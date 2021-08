Attraction et rétention d'étudiantes et d'étudiants internationaux - Montréal International reçoit 3 600 000 $ pour attirer les meilleurs talents dans notre métropole

MONTRÉAL, le 24 août 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Mme Nadine Girault annonce 3 600 000 $ qui seront remis à Montréal International pour l'attraction et la rétention d'étudiantes et d'étudiants internationaux francophones sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Positionner le Québec sur la scène internationale

Le Québec est une terre d'accueil exceptionnelle qui comprend de nombreux avantages. Seule nation francophone en Amérique du Nord, les établissements scolaires québécois jouissent d'une forte renommée internationale. Par l'établissement de solides partenariats, notre gouvernement souhaite toujours mieux positionner le Québec sur la scène internationale. Nous mettons en place tous les jalons afin d'inciter les meilleurs talents à considérer le Québec comme destination d'études et d'immigration.

Le financement annoncé aujourd'hui concrétise cet objectif et servira à appuyer des initiatives de recrutement pour les programmes d'études francophones pertinents liés aux besoins du marché du travail, de niveau universitaire, collégial et professionnel, notamment dans le secteur des technologies de l'information. À terme, l'attraction d'étudiantes et d'étudiants internationaux au sein de programmes francophones contribuera à répondre aux besoins en main-d'œuvre et à renforcer le caractère francophone de notre métropole.

Les diplômées et diplômés du Québec, des personnes candidates de choix

Les entreprises québécoises ont de grands défis de recrutement à relever et les besoins grandissants en main-d'œuvre se font sentir sur l'ensemble du territoire. Forte d'une situation économique florissante, la communauté métropolitaine de Montréal n'y fait pas exception. Afin de relever ces défis et de soutenir le développement socioéconomique du Québec, le gouvernement ne ménage aucun effort en s'appuyant sur l'expertise des acteurs clés dans le domaine du recrutement international et en mettant en place des actions concrètes pour rendre Montréal toujours plus attractive.

Les étudiantes et étudiants internationaux diplômés du Québec sont, par la suite, d'excellents candidats à l'immigration. Les employeurs apprécient leurs compétences, leur dynamisme et leur ambition. Les expériences de travail au sein d'entreprises locales viennent à la fois consolider leur intégration à la société québécoise et enrichir leurs bagages personnels et professionnels. Grâce à cette entente, Montréal international pourra faire la promotion des programmes d'immigration permanente appropriés auprès des diplômées et diplômés internationaux.

Citations :

« Qu'il s'agisse de contribuer à pallier les effets négatifs de rareté de la main-d'œuvre, de contribuer à l'essor de nos communautés et de nos régions, ou encore de contribuer à l'innovation et à l'avancement des connaissances dans nos établissements d'enseignement supérieur, l'immigration est une richesse pour le Québec. Notre gouvernement est résolument en action afin d'attirer et de garder chez nous les meilleurs talents francophones. Nous sommes heureux de compter sur le soutien de partenaires compétents pour réaliser nos objectifs afin de contribuer à une relance économique forte dans notre métropole comme dans toutes nos régions. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Montréal se classe parmi les meilleures villes étudiantes au monde. La renommée de nos établissements d'enseignement supérieur n'est plus à faire et nous sommes reconnus pour la qualité de nos programmes d'études supérieures, en français. Le recrutement d'étudiantes et d'étudiants étrangers contribue à notre rayonnement international et les étudiantes et les étudiants étrangers contribuent à notre vitalité locale. Je suis très heureuse du rôle important de l'enseignement supérieur dans l'attraction et la rétention de talents internationaux au Québec. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Afin de soutenir l'effervescence du Grand Montréal, le recrutement et la rétention de talents internationaux sont incontournables. Grâce à cet appui financier, Montréal International bonifiera son offre de service en recrutement d'étudiantes et d'étudiants, au bénéfice du dynamisme économique et culturel de la métropole. »

Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International

Faits saillants :

Il fut annoncé lors du dévoilement du budget du Québec 2021-2022 que le MIFI recevrait 246,1 millions de dollars supplémentaires d'ici 2023-2024 pour mieux reconnaître les compétences des personnes immigrantes, favoriser l'immigration en région en fonction des besoins du marché du travail, poursuivre les efforts d'intégration, bonifier l'appui offert pour l'apprentissage du français et favoriser l'attraction et la rétention d'étudiantes et d'étudiants étrangers.

À cet effet, le gouvernement a conclu des ententes de près de six millions de dollars avec Montréal International, Québec International et la Société de développement économique de Drummondville pour l'attraction et la rétention d'étudiantes et d'étudiants étrangers.

pour l'attraction et la rétention d'étudiantes et d'étudiants étrangers. Depuis 25 ans, Montréal International contribue au rayonnement international et à la prospérité du Grand Montréal en agissant comme un puissant levier de développement économique.

