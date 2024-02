OTTAWA, ON, le 28 févr. 2024 /CNW/ - AtkinsRéalis [SNC-Lavalin Group Inc.] (TSX : ATRL), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux dans le monde entier et comptant un effectif mondial d'environ 40 000 personnes, a annoncé aujourd'hui le lancement de Les Canadiens pour CANDU, une campagne visant à promouvoir le déploiement de la technologie nucléaire CANDU® au pays et à l'étranger, en appui aux efforts déployés au Canada et à l'échelle mondiale pour atteindre l'objectif de carboneutralité.

« Il ne fait aucun doute que l'avenir de l'énergie propre dans le monde comprendra une énergie nucléaire sécuritaire, fiable et abordable », a déclaré Ian Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Les solutions de demain en matière d'énergie nucléaire devraient être alimentées par l'innovation et le savoir-faire canadiens. La technologie CANDU peut faire du Canada un champion mondial de l'énergie propre, tout en faisant la promotion d'une industrie nucléaire nationale dont les Canadiens peuvent être fiers. »

« La campagne vise à faire connaître les avantages des réacteurs CANDU en tant qu'innovation nationale incroyable et à favoriser son essor au fil du temps grâce à l'appui massif de la population canadienne », a ajouté M. Edwards. « Je tiens à remercier sincèrement les coprésidents de la campagne, le très honorable Jean Chrétien et l'ancien premier ministre de l'Ontario, Mike Harris, d'avoir dirigé cette initiative. »

Énergie nucléaire et carboneutralité

La demande mondiale d'électricité devrait atteindre 30 % d'ici 2030 et les pays désirent décarboner leurs réseaux.1 Ces derniers compteront de plus en plus sur un mélange diversifié d'énergie propre et sans carbone pour répondre à la demande. Au Canada, cela comprend l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire et l'énergie nucléaire, cette dernière étant déjà la source d'environ 15 % de l'électricité du pays.2

L'énergie nucléaire est une source d'énergie sécuritaire et efficace qui n'émet pas de gaz à effet de serre. En décembre dernier, le Canada s'est engagé, aux côtés de 24 autres pays à la 28e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, à tripler la capacité énergétique nucléaire d'ici 2050 afin de contribuer à l'atteinte d'émissions nettes zéro.3 Au moment où le Canada va de l'avant avec cet engagement, il est impératif qu'une décision soit prise quant à la technologie des grands réacteurs dans laquelle investir.

Le moment CANDU

Le Canada jouit d'un savoir-faire de calibre mondial dans la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la gestion globale des programmes de réacteurs nucléaires, appuyé par une chaîne d'approvisionnement hautement qualifiée. La technologie CANDU est l'une des innovations les plus importantes du Canada et demeure la seule technologie nucléaire développée et autorisée au pays. Depuis des décennies, elle offre au Canada et dans le monde entier une source d'énergie de base peu coûteuse, sécuritaire et fiable, sans émissions de carbone. D'une puissance de 1 000 MW, le réacteur CANDU MONARK™ (la dernière version de la technologie nucléaire CANDU déjà éprouvée) aura un rendement plus élevé que les conceptions précédentes et présentera de nouvelles améliorations passives en matière de sûreté, une technologie de contrôle numérique, une conception optimisée pour l'exploitation et l'entretien, ainsi qu'une approche rentable qui minimise les composants de qualité nucléaire et met à profit la modularisation.

La technologie CANDU, qui utilise de l'uranium naturel, est réputée pour sa sûreté, son efficacité et sa polyvalence. Elle est une source de fierté pour les Canadiens et demeure pionnière en matière d'innovation nucléaire. Six décennies après sa création, elle est le pilier d'un écosystème nucléaire canadien dynamique qui soutient plus de 76 000 emplois stables et bien rémunérés dans une grande variété de métiers spécialisés et professionnels, sans oublier le corps de recherche de nos universités et établissements de classe mondiale.4

La technologie CANDU demeure la seule technologie d'énergie nucléaire qui coproduit les isotopes médicaux utilisés dans les traitements de lutte contre le cancer et la stérilisation des appareils médicaux. Le parc actuel de réacteurs CANDU en Ontario produit 50 % de l'approvisionnement mondial en cobalt-60, qui est utilisé pour la stérilisation d'instruments médicaux.5

La propriété intellectuelle des réacteurs CANDU appartient au gouvernement fédéral. Il s'agit d'un actif stratégique national essentiel à la transition énergétique, qui appuie d'importantes possibilités économiques pour le Canada.

La campagne Les Canadiens pour CANDU demande aux gouvernements fédéral et provinciaux d'appuyer la seule technologie nucléaire canadienne sur le marché afin d'aider le pays à atteindre la carboneutralité et à soutenir un écosystème nucléaire national florissant.

Le choix est clair. Il est temps d'opter pour CANDU.

Inscrivez-vous au canadiansforcandu.com/fr pour soutenir le mouvement.

« La contribution des réacteurs nucléaires CANDU à la position de chef de file mondial du Canada est incommensurable. Je suis bien placé pour le savoir, ayant participé directement à leur vente à d'autres pays à titre de premier ministre. Grâce aux efforts déployés à l'échelle mondiale pour décarboner les économies, la technologie CANDU peut encore une fois aider à positionner le Canada comme chef de file dans l'approvisionnement en énergie sécuritaire, fiable et propre à nos partenaires internationaux. » Jean Chrétien, ancien premier ministre du Canada

« Le Canada devrait être fier de son écosystème nucléaire de calibre mondial qui a aidé à fournir à notre pays et au monde une électricité propre, sécuritaire et fiable en abondance. Aujourd'hui, j'ai hâte d'aider à soutenir le développement continu de l'innovation par laquelle tout a commencé : les réacteurs CANDU. » Mike Harris, ancien premier ministre de l'Ontario

À propos de Les Canadiens pour CANDU

La campagne Les Canadiens pour CANDU est formée de chefs de file de l'industrie, de membres de la chaîne d'approvisionnement nationale, d'universitaires et de citoyens qui croient que l'innovation et le savoir-faire canadiens ont un rôle de premier plan à jouer dans le déploiement de solutions d'énergie nucléaire au pays et à l'étranger. canadiansforcandu.com/fr

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Comptant plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. AtkinsRéalis participe également au développement de radio-isotopes médicaux pour la recherche sur le cancer dans le cadre de son partenariat avec TerraPower. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur Énergie nucléaire .

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une entreprise mondiale de pointe de services professionnels et de gestion de projet, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques clés tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

