MONTRÉAL, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, tiendra une webdiffusion et conférence téléphonique pour discuter et présenter ses résultats du quatrième trimestre. Le public est invité à écouter la webdiffusion ou la conférence téléphonique le vendredi 27 février 2026, à 8h00 (heure de l'Est). Les participants seront Ian L. Edwards, président et chef de la direction et Jeff Bell, chef des affaires financières. Les résultats financiers seront annoncés cette même journée, avant l'ouverture du marché.

La webdiffusion en direct de la conférence téléphonique est accessible via ce lien. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez vous préinscrire en utilisant ce lien. Les personnes inscrites recevront un courriel de confirmation avec les détails de connexion et un code d'accès unique requis pour se joindre à la conférence téléphonique. Le document de présentation d'accompagnement sera publié sur le site Web de la Société ici le jour de l'appel, en même temps que la publication des résultats financiers.

Un enregistrement de la webdiffusion et la transcription de la conférence téléphonique seront mis en ligne sur le site Web de la Société dans les 24 heures qui suivront celle-ci.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

