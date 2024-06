WINNIPEG, MB, le 27 juin 2024 /CNW/ -

Le présent communiqué traite de sujets qui peuvent causer de la détresse. Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin de soutien, nous vous encourageons à demander de l'aide. Des ressources sont offertes à l'adresse canada.ca/santé-mentale.

L'abus sexuel des enfants est un crime odieux qui a des répercussions considérables sur les victimes, les survivants, leurs familles, leurs communautés et l'ensemble de la société. En travaillant avec des partenaires pour fournir des services spécialisés aux victimes, nous comprenons mieux les besoins de ces dernières et contribuons à leur guérison.

Aujourd'hui, l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, ainsi que Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, ont annoncé l'attribution d'un financement de 624 450 $ au Heartwood Healing Centre pour améliorer les services offerts aux victimes d'abus sexuels durant l'enfance à Winnipeg.

Ce financement soutient la continuation et l'amélioration du programme « Connect & Thrive » du Heartwood Healing Centre. Ce projet offre des services alternatifs aux survivants et survivantes d'abus sexuel dans l'enfance, tels que le soutien par les pairs et le mentorat, ainsi que des activités adaptées à la culture, telles que des cercles de guérison pour les participants et participantes autochtones, et forme le personnel à mieux répondre aux besoins des peuples autochtones. Ces améliorations sont basées sur les connaissances acquises dans le cadre d'un projet pilote de quatre ans soutenus par le ministère de la Justice Canada.

Le Ministère soutiendra ce projet à hauteur de 624 450 $ sur trois exercices (2024-2027) par l'entremise du Fonds d'aide aux victimes. Justice Canada a déjà accordé un financement de 457 130 $ sur quatre exercices (2020-2024) pour l'élaboration et la mise à l'essai du programme, ce qui porte le financement total à 1 081 580 $.

Le Fonds d'aide aux victimes fournit du financement à l'appui de projets et d'activités qui élaborent de nouvelles approches, facilitent l'accès à la justice, améliorent la capacité des fournisseurs de services, soutiennent l'établissement de réseaux d'aiguillage ou informent les victimes d'actes criminels et leur famille sur les services offerts.

Le Heartwood Healing Centre est une organisation à but non lucratif qui facilite le parcours de guérison des personnes ayant vécu des abus sexuels dans l'enfance et qui aide la société à mieux comprendre ce type de traumatisme. Il s'agit de la seule organisation au Manitoba dont la mission est exclusivement consacrée au soutien des jeunes et des adultes (de 16 ans et plus) qui ont vécu des abus sexuels dans l'enfance.

Citations

« Les services fournis par le Heartwood Healing Centre sont essentiels puisqu'ils réduisent l'impact des traumatismes et répondent aux besoins des victimes d'abus sexuels dans l'enfance. Ce gouvernement soutient la vision de l'organisme, soit une société sans abus sexuels dans l'enfance ainsi qu'un pays où toutes les personnes ayant vécu ce traumatisme ont accès aux ressources dont elles ont besoin. »

L'honorable Arif Virani, C.P., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Tous les enfants et les jeunes devraient pouvoir se sentir en sécurité, en particulier ceux qui ont été victimes d'exploitation et de violence sexuelles. Le gouvernement du Canada accorde un financement au Heartwood Healing Centre pour qu'il puisse offrir des interventions tenant compte des traumatismes aux victimes d'abus sexuels dans l'enfance. Les programmes qui y sont offerts continuent de changer la vie des victimes d'abus sexuels dans l'enfance au Manitoba. »

Ben Carr,

Député de Winnipeg-Centre-Sud

« Au Heartwood Healing Centre, nous sommes convaincus que de nombreuses approches sont possibles pour parvenir à guérir du traumatisme des abus sexuels subis dans l'enfance et nous sommes conscients que la guérison est différente pour chaque personne. Grâce à notre programme « Connect & Thrive », élaboré grâce au financement du Fonds d'aide aux victimes, nous donnons aux personnes les moyens de guérir en tissant des liens solides avec leurs pairs, leur culture et leur communauté. Ce programme encourage la mise en place de systèmes de soutien naturels, évitant ainsi le recours fréquent à des systèmes et services conventionnels formels. Nous sommes ravis de renforcer ce programme, indispensable et très efficace, en le modifiant en fonction des commentaires des participants et des participantes, et en y intégrant des approches de guérison adaptées à la culture des Autochtones qui ont recours aux services de Heartwood. »

Heather Leeman

Directrice générale

Heartwood Healing Centre

Faits saillants

Le Fonds d'aide aux victimes de Justice Canada est une initiative horizontale dirigée par le Ministère qui vise à améliorer l'accès à la justice pour les victimes d'actes criminels et à permettre aux victimes de mieux se faire entendre dans le système de justice pénale.

est une initiative horizontale dirigée par le Ministère qui vise à améliorer l'accès à la justice pour les victimes d'actes criminels et à permettre aux victimes de mieux se faire entendre dans le système de justice pénale. D'après les résultats de l'Enquête sur la sécurité dans les espaces publics et privés (ESEPP), environ trois Canadiens sur dix (27 %) âgés de plus de 15 ans ont fait l'objet de victimisation dans l'enfance, c'est-à-dire qu'un adulte leur a fait subir au moins un abus physique ou sexuel avant l'âge de 15 ans. (Profil des Canadiens ayant fait l'objet de victimisation durant l'enfance, 2018, Statistique Canada).

Le quart (25 %) des personnes âgées de 15 ans et plus au Manitoba ont déclaré en 2018 avoir subi, avant l'âge de 15 ans, au moins un épisode de violence physique ou sexuelle infligée par un adulte. La situation est semblable dans l'ensemble du Canada , où 27 % des personnes âgées de plus de 15 ans ont dit avoir fait l'objet de victimisation durant l'enfance. (Profil des Canadiens ayant fait l'objet de victimisation durant l'enfance, 2018, Statistique Canada).

Liens

Heartwood Healing Centre (en anglais seulement)

Fonds d'aide aux victimes - (Justice Canada)

Restez branché

Suivez le ministère de la Justice Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez le ministre Virani sur Twitter : @MinJusticeFr.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués et d'autres nouvelles au moyen de fils RSS. Pour en savoir plus ou pour vous abonner, visitez le site https://justice.gc.ca/fra/nouv-news/rss.html.

Suivez le Heartwood Healing Centre :

LinkedIn

Facebook

Instagram

YouTube

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources: Pour en savoir plus, les représentants des médias peuvent communiquer avec : Chantalle Aubertin, Directrice adjointe, Communications, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada, 613-992-6568,[email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613‑957‑4207, [email protected]; Heather Leeman, directrice générale, Heartwood Healing Centre, 204‑783‑5460, [email protected]