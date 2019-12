Au Canada, 33 % des entreprises qui accordent des primes de fin d'année prévoient les augmenter cette année, selon les résultats d'une étude

TORONTO, le 3 déc. 2019 /CNW/ - Certains travailleurs auront droit à un chèque de paie plus élevé ce mois-ci, comme le révèle une nouvelle étude réalisée par le cabinet de recrutement à l'échelle mondiale Robert Half. Près des deux tiers des gestionnaires principaux sondés (64 %) au Canada ont affirmé que leur entreprise accordait des primes de fin d'année. De ce nombre, le tiers (33 %) a souligné que leur organisation prévoyait augmenter les primes cette année et près des deux tiers (64 %) ont affirmé qu'elles resteront inchangées. Trois pour cent des dirigeants prévoient réduire le montant accordé à leurs employés.

Dans une étude distincte réalisée auprès de travailleurs, 27 % des répondants ont affirmé s'attendre à recevoir une prime cette année. Les professionnels envisagent diverses façons d'utiliser cet argent supplémentaire : remboursement d'une dette (47 %), placement dans un régime d'épargne à long terme (44 %), vacances dans la nouvelle année (26 %) et achats pour le temps des Fêtes (18 %), etc.

« Il demeure important d'offrir d'excellents avantages sociaux et accessoires, mais les travailleurs apprécient également les récompenses qui leur procurent la latitude nécessaire sur le plan pécuniaire pour faire ce qui compte le plus pour eux, a déclaré David King, président de district principal de Robert Half. Les primes de fin d'année représentent l'occasion pour les entreprises de reconnaître les réalisations d'un employé dans toute l'année et de montrer qu'elles se soucient des besoins et des priorités de chaque travailleur ».

« Les entreprises ne devraient pas sous-estimer l'incidence favorable que les primes peuvent avoir sur le moral et la mobilisation de leur équipe, a-t-il ajouté. Montrer de l'appréciation au moyen d'incitatifs pécuniaires peut aider à renforcer la satisfaction des employés et à garder le personnel motivé et polarisé à l'aube de la nouvelle année.

Au sujet du sondage

Les sondages en ligne ont été mis au point par Robert Half et menés par des firmes de sondage indépendantes. Les résultats sont fondés sur des entrevues menées auprès de plus de 600 gestionnaires principaux de sociétés canadiennes responsables de 20 employés ou plus et auprès de plus de 500 employés de bureau âgés de 18 ans ou plus.

