Attribution responsable et durable de notre électricité - Québec dévoile la liste des onze projets sélectionnés pour un raccordement d'une puissance de 5 MW et plus

QUÉBEC, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec dévoile la liste des onze projets d'entreprises requérant un raccordement d'une puissance de 5 mégawatts (MW) et plus qui ont été sélectionnés en août dernier selon des critères d'analyse définis, tels que les capacités techniques de raccordement et les incidences sur le réseau électrique du Québec, les retombées sur l'économie et le développement régional, l'impact environnemental et social de même que la cohérence avec les orientations gouvernementales.

Ces projets, qui représentent un total de 956 MW, sont les suivants :

Entreprise Emplacement Secteur

d'activité Air Liquide Canada Bécancour Filière batterie Duravit Canada Matane Manufacturier Ford-Ecopro CAM Canada S.E.C. Bécancour Filière batterie Greenfield Global Québec Varennes Bioénergies Minerai de Fer Québec Fermont Acier vert Northvolt North America Saint-Basile-le-

Grand,

McMasterville Filière batterie Nouveau monde Graphite Bécancour Filière batterie TESCanada H2 Shawinigan Hydrogène vert Vantage Data Centers CanadaQC4, Limited Partnership Pointe-Claire Centre de

données Volta Energy Solutions Canada Granby Filière batterie WM Québec Sainte-Sophie Bioénergies

Pour faire suite au dépôt du plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, le gouvernement poursuit l'analyse des autres projets dont le formulaire a été dûment rempli et soumis après le 31 mars 2023 et avant le 30 juin 2023. Cette analyse se terminera le 31 mars 2024. L'élaboration du projet de loi sur l'encadrement et le développement des énergies propres au Québec se poursuit en vue d'un dépôt au début de l'année 2024.

Citation :

« Avec le resserrement des bilans énergétiques et l'électrification croissante de notre économie, on doit choisir les projets les plus porteurs et allouer l'électricité disponible de façon judicieuse. Ces onze projets vont accélérer la transition énergétique, tout en créant des retombées économiques importantes partout au Québec. Nos critères de sélection sont rigoureux et tiennent compte de l'acceptabilité sociale, de la réduction des GES et de la création de richesse collective. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le 15 février 2023, l'Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi visant notamment à plafonner le taux d'indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d'Hydro-Québec et à accroître l'encadrement de l'obligation de distribuer de l'électricité.

Depuis l'adoption de cette loi, le gouvernement, en collaboration avec Hydro-Québec, sélectionne les projets de grande puissance, soit ceux de 5 MW et plus, alors qu'avant, la société d'État était dans l'obligation de desservir les projets requérant moins de 50 MW, ce qu'elle ne peut désormais plus faire.

Le processus d'autorisation vise les nouveaux projets et les projets d'addition de charge de 5 MW et plus pour lesquels, dans les deux cas, une entente prévoyant un engagement financier n'a pas été conclue avec Hydro-Québec ou un autre titulaire de droit exclusif de distribution d'électricité avant le 2 décembre 2022.

Les projets visés doivent obtenir l'autorisation du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie avant de pouvoir être raccordés par Hydro-Québec ou un autre titulaire de droit exclusif de distribution de l'électricité.

Afin d'obtenir une autorisation, les promoteurs doivent d'abord communiquer avec leur délégué commercial attitré chez Hydro-Québec, écrire à [email protected] ou communiquer avec leur distributeur d'électricité.

