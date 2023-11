NEW YORK, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Voici encore venue la saison des réjouissances et LILYSILK, la marque de soie la plus en vue au monde, qui a pour mission d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, lance sa vente du Vendredi fou juste à temps pour la période des Fêtes.

Du 4 au 24 novembre, LILYSILK organise plusieurs promotions dans sa vente du Vendredi fou, notamment :

Aubaines du Vendredi fou : LILYSILK lance une énorme vente des Fêtes

Achetez n'importe quel article sur le site Web officiel de LILYSILK et obtenez-en un autre à 25 % de rabais.

Un rabais de 15 % sur les commandes de plus de 300 $*

Un rabais de 20 % sur les commandes de plus de 600 $*

Une vente éclair avec des rabais de 30 % sur certains produits.

Un masque pour les yeux en soie gratuit avec l'achat de deux taies d'oreiller en soie ou plus.

*(Sur le site américain. Dans d'autres marchés, les rabais peuvent varier)

Remarque : Tous les renseignements ci-dessus sont assujettis au dernier site Web de LILYSILK.

En plus de ces offres et rabais incroyables, LILYSILK lance son guide de magasinage de 2023, qui, espère-t-elle, encouragera les clients à acheter des produits plus intelligents et plus écologiques pendant la période des Fêtes. Dans le guide, la marque donne des conseils sur la façon dont les clients peuvent trouver un équilibre entre la mode de luxe et la durabilité. Il met également en évidence les produits clés qui résument cette philosophie de la marque.

1. En investissant dans des produits de haute qualité au style polyvalent, il est possible de créer une garde-robe intemporelle. LILYSILK n'utilise que les meilleurs matériaux dans ses collections :

Soie de mûrier naturelle de qualité 6A pour tous les vêtements de soie, connue comme le « roi de la soie », qui entre dans la confection du chemisier de soie SOS et du chemisier de soie rayé d'Amalfi

et du Laine mérinos, connue comme « Or doux », qui entre dans la confection du Chandail ras du cou en laine mérinos ultra fine

2. Choisissez des produits durables qui ont un impact environnemental moindre et qui contribuent à protéger la planète. La plupart des produits sont certifiés OEKO-TEX pour leur sécurité et peuvent être recyclés par TerraCycle®. De plus, LILYSILK a récemment élargi sa collection de soie certifiée biologique GOTS , avec tous ses produits exempts de substances nocives.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre plus grosse vente de l'année, a déclaré David Wang, chef de la direction de LILYSILK. Cette année, non seulement nous offrons des rabais incroyables, mais nous encourageons aussi nos clients à adopter les achats écologiques. En tant que marque vouée au luxe et à la durabilité, nous reconnaissons l'importance de faire des choix écologiques. Nous vous invitons tous à vous joindre à nous pour faire une différence avec chaque achat. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2269140/Black_Friday_Bonanza_LILYSILK_Launches_Huge_Holiday_Sale_Event.jpg

