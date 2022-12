Attraction d'organisations internationales au Québec - Le Québec accueille une organisation internationale supplémentaire avec l'arrivée d'un bureau du Programme des Nations unies pour les établissements humains

MONTRÉAL, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce aujourd'hui l'établissement d'un bureau du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) à Montréal.

Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de la sous-secrétaire générale des Nations unies et directrice exécutive de ONU-Habitat, madame Maimunah Mohd Sharif, de la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et du président-directeur général de Montréal International, Stéphane Paquet.

ONU-Habitat développera le Programme mondial sur les villes vertes, résilientes et durables, qui visera à répondre au besoin urgent de traduire la recherche et les innovations en conseils politiques et en actions concrètes en matière de solutions basées sur la nature. Le bureau établi à Montréal renforcera le secteur privé dans des domaines considérés comme d'intérêt stratégique, dont la grappe d'IA montréalaise, qui abrite près de 350 entreprises innovantes spécialisées dans les technologies propres. Il sera amené à travailler en partenariat avec des acteurs locaux, comme l'Ordre des urbanistes du Québec, et contribuera directement à l'exécution des mandats des institutions québécoises.

Citations :

« La venue d'ONU-Habitat est une excellente nouvelle. Le Programme s'intégrera très bien à l'écosystème international de développement durable et technologies propres déjà présent à Montréal, qui est une plaque tournante stratégique pour s'attaquer aux enjeux environnementaux. La présence de ce bureau onusien s'inscrit pleinement dans les objectifs du Québec d'être un leader en biodiversité sur la scène internationale. Bienvenue à ONU-Habitat ! »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Il s'agit de la première organisation onusienne à ouvrir un bureau à Montréal depuis l'arrivée de l'Institut de statistique de l'UNESCO, en 2001.





L'attraction d'un bureau d'ONU-Habitat à Montréal s'inscrit dans la volonté gouvernementale énoncée dans la Vision internationale du Québec d'attirer davantage d'organisations internationales et d'événements internationaux sur son territoire.





La venue de cette organisation internationale est le fruit d'une collaboration de plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Canada , la Ville de Montréal ainsi que Montréal International.





, la Ville de Montréal ainsi que Montréal International. Ce projet est en adéquation avec les objectifs du Plan de mise en œuvre 2021-2026 pour une économie verte 2030 du gouvernement du Québec. Il vient réaffirmer l'importance accordée par le Québec à la lutte contre les changements climatiques.





Ce bureau rejoint l'écosystème de plus de 80 organisations internationales établies au Québec, dont notamment le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Montréal est troisième au classement mondial pour l'accueil des organisations internationales, après New York et Washington .

