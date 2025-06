En collaboration avec le Studio Iregular de Montréal, l'expérience immersive d'Audi célèbre l'art de la performance par la lumière, l'héritage et l'innovation.





Ouvert au public pendant toute la fin de semaine de F1.

AJAX, ON, le 3 juin 2025 /CNW/ - Cette fin de semaine de Formule 1, Audi illumine le Grand Quay du port de Montréal (200, rue de la Commune Ouest) avec Audi Haus Performance Art, une expérience immersive de trois jours ouverte au public du 13 au 14 juin de 11 h à 20 h et du 15 juin de 11 h à 17 h. L'exposition, créée en collaboration avec le studio d'art numérique montréalais Iregular, est l'endroit où l'héritage du sport motorisé rencontre l'art léger. C'est une célébration de la poursuite incessante de la performance, de l'excellence en ingénierie et d'une conception repoussant les limites chez Audi.

Audi Haus Performance Art apporte une expérience immersive à la fin de semaine F1 de Montréal (Groupe CNW/Audi Canada)

« Audi Haus Performance Art reflète qui nous sommes : des chefs de file de la conception et de la technologie, a déclaré Joseph Ottorino, directeur du marketing, Audi Canada. Iregular, un studio qui repousse les limites de l'art numérique et immersif grâce à la lumière, est un partenaire naturel pour Audi. Ensemble, nous racontons une histoire plus vaste d'innovation matérialisée par un média qui nous passionne nos deux entreprises profondément. »

Iregular, connue dans le monde entier pour ses installations interactives primées, ses projections architecturales et ses sculptures numériques à grande échelle, transforme la précision technique d'Audi en art dynamique et vivant. Exprimée en trois chapitres éclairants, l'exposition invite les visiteurs à faire un voyage sensoriel en leur présentant les véhicules de nouvelle génération d'Audi, chacun prenant vie grâce à des installations interactives. Du grondement viscéral d'un moteur RS à l'énergie sans effort d'une conception électrique e-tron, les visiteurs entreront dans un monde où le Vorsprung durch Technik prendra vie sous un tout nouvel éclairage.

Les invités peuvent également prendre le volant des véhicules les plus dynamiques d'Audi, dont les modèles A5, Q5, Q6 e-tron et Q4 e-tron, avec des essais routiers offerts du vendredi au dimanche de 12 h à 17 h. Que vous ayez en vue l'innovation entièrement électrique ou la performance classique d'Audi, c'est l'occasion de découvrir directement le Vorsprung durch Technik.

Les modèles exposés sont les suivants :

RS 6 Avant GT - un héritage vivant inspiré de l'emblématique Audi 90 quattro IMSA GTO.

A6 e-tron - l'audi la plus aérodynamique de tous les temps.

S5 - la prochaine génération d'Audi où le pouvoir s'allie à la finesse.

SQ5 - un VUS de référence audacieux avec une silhouette puissante et impressionnante.

R8 GT - une représentation de décennies d'héritage de sports motorisés.

RS e-tron GT Performance - l'Audi la plus puissante jamais construite.

RS Q8 Performance - doté du moteur à combustion le plus puissant jamais intégré à une Audi RS.

RS3 - chargé d'adrénaline et de retour au Canada.

Les amateurs de F1 et d'automobiles et les passionnés de design sont invités à découvrir comment l'héritage d'Audi illumine la route de l'avenir.

Détails de l'évènement :

Où : Grand Quay du port de Montréal (200, rue de la Commune Ouest)

Date : Du vendredi 13 juin au dimanche 15 juin

Heure : Du vendredi au samedi, de 11 h à 20 h, dimanche, de 11 h à 17 h

Ouvert au public et sans frais.

Audi Group est l'un des fabricants d'automobiles et de motocyclettes les plus prospères du segment haut de gamme. Les marques Audi, Bentley, Lamborghini et Ducati comptent 21 emplacements dans 12 pays. Audi et ses partenaires sont présents dans plus de 100 marchés dans le monde.

En 2024, Audi Group a livré à ses clients 1,7 million de véhicules Audi, 10 643 véhicules Bentley, 10 687 véhicules Lamborghini et 54 495 motocyclettes Ducati. Au cours de l'exercice 2024, les revenus d'Audi Group ont totalisé 64,5 milliards d'euros, et son bénéfice d'exploitation s'est élevé à 3,9 milliards d'euros. Au 31 décembre, Audi Group avait un effectif de 88 000 personnes, dont plus de 53 000 à AUDI AG en Allemagne. Grâce à ses marques attrayantes et à ses nombreux nouveaux modèles, le groupe poursuit systématiquement sa voie en vue de devenir un fournisseur de mobilité haut de gamme durable et entièrement en réseau.

