Attribution de 200 000 $ pour développer l'offre touristique de la Côte-Nord

QUÉBEC, le 8 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir le développement de l'offre touristique de la Côte-Nord, le député de Charlesbourg, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, est heureux d'annoncer, au nom de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, l'attribution d'une somme de 200 000 $ à Tourisme Côte-Nord.

Tourisme Côte-Nord bénéficiera de ce soutien pour couvrir notamment les salaires d'agents de développement, en accompagnement et en structuration de l'offre touristique.

Citations :

« Depuis le début de la pandémie, Tourisme Côte-Nord joue un rôle de concertation et d'expertise primordial auprès des intervenants du territoire en favorisant la cohérence des actions touristiques régionales et interrégionales. C'est avec beaucoup de fierté que notre gouvernement appuie cette organisation phare afin qu'elle puisse continuer d'accompagner les entreprises touristiques de la région et de diversifier l'offre touristique de la Côte-Nord. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Nous devons dès aujourd'hui préparer le tourisme de demain dans cette région fantastique qu'est la Côte-Nord. Celle-ci jouit de nombreux atouts tels que son accès au fleuve, ses villages accueillants, ses paysages sauvages à couper le souffle ainsi que sa faune et sa flore riches et diversifiées. L'ajout de ressources humaines à Tourisme Côte-Nord permettra à cette organisation de propulser et d'accompagner des projets toujours plus novateurs, inspirants et en phase avec les valeurs et les rêves des entrepreneurs et de la collectivité nord-côtière. C'est une excellente nouvelle pour la région. »

Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'affluence touristique sans précédent qui a caractérisé la Côte-Nord à l'été 2020 a fait connaître la région à un grand nombre de Québécois tout en mettant en évidence nos besoins en matière de développement touristique. Grâce au soutien financier accordé par la ministre du Tourisme, Tourisme Côte-Nord sera en mesure d'appuyer les acteurs du milieu touristique et des localités de la Côte-Nord dans leur volonté d'offrir une expérience inoubliable aux visiteurs attirés par notre région. »

Paul Lavoie, directeur général par intérim de Tourisme Côte-Nord

Faits saillants :

L'association touristique régionale de la Côte-Nord fait partie des régions qui reçoivent une part moins importante de la taxe sur l'hébergement; elle dispose aussi d'un budget limité pour embaucher des ressources humaines. Les sommes consenties permettront de doter l'équipe d'une expertise importante, ce qui facilitera l'accomplissement de sa mission.

Les associations touristiques régionales sont les partenaires régionaux privilégiés du ministère du Tourisme pour développer l'industrie touristique sur leur territoire. Elles constituent un maillon essentiel pour la vitalité touristique et économique régionale et elles assument une fonction de premier plan auprès des entreprises de leur territoire respectif. Elles ont notamment pour mission d'orienter et d'animer l'essor de l'industrie touristique régionale et de contribuer activement à sa prospérité économique en favorisant, de façon coordonnée et intégrée, sa promotion et sa mise en marché, son développement et l'accueil des touristes.

Ministère du Tourisme sur les médias sociaux :

Tourisme Qc (@tourisme_quebec) / Twitter

Ministère du Tourisme du Québec - Home | Facebook

https://www.linkedin.com/company/tourismequ%C3%A9bec/



Ministère du Tourisme du Québec - YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Renseignements: Sources : Sandra O'Connor, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, Tél. : 514 820-0095, [email protected]; Marie-Ève Thérien, Conseillère politique aux communications et responsable des travaux parlementaires, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la Côte-Nord, Tél. : 418 643-7295, [email protected]; Renseignements :Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488; Pierre-Olivier Normand, Coordonnateur aux communications et à la commercialisation, Tourisme Côte-Nord, Tél. : 418 294-2876, poste 222, [email protected]

Liens connexes

http://www.tourisme.gouv.qc.ca