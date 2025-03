Examen du parcours de mondialisation du Vast Ocean Plan

MUNICH, 24 mars 2025 /CNW/ - ChangAn Automobile (« ChangAn » ou « l'Entreprise »), une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faibles émissions de carbone, a lancé ses marques CHANG-AN, DEEPAL et AVATR en Europe, soit le 21 mars en Allemagne, une date coïncidant avec le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'UE et marquant une nouvelle phase dans son Vast Ocean Plan. Le plan Dubhe 2.0 et le système mondial de recherche et développement de l'Entreprise visent à améliorer la compétitivité technologique, tout en renforçant son innovation en matière de mobilité intelligente, en accentuant sa présence en Europe et en accélérant sa stratégie de localisation.

Depuis le lancement du Vast Ocean Plan en avril 2023, la stratégie mondiale de ChangAn a changé de vitesse. L'Entreprise a élargi son influence internationale grâce à une série d'étapes clés. Elle a lancé une marque en Asie du Sud-Est en novembre 2023, puis, à la mi-2024, en Amérique latine, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique. En septembre 2024, elle a établi une filiale allemande pour renforcer sa présence européenne.

ChangAn exploite de multiples bases de production en Chine et en Asie-Pacifique, avec une présence mondiale en recherche et développement dans 10 pays. Son équipe est forte de 18 000 experts. Son vaste réseau de succursales, d'usines, de concessionnaires et de personnel de service soutient ses efforts de croissance et de collaboration à l'échelle internationale.

Grâce à ces efforts, les ventes à l'étranger de ChangAn ont connu une croissance remarquable. En 2024, les ventes internationales de la Société ont atteint 536 196 véhicules, un chiffre en hausse de 49,6 % par rapport à l'année précédente, avec des ventes totales de 62 016 véhicules en janvier 2025, soit une augmentation de 10 %.

ChangAn est entrée sur le marché européen en 2003, établissant le ChangAn European Design Center pour intégrer les tendances mondiales de la conception et améliorer ses capacités internationales de recherche et développement. Grâce à un système intégré incluant la recherche, la production et les ventes, l'Entreprise a établi une solide confiance envers la marque. Sa présence européenne renforce les capacités de recherche et développement et aide à répondre aux besoins du marché local, les centres techniques jouant un rôle clé dans l'innovation et utilisant l'expertise automobile avancée de l'Europe.

À l'aube de 2025, ChangAn demeure déterminée à mettre en œuvre sa stratégie axée sur le long termisme et la localisation, en mettant l'accent sur la croissance durable et l'intégration plus approfondie du marché. L'expansion en Europe permet à ChangAn de respecter des normes strictes de l'industrie et de gagner la confiance des consommateurs. L'Entreprise améliore la production locale et l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement tout en introduisant des modèles propres à la région pour répondre aux besoins de divers marchés.

Alors que ChangAn prend de l'expansion à l'échelle mondiale, elle demeure déterminée à assurer la sécurité grâce à des tests rigoureux et au respect de la conformité quant aux normes internationales. La cote Euro NCAP cinq étoiles du DEEPAL S07 à la fin de 2023 souligne son engagement en matière de qualité et de sécurité. L'Entreprise applique également la norme ISO 45001 Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail, assurant un environnement opérationnel sécurisé alors qu'elle renforce sa présence en Europe et au-delà.

« ChangAn est une entreprise ouverte et collaborative, animée par une mission claire : être à la pointe de la mobilité durable et améliorer la vie des gens », a déclaré Zhu Huarong, président de ChangAn Automobile. « Au cours de notre parcours, nous avons constamment tiré des leçons de l'Europe, une plaque tournante de l'innovation qui abrite certaines des plus grandes entreprises automobiles au monde. »

En collaboration avec des partenaires mondiaux, l'Entreprise s'efforce d'approfondir l'innovation collaborative et de faire de ChangAn une marque de calibre mondial dans l'industrie automobile.

À propos de ChangAn Automobile

ChangAn est une entreprise de technologie de mobilité intelligente à faible émission de carbone, dotée d'une équipe de conception internationale de plus de 915 experts de 31 pays, de diverses marques telles que CHANG-AN, DEEPAL, AVATR, et des coentreprises ChangAn Ford, ChangAn Mazda et JMC. ChangAn Automobile dispose d'une large gamme de produits et peut faire valoir une grande diversité de véhicules, avec, notamment, des véhicules de tourisme, des camionnettes et des véhicules utilitaires légers. Grâce à des capacités renforcées et à une modernisation industrielle fondée sur l'innovation technologique, ChangAn Automobile s'engage à innover en matière de mobilité durable afin de devenir une marque automobile de classe mondiale.

