Atténuer les effets du ralentissement économique - Près de 1,3 M$ à STIQ pour renforcer la compétitivité des entreprises manufacturières québécoises

MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec accorde une contribution financière d'un montant maximal de 1 275 000 $ à Sous-traitance industrielle Québec (STIQ) afin de lui permettre de bonifier son offre de services auprès de plusieurs PME québécoises jusqu'en mars 2026, grâce à une nouvelle initiative. Celle-ci vise à renforcer la compétitivité des entreprises manufacturières en période de ralentissement économique dans toutes les régions du Québec et dans des secteurs stratégiques.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui lors de la 17e Journée des donneurs d'ordres et des fournisseurs, organisée par STIQ.

L'initiative, évaluée à 2,55 millions de dollars, comprend trois volets :

la promotion d'occasions d'affaires offertes par des donneurs d'ordres auprès de fournisseurs québécois, notamment dans le cadre d'activités de maillage;

le partage de connaissances et de meilleures pratiques afin de maintenir les entreprises à l'affût des innovations et des changements liés au secteur manufacturier dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, de ralentissement économique et de transformation numérique;

l'accompagnement personnalisé de PME manufacturières visant à augmenter leur productivité et leur compétitivité, entre autres par l'intégration de technologies numériques, et la mise en place de projets d'amélioration de la compétitivité destinés à de petites entreprises souhaitant se distinguer dans les chaînes d'approvisionnement.

Citations :

« Cette nouvelle initiative de STIQ favorisera l'intégration d'encore plus de PME locales dans nos chaînes d'approvisionnement. Notre gouvernement veut soutenir les entreprises manufacturières qui offrent leur expertise aux donneurs d'ordres dans des secteurs stratégiques de l'économie québécoise. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Nous sommes ravis de cette annonce importante du gouvernement du Québec aujourd'hui et de cette confiance renouvelée envers notre organisation. Grâce à cet appui financier, STIQ sera en mesure de poursuivre avec assurance sa mission première : renforcer les chaînes d'approvisionnement manufacturières locales dans les secteurs stratégiques de notre économie et soutenir la croissance des PME québécoises. Depuis près de quarante ans, STIQ est reconnue pour son maillage d'affaires efficace et pour sa capacité à mettre en valeur l'expertise des PME manufacturières d'ici auprès des donneurs d'ordres québécois et étrangers. »

Richard Blanchet, président-directeur général de STIQ

Faits saillants :

Fondée en 1987, STIQ est une association multisectorielle qui a pour mission de développer les relations d'affaires et d'améliorer la compétitivité des entreprises manufacturières afin de favoriser la croissance économique du Québec.

L'aide gouvernementale est accordée par l'entremise du Programme d'appui aux projets de développement économique, volet Projets structurants d'organismes en appui au développement des secteurs stratégiques et des régions, qui vise à soutenir la réalisation d'activités et de projets favorisant le développement économique de secteurs stratégiques, de créneaux et de pôles d'excellence, de centres et de zones d'innovation ainsi que des régions du Québec.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

Renseignements: Source : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 418 691-5650; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]