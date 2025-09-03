ATTENTES PRÉBUDGÉTAIRES : LE CPQ INVITE OTTAWA À TRANSFORMER L'ADVERSITÉ EN MOTEUR DE CROISSANCE

MONTRÉAL, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Dans un contexte de guerre commerciale et de changements structurels dans les relations avec les États-Unis, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a déposé cette semaine son mémoire prébudgétaire fédéral. L'organisation y lance un appel clair au gouvernement Carney : concentrons-nous sur ce que nous contrôlons et dotons le pays d'un environnement d'affaires plus compétitif, favorable à l'investissement.

« Alors que les tarifs américains créent une pression directe sur plusieurs secteurs, le véritable frein demeure notre déficit de productivité. Le Canada taxe davantage ses entreprises que la moyenne de l'OCDE, ce qui limite nos marges de manœuvre, sans parler de la réglementation qui ne cesse de s'alourdir et qui limite notre croissance », souligne Norma Kozhaya, économiste en chef et vice-présidente à la recherche du CPQ.

« Face à l'adversité, nous ne pouvons pas subir. Nous devons transformer cette tempête en opportunité et bâtir un environnement qui mise sur la productivité, l'innovation et la compétitivité de nos entreprises. C'est le seul moyen d'assurer la prospérité durable de notre économie », déclare Marie-Claude Perreault, présidente et cheffe de la direction, par intérim, du CPQ.

Le CPQ insiste sur l'urgence d'attaquer de front le déficit de productivité historique du Canada et du Québec. Il appelle à des choix stratégiques permettant de maximiser la valeur créée par dollar investi, tout en appuyant des mesures ponctuelles pour les secteurs directement touchés par les tarifs américains.

13 recommandations pour stimuler l'investissement, l'innovation et la croissance

Dans son mémoire, le CPQ formule 13 recommandations concrètes à Ottawa :

Assurer une fiscalité compétitive et prévisible pour stimuler l'investissement et les exportations. Réformer et bonifier le Programme RS-DE, notamment pour les grandes entreprises. Renforcer la participation des PME canadiennes dans les accords de libre-échange. Soutenir les secteurs touchés par la guerre commerciale, ainsi que les secteurs stratégiques (pharmaceutiques, agroalimentaire, semi-conducteurs). Renforcer l'autonomie industrielle et viser l'indépendance stratégique en télécommunications et en énergie. Adopter une stratégie canadienne pour le secteur de la défense nationale. Utiliser le pouvoir d'achat du gouvernement pour favoriser l'achat local, l'innovation et appuyer les entreprises affectées par les tarifs. Accroître les investissements dans les infrastructures (transport, logistique, municipalités, climat) et réinvestir dans le Fonds national des corridors commerciaux (FNCC). Mettre à profit le levier du PL C-5 pour accélérer la réalisation de projets structurants. Alléger la réglementation et appliquer le principe « un projet, une évaluation, une décision ». Reconnaître les infrastructures logistiques comme essentielles afin d'éviter des interruptions nuisibles à la compétitivité. Faire de la décarbonation un levier de compétitivité, avec un soutien accru aux technologies propres et au transport collectif. Assurer une gestion rigoureuse des finances publiques pour maintenir des finances saines et soutenables.

Un appel à l'action

Le CPQ souligne que le Canada ne peut se permettre d'accumuler retards et rigidités dans un environnement économique mondial hautement compétitif. La fiscalité, la réglementation, les infrastructures, l'énergie et l'innovation doivent devenir des leviers de croissance, non des freins.

« Il est temps de redonner confiance aux investisseurs et de miser sur nos forces pour relever le défi de compétitivité qui se dresse devant nous », a conclu Mme Perreault.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs, de toutes tailles et de toutes les régions, issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Source : Anne-Sophie DesRoches, Conseillère principale, Affaires publiques et gouvernementales, Conseil du patronat du Québec, [email protected], Cell. : (514) 238-1825