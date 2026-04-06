LONGUEUIL, QC, le 6 avril 2026 /CNW/ - Le 6 avril 2026, la mission Artemis II a officiellement survolé la Lune. L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) le colonel Jeremy Hansen et ses coéquipiers, les astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, sont allés plus loin dans l'espace que tout autre équipage avant eux.

Au point le plus éloigné de la mission, l'équipage s'est trouvé à 406,773 km de la Terre, ce qui bat le record de 400 171 km établi le 14 avril 1970 par Apollo 13. Lors du survol, les quatre astronautes ont pu observer des régions de la face cachée de la Lune sur lesquelles personne d'autre n'avait posé les yeux avant. Ils ont capté des images incomparables et eu la chance unique d'admirer un « lever de Terre » au-dessus de l'horizon lunaire.

Jeremy Hansen, maintenant le seul Canadien à avoir fait le tour de la Lune, est sur le chemin du retour, un voyage d'environ quatre jours. L'assistance gravitationnelle de la Lune et la gravité de la Terre dirigeront naturellement le vaisseau spatial vers notre planète, où il amerrira dans le Pacifique au large de San Diego. L'amerrissage est prévu pour le 10 avril.

Citations

« La présence de Jeremy Hansen à bord d'Artemis II fait entrer le Canada dans l'histoire. Les Canadiens de partout au pays sont très fiers de cet exploit, une véritable source d'inspiration pour eux. Ils ont été éblouis par les images extraordinaires transmises par l'équipage d'Artemis II. Notre place dans cette mission est le fruit de dizaines d'années de contributions et d'investissements stratégiques dans le secteur spatial canadien et témoigne du rôle déterminant de l'expertise canadienne dans les projets d'exploration spatiale. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le 6 avril 2026, les astronautes d'Artemis II ont franchi une étape historique en survolant la Lune et en s'aventurant plus loin dans l'espace que tout autre astronaute avant eux. Les images extraordinaires de Jeremy Hansen et ses coéquipiers ont révélé à la fois l'immensité de l'espace et la fragilité de notre planète. Cette mission va au-delà de l'exploration. Elle est une source de fierté nationale et d'inspiration, qui permet aux Canadiens de se projeter dans un avenir audacieux. Elle confirme que le Canada est fort et résilient, qu'il est prêt à explorer l'espace avec ses partenaires. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

« Voir la Terre par-dessus l'horizon de la Lune est un rappel éloquent que nous partageons tous cette même planète, que notre prospérité et notre survie passent par l'unité et la collaboration. Ce que nous avons accompli jusqu'à présent avec Artemis II me remplit d'espoir quant à notre capacité de grandir, d'avancer et d'évoluer en mettant le cap sur l'avenir. »

Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

Au moment où l'équipage se trouvait à sa distance la plus rapprochée de la Lune, il était à environ 6 545 kilomètres de sa surface.

Artemis II est le premier vol d'essai habité de la campagne Artemis, qui vise à mettre en place l'expertise nécessaire à un retour durable sur la Lune, et à jeter les bases essentielles de l'exploration de l'espace lointain, comme les missions habitées sur Mars.

Jeremy Hansen devient officiellement membre d'équipage d'Artemis II en avril 2023. Il est le premier astronaute de l'ASC affecté à une mission lunaire.

La place du Canada dans la mission Artemis II est le fruit de dizaines d'années de contributions et les investissements stratégiques, notamment en robotique spatiale, et témoigne du caractère indispensable du savoir-faire canadien dans le domaine de l'exploration spatiale.

Informations supplémentaires

Artemis II : Destination Lune

Biographie de l'astronaute Jeremy Hansen

Trousse d'information - mission Artemis II

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements : Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]