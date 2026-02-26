Audi Canada nomme un nouveau président : Khaled Soussi

Son mandat débute le 1 er avril 2026.

Il s'est joint à AUDI AG en 2011.

Plus récemment, il était responsable de la stratégie commerciale et de l'expérience client chez SEAT S.A.

AJAX, ON, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Audi Canada a l'honneur d'annoncer la nomination de Khaled Soussi au poste de président d'Audi Canada.

Khaled Soussi deviendra président d'Audi Canada le 1er avril 2026, succédant à Vito Paladino, qui a été promu au poste de président d'Audi of America et de chef d'Audi North America Region. M. Soussi travaillera à Reston, aux États-Unis. Il est actuellement responsable de la stratégie commerciale et de l'expérience client chez SEAT S.A.

M. Soussi a commencé sa carrière automobile en 2011 chez AUDI AG, où il a occupé plusieurs postes dans la stratégie de vente au détail et la numérisation, contribuant au développement de modèles commerciaux et opérationnels novateurs. En 2017, il a rejoint SEAT S.A. à Barcelone, assumant des responsabilités de direction croissantes au sein de l'organisation des ventes avant d'être nommé chef des ventes et du marketing pour la nouvelle marque CUPRA, jouant un rôle clé dans sa création, son positionnement et sa croissance internationale. Par la suite, il a dirigé le développement et la consolidation à l'échelle mondiale des réseaux de vente au détail de SEAT et de CUPRA, supervisant l'expansion internationale, les nouveaux modèles de distribution et la transformation de l'expérience client dans l'ensemble des marchés.

Audi Group est l'un des fabricants d'automobiles et de motocyclettes les plus prospères dans le segment haut de gamme. Les marques Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati sont produites à 22 emplacements dans 13 pays. Audi et ses partenaires sont présents dans plus de 100 marchés dans le monde.

En 2024, Audi Group a livré à ses clients 1,7 million de véhicules Audi, 10 643 véhicules Bentley, 10 687 véhicules Lamborghini et 54 495 motocyclettes Ducati. Au cours de l'exercice 2024, les revenus totaux d'AUDI AG ont atteint 64,5 milliards d'euros, le bénéfice d'exploitation de l'entreprise s'élevant à 3,9 milliards d'euros. Au 31 décembre, plus de 88 000 personnes travaillaient pour Audi Group, dont plus de 55 000 à AUDI AG en Allemagne. Grâce à ses marques attrayantes et à ses nombreux nouveaux modèles, le groupe poursuit systématiquement sa voie pour devenir un fournisseur de mobilité haut de gamme durable et entièrement en réseau.

