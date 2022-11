OTTAWA, ON, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Veiller à ce que le personnel de la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement dont il a besoin pour maintenir les voies navigables du Canada ouvertes et sécuritaires est une priorité essentielle du gouvernement du Canada.

Aujourd'hui, la Garde côtière canadienne (GCC) annonce l'attribution d'un contrat de prolongation de la durée de vie du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Terry Fox à hauteur de 135,56 millions de dollars. Le navire sera placé en cale sèche et entamera une période d'entretien prolongée destinée à augmenter sa durée de vie opérationnelle.

À la suite d'un processus concurrentiel ouvert, Services publics et Approvisionnement Canada, au nom de la GCC, a attribué le contrat à Heddle Shipyards, de St. Catharines, en Ontario, pour effectuer les travaux de prolongation de la durée de vie du NGCC Terry Fox. Le contrat de prolongation de la durée de vie du navire comprend deux phases : une phase d'ingénierie et d'approvisionnement de 14 mois qui préparera le chantier naval pour la deuxième phase, et une période de travail de 18 mois, où le navire sera placé en cale sèche pour le projet de prolongation de sa durée de vie.

Grand brise-glace polyvalent, le navire est capable de mener des opérations soutenues dans l'archipel arctique pendant les mois d'été, et des opérations d'escorte de déglaçage dans le golfe du Saint-Laurent et sur la côte est de Terre-Neuve en hiver. Le navire participe également à divers programmes de la GCC, notamment à des missions scientifiques dans l'Arctique.

Pendant que le navire fait l'objet de travaux de prolongation de sa durée de vie de la fin de 2023 au printemps 2025, la Garde côtière canadienne réaffectera ses autres ressources maritimes, afin de s'assurer que les voies navigables du Canada continuent d'être sécuritaires pour tous les gens de la mer.

Ce contrat s'inscrit dans le cadre du volet des projets de réparation, de radoub et d'entretien de la Stratégie nationale de construction navale, qui contribue à faire en sorte que le Canada dispose d'une flotte de navires sécuritaire et efficace pour servir et protéger les Canadiens dans les années à venir, tout en offrant des possibilités continues aux chantiers navals et aux fournisseurs dans l'ensemble du Canada.

« Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, nous faisons des investissements importants pour que le personnel de la Garde côtière canadienne dispose de l'équipement adéquat visant à effectuer son travail essentiel, afin que les Canadiens soient en sécurité sur l'eau et que d'importantes routes commerciales puissent continuer à être ouvertes tout au long de l'hiver rigoureux. Ces travaux profitent à l'économie et nous aident à protéger nos côtes et nos eaux. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La Stratégie nationale de construction navale continue de générer des avantages sociaux et économiques pour les collectivités partout au Canada. Ce contrat attribué à Heddle Shipyards prolongera la durée de vie du NGCC Terry Fox, tout en créant et en maintenant des emplois à St. Catharines, en Ontario. »

L'honorable Helena Jaczek, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Il est essentiel de maintenir nos navires en bon état de fonctionnement pour que notre personnel puisse fournir aux Canadiens les services dont ils ont besoin tout au long de l'année. Nous sommes heureux de travailler avec Heddle Shipyards pour nous assurer que le NGCC Terry Fox sert les Canadiens pendant de nombreuses années à venir. »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le NGCC Terry Fox a été construit à l'origine pour effectuer l'exploration des ressources arctiques en 1983. En 1991, le navire a été loué par la Garde côtière canadienne, puis acheté en 1994 pour remplacer le NGCC Sir John A. Macdonald qui venait d'être mis hors service et le NGCC Louis St. Laurent qui entamait alors un important radoub.

a été construit à l'origine pour effectuer l'exploration des ressources arctiques en 1983. En 1991, le navire a été loué par la Garde côtière canadienne, puis acheté en 1994 pour remplacer le NGCC qui venait d'être mis hors service et le NGCC qui entamait alors un important radoub. Basé à St. John's (Terre-Neuve-et- Labrador ), le NGCC Terry Fox est un brise-glace lourd nommé en l'honneur de l'icône canadienne Terry Fox.

(Terre-Neuve-et- ), le NGCC est un brise-glace lourd nommé en l'honneur de l'icône canadienne Terry Fox. Bien que le navire soit principalement utilisé pour le déglaçage, il effectue également des missions de recherche et de sauvetage, de recherche scientifique, et d'intervention environnementale.

Les travaux de prolongation de la vie du navire comprennent :



Remplacement des machines de propulsion



Remise à neuf ou remplacement d'une grue de pont de 40 tonnes



Remplacement de l'alternateur de l'arbre et stabilisation de la fréquence



Remplacement du compresseur et de la tuyauterie du barboteur



Inspection et revêtement des réservoirs



Renforcement et revêtement de la coque



Revêtement de la superstructure/du pont et du mât



Inspections de l'arbre porte-hélice et du gouvernail



Remplacement du système de communication interne



Inspection et remplacement des machines de pont



Amélioration des systèmes intérieurs et auxiliaires



Modernisation de la commande de l'appareil à gouverner

