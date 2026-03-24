MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX : ATRL) société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, s'est vu attribuer un contrat d'une valeur d'environ 98 millions de livres sterling par Network Rail, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire britannique, pour la modernisation des infrastructures de signalisation et de télécommunications dans le Wessex, dans le sud de l'Angleterre.

Durant trois ans, AtkinsRéalis agira en tant que maître d'œuvre et concepteur pour fournir des services complets de conception, de gestion de projet et de construction visant à moderniser 43 kilomètres de voies ferrées près de Portsmouth. Le projet permettra de remplacer les systèmes obsolètes, améliorant la fiabilité et les performances, afin de réduire considérablement les retards liés à la signalisation.

« Une infrastructure ferroviaire fiable est essentielle pour favoriser la connectivité et la croissance économique entre les régions », a déclaré Ian L. Edwards, Président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Ce projet améliorera considérablement le rendement du réseau, au bénéfice des voyageurs et des exploitants de fret, tout en contribuant à la modernisation de l'infrastructure ferroviaire anglaise. L'ampleur de ce contrat témoigne de la confiance que Network Rail accorde à notre capacité à mener à bien ce projet. »

« AtkinsRéalis apporte une expertise approfondie en matière de signalisation ferroviaire, couvrant à la fois les technologies conventionnelles et numériques, ce qui nous permet de répondre aux besoins de modernisation des infrastructures de Network Rail », a déclaré Chris Ball, Président, Royaume-Uni et Irlande d'AtkinsRéalis. « Notre expérience dans la région, combinée à notre engagement à travailler en collaboration avec la chaîne d'approvisionnement, y compris les PME, contribuera à la réussite de ce programme complexe, améliorant ainsi la fiabilité pour les communautés et les entreprises de toute la région. »

La ligne du Wessex relie Londres à Portsmouth et Southampton, deux des principaux ports et pôles industriels d'Angleterre qui constituent des points d'entrée pour le commerce international et bénéficient d'importants investissements publics. Cette ligne s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement de 2 milliards de livres sterling lancé par South Western Railway et Network Rail Wessex pour moderniser le réseau ferroviaire reliant le sud-ouest à Londres entre 2024 et 2029¹.

Le projet prévoit le transfert de la gestion et du contrôle du centre de signalisation de la zone de Havant, situé sur la ligne Wessex, vers le centre d'exploitation régional de Basingstoke; il couvre 11 gares, 10 enclenchements, quatre passages à niveau ainsi que les systèmes d'alimentation électrique et de télécommunications associés à la signalisation. Les travaux ont commencé et les phases d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction sont en cours.

Dans le cadre de cette modernisation, AtkinsRéalis mettra en œuvre sa méthode de signalisation avancée (ASM), le premier produit d'intégration de systèmes ferroviaires de ce type à avoir obtenu l'homologation officielle de Network Rail. L'entreprise a déjà apporté des améliorations au réseau de signalisation de la région grâce à sa participation au programme Southern Integrated Delivery ainsi qu'au projet de 375 millions de livres sterling visant à moderniser le réseau de signalisation de Feltham et Wokingham, dans le sud-ouest de Londres.

Le contrat a été attribué via le programme-cadre de Network Rail consacré aux systèmes de contrôle des trains, d'un montant de 4 milliards de livres sterling, pour lequel AtkinsRéalis a été choisie en septembre 2024.

La nomination d'AtkinsRéalis repose sur son vaste portefeuille de projets d'infrastructures ferroviaires à travers le Royaume-Uni, notamment la réalisation de la phase 2 du projet d'East West Rail, d'un montant de 1,2 milliard de livres sterling, son rôle de partenaire en intégration de systèmes ferroviaires pour le programme East Coast Digital et, plus récemment, sa participation à l'alliance chargée de la réalisation du Midlands Rail Hub, d'un montant de 1,75 milliard de livres sterling.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies, ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (le "rapport de gestion 2025") (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2025 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

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