelle mondiale, les clients d'AuditBoard sont maintenant particulièrement bien placés pour rester conformes et atténuer les risques liés à l'IA.

Cette acquisition est associée au lancement d'Accelerate, la nouvelle solution d'IA puissante d'AuditBoard pour les équipes de GRC, qui a également été annoncée aujourd'hui. L'intégration de la solution spécialisée de gouvernance de l'IA de FairNow s'inscrit dans le cadre de la solide base des flux de travail en langage naturel d'AuditBoard, de l'audit et de la surveillance continus, de l'intelligence documentaire et de l'IA agentique, créant ainsi une plateforme de bout en bout alimentée par l'IA pour la gestion des risques. Tout cela s'appuie sur l'engagement d'AuditBoard envers l'innovation en matière d'IA - et la sécurité - à la suite de l'annonce de sa première solution de gouvernance de l'IA plus tôt cette année.

La plateforme de FairNow permet de simplifier la gouvernance de l'IA de bout en bout grâce à un registre d'IA simplifié, à des évaluations dynamiques des risques et à une conformité automatisée intelligente. Cette offre unifiée répond directement aux lacunes en matière d'exécution dans la gouvernance de l'IA. L'une des principales conclusions du rapport Risk Intelligence Report d'AuditBoard, publié la semaine dernière, révèle que moins de 30 % des dirigeants se sentent prêts pour répondre aux prochaines exigences de gouvernance de l'IA, ce qui indique un manque de responsabilité claire qui mine la confiance. Pour de nombreuses entreprises, cela signifie chercher à se conformer à des cadres comme le cadre de gestion des risques liés à l'IA du National Institute of Standards and Technology (NIST), la norme ISO/IEC 42001 et la loi sur l'IA de l'Union européenne, qui fournissent des lignes directrices structurées pour le développement et le déploiement responsables de l'IA en abordant des domaines comme l'équité, la transparence, la gestion des risques et la gouvernance des données.

« La rapidité à laquelle l'IA est adoptée fait de la gouvernance de l'IA robuste et connectée une fonction essentielle à la mission des entreprises dans tous les secteurs », a déclaré Raul Villar Jr., chef de la direction d'AuditBoard. « L'intégration de FairNow à la plateforme de gestion des risques connectés d'AuditBoard offre la solution la plus complète et la plus moderne sur le marché, répondant directement aux risques énormes qui accompagnent cette technologie. Combinée au lancement d'Accelerate, cette acquisition permettra à AuditBoard de se démarquer en faisant progresser les offres concurrentielles émergentes et en donnant à nos clients les moyens de transformer leurs programmes de gestion des risques et de conformité. »

Guru Sethupathy, chef de la direction et fondateur de FairNow, partage cet enthousiasme. « FairNow croit que la gouvernance sera le principal catalyseur à l'ère de l'IA, permettant de gérer les risques tout en renforçant la confiance et en favoriser son adoption », a déclaré M. Sethupathy. « Notre objectif de simplifier la gouvernance de l'IA sera accélérée grâce à AuditBoard, le chef de file incontesté de la gestion des risques connectés alimentée par l'IA. Se joindre à AuditBoard, c'était la prochaine étape logique de notre parcours visant à accroître notre impact. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe d'AuditBoard pour renforcer la position de la plateforme en tant que solution de premier plan à l'échelle mondiale pour la gestion moderne des risques : intelligente, automatisée et connectée. »

L'acquisition vise à élargir considérablement la plateforme d'AuditBoard, créant une solution unifiée axée sur l'IA pour gérer tous les risques d'entreprise.

Morrison & Foerster LLP a agi à titre de conseiller juridique d'AuditBoard.

