VANCOUVER, BC, le 8 nov. 2022 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est déçue que la première réunion en personne des ministres de la Santé du Canada en quatre ans se termine sans l'obtention de solutions concrètes et immédiates pour répondre aux crises simultanées et continues dans les treize systèmes de santé provinciaux et territoriaux.

Nous sommes rassurés que le gouvernement fédéral soit prêt à augmenter les investissements dans les soins de santé par l'intermédiaire du Transfert canadien en matière de santé, ce que nous demandons depuis des années. Nous soutenons l'appel à la création d'un solide système national de données sur la santé. Le partage des données et des solutions est essentiel pour améliorer la qualité des soins et répondre aux pressions continues - telles que la COVID-19 - sur les systèmes de santé. Nous ne pouvons pas empêcher l'effondrement qui a lieu dans des parties disparates de nos treize systèmes de santé si nous n'atteignons pas une compréhension détaillée, opportune et factuelle des défis existants. Nous sommes également ravis des mesures prises par certaines provinces et certains territoires dans le but d'explorer la possibilité d'instaurer un permis d'exercice régional et des soins dispensés en équipe.

Même si les ministres de la Santé quittent Vancouver cette semaine sans que les gouvernements fédéraux, provinciaux et territoriaux aient conclu un accord sur le financement et sans annoncer un engagement à collaborer afin de trouver des solutions pour régler les graves problèmes de nos systèmes de santé, l'AMC et d'autres parties prenantes du secteur de la santé vont continuer à réclamer des mesures qui stabiliseront les systèmes de santé et atténueront les défis difficiles auxquels sont confrontés les fournisseurs de soins de santé et les patients. Si nous n'arrivons pas, par des discussions sur le financement, à établir des priorités communes et à trouver des solutions concrètes, l'épuisement professionnel des effectifs de la santé, les retards dans les services de santé et les débordements dans les salles d'urgence resteront une réalité pour les fournisseurs de soins et les patients, partout au Canada.

Le financement demeure le principal sujet de discussion entre les gouvernements. Cependant, bien qu'il ne fasse aucun doute que l'augmentation du financement est nécessaire, ça ne doit pas être la seule priorité. L'AMC va continuer à presser les gouvernements de collaborer au-delà du cloisonnement des diverses autorités compétentes pour s'attaquer au cœur des problèmes de notre système de santé. Nous pourrons transformer les systèmes de santé uniquement si nous rebâtissons les fondations sur lesquelles ils reposent.

Nos treize systèmes de santé provinciaux et territoriaux continuent à se détériorer. Les fournisseurs de soins s'épuisent de plus en plus vite. Les patients continuent à souffrir parce qu'ils n'ont pas un accès opportun aux soins dont ils ont besoin.

Nous pouvons surmonter ces crises communes grâce à des solutions axées sur la collaboration. Nous avons déjà rédigé une ordonnance sur ce qui doit être fait. Nous attendons des gouvernements qu'ils agissent et renouvellent notre espoir d'un changement imminent.

