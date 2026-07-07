Au-delà des soins: l'Association pulmonaire du Québec mise sur la force des liens humains avec le Cercle des liens

L'Association pulmonaire du Québec lancera en septembre des activités gratuites et un balado communautaire destinés aux personnes vivant avec une maladie pulmonaire, aux proches aidant.es et aux aîné.es.

MONTRÉAL, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Parce que vivre avec une maladie pulmonaire ne se résume pas seulement aux soins, l'Association pulmonaire du Québec lance Le Cercle des Liens : des moments pour respirer ensemble, un nouveau programme gratuit qui accompagne les personnes concernées, leurs proches aidant.es et les aîné.es dans leur quotidien, en misant sur la force des relations humaines.

Les activités du Cercle des liens démarreront à l'automne (Groupe CNW/Association pulmonaire du Québec)

Au-delà du suivi médical, de nombreuses personnes atteintes de maladies respiratoires et leurs proches voient leur vie sociale se fragiliser au fil du temps. C'est à ce besoin d'accompagnement durable, ancré dans le quotidien, que répond ce programme, en créant des espaces accessibles pour se retrouver, échanger et briser l'isolement. Alors que près de 30 % des aîné.es au Canada vivent une situation d'isolement social, selon Statistique Canada, Le Cercle des Liens propose une réponse concrète à un enjeu qui touche autant la santé mentale que la qualité de vie.

Déployé de 2026 à 2028, le programme offrira dès l'automne une programmation diversifiée. Les participant.es pourront par exemple cuisiner en équipe lors d'ateliers pratiques et ludiques, prendre part à des cafés-rencontres et à des activités de lecture, ou encore participer à des activités culturelles et créatives.

Le projet prévoit également la création d'un balado communautaire, une initiative qui permettra aux personnes atteintes de maladies respiratoires, à leurs proches et à des expert.es de la santé respiratoire de partager leur expérience et leur expertise.

"Les personnes vivant avec une maladie respiratoire sont souvent confrontées à l'anxiété et à l'isolement, ce qui peut réduire progressivement leurs interactions sociales. Avec ce programme, nous voulons offrir aux aîné.es un espace où ils peuvent se retrouver, échanger et tisser de nouvelles relations", explique Dominique Massie, directrice générale de l'Association pulmonaire du Québec.

Avec la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du programme Québec ami des aînés.

SOURCE Association pulmonaire du Québec

Pour toute demande d'information concernant le lancement du programme Le Cercle des Liens, contactez Mélodie Milan, coordonnatrice de programme en vieillissement actif, au 514 287-7400 #245 ou par courriel : [email protected]