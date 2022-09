Au revoir Boris

QUÉBEC, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Ne reste plus que quelques semaines pour venir dire au revoir aux morses de l'Aquarium du Québec. Boris, Lakina et Balzak seront transférés d'ici la fin de l'automne vers d'autres institutions zoologiques pour assurer leur bien-être. Les liens de sang entre le père et ses deux petits font en sorte qu'ils doivent être séparés afin d'éviter toute reproduction non désirée. La population est invitée à venir les saluer en grand nombre.

Les préparatifs en vue de leur départ vont bon train. Notre équipe de guides animaliers veille à ce que tout soit réglé au quart de tour pour assurer leur transfert à l'étranger. Il s'agit d'une vaste opération puisque nos morses doivent être entraînés de façon particulière pour le transport par camion et avion-cargo.

Nos spécialistes ont à cœur le bien-être de nos animaux dans toutes les étapes du transport. Leurs entraîneurs, ainsi qu'une équipe de vétérinaires, seront à leurs côtés tout au long du trajet. Ils accompagneront et guideront aussi les nouveaux entraîneurs qui en prendront soin une fois arrivés à destination.

Dans le but de démystifier cette opération d'envergure, notre directrice de la conservation, Marie-Pierre Lessard, est disponible pour entrevue le jeudi 8 septembre. Des prises d'images avec nos morses sont aussi possibles sur demande.

Les Contes de l'Aquarium, version morse

Pour expliquer ce grand départ de façon ludique aux enfants, les petits pourront assister aux Contes de l'Aquarium chaque fin de semaine, du 10 septembre au 2 octobre, à la vitrine des morses. L'histoire, intitulée Voyage en vue pour nos amis les moustachus, a été créée exclusivement pour l'Aquarium du Québec. Petits et grands auront beaucoup de plaisir à découvrir les péripéties et les nouvelles aventures de nos trois morses.

