GATINEAU, QC, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Pendant l'hiver, Service Canada connaît habituellement une hausse de la demande de services de passeport. Les Canadiens qui prévoient de s'évader pendant la semaine de relâche ou lors d'autres escapades hivernales pourraient se heurter à des files d'attente plus longues aux bureaux des passeports.

Bien qu'il puisse y avoir des files d'attente plus longues pour les services de passeports dans certains bureaux, Service Canada émet les passeports aux Canadiens dans les délais impartis. Pour la semaine du 29 janvier 2024, quelle que soit la méthode de soumission des demandes, 97 % ont été traitées dans les délais que Service Canada s'engage à respecter.

Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, aimerait rappeler aux Canadiens la gamme d'options disponibles pour les services de passeport, outre les bureaux des passeports, qui peuvent les aider à éviter les files d'attente :

Les Canadiens peuvent présenter leur demande en personne dans l'un des quelque 300 Centres Service Canada et sites de services mobiles réguliers partout au pays. Elle sera traitée dans les 20 jours ouvrables.

Les Canadiens peuvent également présenter une demande par la poste et elle sera traitée dans un délai de 20 jours ouvrables.

Un certain nombre de Centres Service Canada offrent un service en 10 jours ouvrables au lieu de 20.

Les Canadiens qui ont besoin d'un passeport dans un délai inférieur à 10 jours ouvrables doivent se rendre à un bureau des passeports offrant les services de retrait urgent ou express.

Pour connaître l'état en temps réel d'une demande, les Canadiens peuvent consulter le Vérificateur de l'état d'une demande de passeport. L'information sera disponible 5 jours ouvrables après la soumission en personne, et 10 jours ouvrables pour celles par la poste.

Consultez la page Web Trouver un bureau de Service Canada pour obtenir tous les renseignements concernant les bureaux des passeports, les Centres Service Canada et les sites de services mobiles réguliers, notamment le temps d'attente approximatif aux bureaux des passeports.

Citation

« À cette période de l'année, les bureaux des passeports sont souvent occupés et peuvent avoir des files d'attente car les Canadiens envisagent de voyager vers une destination chaude et ensoleillée. Service Canada offre plusieurs options flexibles pour ceux qui veulent présenter une demande de passeport, dont par la poste, dans un bureau de passeport ou dans un Centre Service Canada. Pour répondre aux attentes des Canadiens, nous rendons les services gouvernementaux plus pratiques et accessibles. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

Les faits en bref

La norme de service de 10 jours ouvrables s'applique aux demandes présentées dans les bureaux des passeports et les Centres Service Canada offrant un service en 10 jours.

La norme de service de 20 jours ouvrables s'applique aux demandes présentées dans les Centres Service Canada réguliers, les sites de services mobiles réguliers et par la poste.

L'objectif de rendement pour le traitement des demandes est qu'au moins 90 % des demandes complètes soient traitées conformément à ces normes de service.

Pour 2023-‑2024, le volume total prévu se situe entre 4,5 et 4,7 millions de demandes.

Les statistiques sur le Programme de passeport sont publiées en ligne et toutes les données sont mises à jour mensuellement.

