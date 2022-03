Au Palais des congrès de Montréal du 10 au 13 mars - C'est un départ pour le Salon national de l'habitation, présenté par RE/MAX

« Le Salon national de l'habitation donne le coup d'envoi pour les événements grand public du Palais des congrès de Montréal. Après deux ans de restrictions, c'est avec un plaisir particulier que nous accueillons ce salon qui est un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la rénovation et de la décoration, tout comme un souffle de renouveau pour de nombreux Montréalais » affirme Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal.

En plus de sonner l'heure de retrouvailles symboliques au sein du Palais des congrès de Montréal, le Salon national de l'habitation sera le lieu de réalisation de projets nés durant cette longue période de télétravail, mais aussi, une bonne façon d'entrer dans le printemps en prenant soin de son chez-soi. Alors, pourquoi se priver des dernières tendances et des meilleurs conseils ?

RE/MAX Québec est fier de présenter le Salon national de l'habitation à Montréal

Chef de file du secteur de l'immobilier depuis 1982, le réseau RE/MAX réunit les courtiers les plus performants et ils le prouvent en concluant plus de transactions que les courtiers immobiliers des autres bannières ! Lors du Salon, les visiteurs pourront se rendre au kiosque RE/MAX et se procurer leur billet afin de courir la chance de gagner la Maison Enfant Soleil. Visitez le www.remax-quebec.com

JC PERREAULT

5 500 pi2 de meubles et d'électroménagers haut de gamme !

JC Perreault est fier de participer au Salon national de l'Habitation de Montréal avec un kiosque de plus de 5 500 pieds carrés. Son Espace Ambiance sera une création unique où découvrir les dernières nouveautés en matière d'électroménagers haut de gamme, de mobilier tendance et de grils/cuisson extérieurs.

BONNEVILLE

Les Industries Bonneville sont fières de présenter la maison Natur-Evo, la dernière-née de la populaire série Natur de l'entreprise. Visitez la Maison modèle « Natur-Evo », taille nature, des industries Bonneville, durant les quatre jours du Salon national de l'habitation ! Découvrez-y également en primeur les nouvelles images de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville 2022 !

GAUTIER

Depuis plus de soixante ans, Gautier fabrique des meubles conçus pour durer, avec passion et audace. La French touch propre à leurs collections est aujourd'hui reconnue partout dans le monde pour aménager toute la maison. Lors du Salon, les visiteurs pourront participer au CONCOURS GAUTIER afin de courir la chance de gagner 10 000$ en meubles !

Informations pratiques :

https://salonnationalhabitation.com/

Horaires 2022

Jeudi 10 mars 12h à 21h

Vendredi 11 mars 12h à 21h

Samedi 12 mars 10h à 19h

Dimanche 13 mars 10h à 17h

Tarifs

Adultes 16 $

Adultes - en ligne 14$

Aînés (60 ans et plus) et étudiants 13 $

Aînés (60 ans et plus) et étudiants - en ligne 11$

Enfants (12 ans et moins) GRATUIT

BILLETERIE EN LIGNE

En achetant leurs billets en ligne, les visiteurs économisent 2$, gracieuseté de l'OACIQ

À propos de Marketplace Events

Marketplace Events crée des expositions pleines de vie qui permettent aux amateurs de rencontrer des experts en personne et de faire la découverte de produits et de services dans un environnement dynamique. L'entreprise produit 38 salons d'habitation grand public aux États-Unis, 16 au Canada et 9 salons d'artisans locaux. Chaque année, les 63 évènements combinés de Marketplace Events réalisés au sein de 28 marchés attirent 20 000 exposants, 1,8 million de visiteurs et 2,8 millions de visiteurs virtuels uniques. L'entreprise emploie 150 personnes dans 14 bureaux et ses salons sont parmi les plus populaires et les plus anciens de l'Amérique du Nord. Les évènements produits par Marketplace Events incluent notamment des salons de premier plan à Minneapolis, à Philadelphie, à Indianapolis, à Vancouver, à Calgary et à Montréal, dont plusieurs connaissent du succès dans leur marché depuis plus de 75 ans. MarketPlaceEvents.com

À propos d'Expo Media

Fondée en 2006, EXPO MÉDIA est une compagnie montréalaise spécialisée dans l'organisation de salons grand public. EXPO MÉDIA détient et produit le Salon international tourisme voyages en plus d'être gestionnaire du Salon national de l'habitation de Montréal, du Salon maisons et jardins d'Ottawa, du Salon habitat d'automne d'Ottawa, du Salon maisons et rénovation d'Ottawa et des salons ExpoHabitation et ExpoHabitation d'automne, des propriétés de Marketplace Events. ExpoMediaInc.com

