Attraction et rétention d'étudiantes et d'étudiants internationaux - Québec international reçoit 1,5 M$ pour attirer et retenir des étudiants internationaux dans la capitale nationale

QUÉBEC, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Nadine Girault annonce 1 500 000 $ qui seront remis à Québec International pour l'attraction et la rétention d'étudiants internationaux francophones dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches.

Le recrutement international, l'une des solutions aux défis socioéconomiques du Québec

Selon les analyses récentes, plus d'un million de postes seront à pourvoir au Québec d'ici 2028. Il est également prévu qu'environ 22 % de ces postes seront pourvus grâce à la main-d'œuvre issue de l'immigration.

Ayant déjà entamé leur processus d'intégration, il va sans dire que les étudiantes et les étudiants internationaux diplômés du Québec sont des candidats à l'immigration hors pair. Ils représentent une véritable valeur ajoutée, tant pour les employeurs qui les embauchent que pour les communautés où ils s'établissent.

Assurer la vitalité et le développement de toutes les régions du Québec

Ce financement démontre une fois de plus les efforts qui sont déployés afin d'étendre à la grandeur du Québec l'apport des étudiantes et des étudiants internationaux. À cet effet, Québec International accompagnera les établissements d'enseignement des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches dans leurs démarches d'attraction d'étudiantes et d'étudiants étrangers.

Par l'établissement de solides partenariats, notre gouvernement souhaite toujours mieux positionner le Québec sur la scène internationale. Nous mettons en place tous les jalons afin d'inciter les meilleurs talents à considérer le Québec comme destination d'études et d'immigration. Seuls les programmes de formation de niveau universitaire, collégial et professionnel offert en français et liés aux besoins du marché du travail feront l'objet de promotion dans le cadre de ce partenariat. Grâce à cette entente, Québec International pourra faire la promotion des programmes d'immigration permanente appropriés auprès des diplômées et diplômés internationaux.

Citations :

« Notre gouvernement est pleinement engagé pour trouver des solutions concrètes répondant au phénomène de rareté de main-d'œuvre. L'une de ces solutions est évidemment le recrutement de talents à l'international dont le profil socioprofessionnel est en adéquation avec les besoins de nos entreprises. Au-delà des postes à pourvoir, la présence de personnes immigrantes dans toutes les régions du Québec contribue à assurer la vitalité de nos territoires et enrichit notre tissu social. Je suis convaincue que Québec International est un excellent partenaire pour mener de front cette belle mission. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Pilier culturel, patrimonial et politique, notre Capitale-Nationale a beaucoup à offrir aux étudiantes et étudiants internationaux et je suis persuadée que Québec International saura les attirer ici avec brio. Nos établissements d'enseignement, nos entreprises et toute notre communauté bénéficieront grandement de leur présence chez nous. Offrons-leur un accueil chaleureux, à l'image de la population québécoise ! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Chez Québec International, le recrutement international fait partie de notre ADN. Nous savons que l'attraction et la rétention de talents sont essentielles à l'essor économique de la région. Nous remercions le MIFI pour la confiance qui nous est témoignée une fois de plus. »

Carl Viel, président-directeur général de Québec International

Faits saillants :

Il fut annoncé lors du dévoilement du budget du Québec 2021-2022 que le MIFI recevrait 246,1 millions de dollars supplémentaires d'ici 2023-2024 pour mieux reconnaître les compétences des personnes immigrantes, favoriser l'immigration en région en fonction des besoins du marché du travail, poursuivre les efforts d'intégration, bonifier l'appui offert pour l'apprentissage du français et favoriser l'attraction et la rétention d'étudiantes et d'étudiants étrangers.

À cet effet, le gouvernement a conclu des ententes de près de six millions de dollars avec Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville pour l'attraction et la rétention d'étudiantes et d'étudiants étrangers.

Québec International a pour mission de soutenir le développement économique de la région de Québec et son rayonnement national et international. Au fil du temps, l'agence s'est imposée comme un acteur clé dans les secteurs du recrutement et de la mise en marché, multipliant les partenariats et les distinctions reçues.

Liens connexes :

Site Web du MIFI :

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Site Web de QI :

https://www.quebecinternational.ca/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Source : Flore Bouchon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Tél. : 418 644-2128; Amélie Paquet, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Tél. : 418 643-2112; Renseignements : Relations avec les médias, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Tél. : 514 940-1630

Liens connexes

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/