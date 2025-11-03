La plateforme de gestion des risques connectée alimentée par l'IA remporte une troisième grande reconnaissance de chef de file en 2025.

LOS ANGELES, 3 novembre 2025 /CNW/ - AuditBoard, la principale plateforme mondiale de gestion des risques connectée alimentée par l'IA, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été reconnue comme chef de file 2025 dans le Magic QuadrantMC de Gartner® pour les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité et les chefs de file de l'assurance. Nous croyons qu'AuditBoard a été positionnée comme un chef de file en raison de son interface moderne solide, de son temps de mise en œuvre plus rapide que la moyenne et de l'important taux de satisfaction des utilisateurs. L'entreprise a également été honorée pour ses solutions de gestion du risque d'entreprise et de conformité, qui reposent sur une expertise approfondie en matière d'assurance, ainsi que pour ses innovations d'IA ciblées et axées sur le client.

« Nous croyons que le fait d'être reconnue comme chef de file dans le quadrant magique de Gartner offre une validation extrêmement significative de notre plateforme de gestion des risques connectée alimentée par l'IA et de la valeur unique que nous apportons à nos clients, a déclaré Raul Villar Jr., chef de la direction d'AuditBoard. Nous continuerons d'innover en nous basant directement sur les commentaires des clients et en les gardant à l'avant-garde de tout ce que nous faisons. »

Cette reconnaissance arrive à un moment critique, car l'évolution du paysage des risques fait croître le besoin de solutions de qualité entreprise qui servent des organisations mondiales complexes. Le récent rapport du renseignement sur les risques d'AuditBoard a révélé que 72 % des professionnels de l'audit, de la gestion des risques et de la conformité croient que l'IA aura une incidence importante sur leurs processus de gestion des risques. De plus, 70 % des répondants s'attendent à augmenter le personnel de gestion des risques, et 40 % prévoient d'augmenter le personnel de cybersécurité au cours des deux prochaines années.

La stratégie d'IA d'AuditBoard s'aligne directement sur ce changement : en date d'octobre 2025, 91 % des clients de cette stratégie avaient accepté du contenu génératif dans leur système de dossiers, et 70 % des clients Fortune 1000 avaient confiance en cette stratégie pour éclairer et accélérer la prise de décisions en gestion de risques. Cette reconnaissance survient quelques jours seulement après l'annonce de son produit Accelerate, une nouvelle solution d'IA puissante qui offre des flux de travail en langage naturel, une vérification et une surveillance continues, une intelligence documentaire et une IA agentique. Plus tôt cette année, AuditBoard a été reconnue comme chef de file dans le rapport Verdantix Green Quadrant annuel: GRC Software 2025, parce qu'elle a obtenu les notes les plus élevées pour son IA, la vision de ses produits et sa stratégie.

Pour télécharger gratuitement une copie du Magic QuadrantMC 2025 de Gartner® portant sur les outils de gouvernance, de gestion des risques et de conformité, les chefs de file de l'assurance, visitez AuditBoard.com.

Avertissement de Gartner

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir seulement les fournisseurs ayant les cotes les plus élevées ou ayant reçu d'autres marques de reconnaissance. Les publications de recherche de Gartner constituent les opinions des membres de l'organisme de recherche et ne doivent pas être considérées comme des faits. Gartner nie l'existence de toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette étude, notamment toute garantie quant à la qualité marchande ou à la conformité à des fins particulières.

GARTNER est une marque de commerce déposée et une marque de service de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l'échelle internationale, et Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. ou de ses sociétés affiliées et elle est utilisée aux présentes avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner, Magic Quadrant pour la gouvernance, la gestion des risques et les outils de conformité, les chefs de file de l'assurance, Joel Backaler, Devanshu Mehrotra, Jie Zhang, Lexi VerVelde, 27 octobre 2025

AuditBoard est la principale plateforme de gestion des risques et de la conformité alimentée par l'IA, qui transforme la façon dont les plus grandes entreprises du monde gèrent les risques. Plus de 50 % des entreprises figurant au classement Fortune 500 font confiance à AuditBoard pour améliorer leur gestion de l'audit, du risque et de la conformité. AuditBoard est très bien notée par ses clients sur G2, Capterra et Gartner Peer Insights, et a récemment été classée, pour la sixième année consécutive, comme l'une des entreprises technologiques dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord par Deloitte.

