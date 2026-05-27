Audi Canada a célébré la communauté, l'innovation et le progrès technologique lors de la fin de semaine du Grand Prix du Canada 2026 à Montréal, où l'équipe de F1 Revolut d'Audi a fait ses débuts au Canada. La fin de semaine a été marquée par une prise de contrôle immersive de l'hôtel William Gray dans le Vieux-Montréal, qui a servi de point de rassemblement central pour les invités, les médias, les créateurs, les partenaires et les amateurs d'Audi. La fin de semaine s'est déroulée sous le signe de l'hôtellerie, de la cuisine, de la programmation culturelle et des performances artistiques, la ville de Montréal servant la toile de fond du programme tout au long de la fin de semaine de la course.

Le moment marquant de la fin de semaine était Rue 26, une rencontre de voitures spéciale qui a eu lieu à la Tour de l'horloge, dans le Vieux-Montréal. Réunissant des propriétaires, des amateurs et des collectionneurs de partout au pays, la soirée a célébré le patrimoine et la culture d'Audi grâce à un rassemblement qui reflétait la communauté qui a longtemps façonné l'identité de la marque. « De la domination du rallye Quattro aux victoires au 13 Le Mans et au succès du Dakar e-tron, Audi a une longue tradition d'innovation en matière de sports motorisés qui continue de redéfinir la performance », a déclaré Joseph Ottorino, directeur du marketing d'Audi Canada. Plus de 85 véhicules Audi personnels, allant de modèles patrimoniaux à des voitures de performance modernes, ont bordé le secteur riverain de Montréal, créant une vitrine vivante de l'évolution d'Audi, aux côtés de la voiture Revolut R26 d'Audi pour la Formule 1 et d'une chorégraphie de drones au-dessus du fleuve Saint-Laurent. « Avec Rue 26, nous créons une expérience plus humaine et participative, rassemblant les gens, les histoires et les véhicules qui ont façonné la culture Audi. C'est une célébration de la communauté qui oriente les prochaines étapes de la marque, tant sur la piste qu'à l'extérieur », a-t-il ajouté.

Dans le cadre de la programmation de la fin de semaine, Audi Canada a accueilli le premier épisode québécois de la série Audi Innovation, mettant en vedette le champion du monde de Formule 1 en 1997, Jacques Villeneuve. Au cours d'un entretien animé, ce dernier a abordé son parcours professionnel, ses perspectives d'évolution au sein du sport motorisé et ses activités créatives au-delà de la course.

La fin de semaine comprenait également le dernier chapitre de la série Audi Canada Sustainability Dining, une aventure sur invitation seulement qui a réuni l'artisanat culinaire et la conversation sur le développement durable, tout cela à l'intérieur du célèbre restaurant Dorsia de Montréal. La soirée était coanimée par le chef Bernardo Paladini, reconnu pour sa cuisine italienne moderne façonnée par son travail avec la famille Francescana et Torno Subito Miami, aux côtés du chef exécutif de Dorsia, Miles Pundsak-Poe, dont l'approche aux influences mondiales s'appuie sur son expérience dans certaines des cuisines étoilées au guide Michelin les plus célèbres au monde.

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À propos d'Audi

Audi stimule la transformation et façonne la mobilité de demain grâce à des véhicules électriques intelligents.

Les produits de la marque automobile haut de gamme sont disponibles dans plus de 100 marchés. Son réseau mondial de production s'étend sur 21 sites dans 12 pays. Vorsprung durch Technik compte plus de 88 000 employés. Avec courage, passion, responsabilité et confiance, ils réinterprètent plus de 100 ans de tradition de fabrication automobile pour façonner le futur En 2026, Audi fait son entrée en Formule 1 avec une équipe officielle, dans une expression audacieuse de son ADN en sports motorisés.

Le groupe Audi comprend également le fabricant de voitures de sport d'exception Lamborghini, la marque de luxe Bentley Motors et le fabricant de motocyclettes Ducati.

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SOURCE Audi Canada

Communications, Audi Canada, Cort Nielsen, Relations publiques, Courriel : [email protected]