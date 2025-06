AtkinsRéalis et EDF élargissent leur partenariat mondial actuel afin de collaborer plus étroitement et de répondre aux nouvelles possibilités de réacteurs nucléaires à travers le monde.

Cette entente renforce le partenariat stratégique entre le Canada et la France , permettant une meilleure intégration de leurs industries nucléaires tout en préservant la souveraineté de chaque pays sur leurs technologies propriétaires respectives CANDU® et EPR.

et la , permettant une meilleure intégration de leurs industries nucléaires tout en préservant la souveraineté de chaque pays sur leurs technologies propriétaires respectives CANDU® et EPR. Les domaines de collaboration potentielle incluent le soutien en ingénierie, l'approvisionnement en équipement, le partage de l'excellence opérationnelle, l'installation et la mise en service, et la coopération entre les centres technologiques mondiaux des deux entreprises.

L'entente comprend également une collaboration potentielle dans la gestion des déchets et la production de combustible.

Les deux entreprises demeureront concurrentes lors de processus de sélection de fournisseurs de technologie de réacteur, le cas échéant.

EDF et AtkinsRéalis ont le potentiel de favoriser la création de valeur locale en stimulant les perspectives d'emploi au Canada .

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une entente de collaboration mondiale déterminante avec Électricité de France (EDF), l'une des principales entreprises de production et de distribution d'électricité au monde.

« Cette entente de collaboration avec une entreprise de calibre mondial comme EDF est un levier pour l'industrie nucléaire, ce qui est judicieux d'un point de vue stratégique », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Il y a un besoin mondial pour davantage d'énergie plus propre, plus abordable et plus fiable, qui ne peut être comblé qu'avec l'énergie nucléaire. Ce n'est qu'en intensifiant nos efforts que nous pourrons répondre à la demande mondiale de 1000 réacteurs, grands et petits, à faible émission de carbone. »

L'entente de collaboration, qui élargira le partenariat stratégique entre les deux pays producteurs d'énergie nucléaire et intégrera plus efficacement leurs industries respectives, couvrira les processus de sélection des fournisseurs avant et après la technologie et comprendra ce qui suit :

Soutien en ingénierie

Approvisionnement en équipement ne concernant pas les réacteurs

Partage des pratiques exemplaires

Services d'installation et de mise en service

Collaboration entre les centres d'excellence de chaque entreprise

Les deux entreprises continueront de rivaliser lors de processus de sélection des fournisseurs de technologies des réacteurs, le cas échéant, ou à la demande des gouvernements et des promoteurs, afin d'appuyer les efforts mondiaux de transition vers une énergie à faibles émissions de carbone.

« AtkinsRéalis collabore déjà avec EDF au Royaume-Uni et en France en tant que partenaire stratégique dans leur programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Cette collaboration renforce notre relation et permettra aux deux entreprises d'accroître la capacité internationale, tout en exploitant leur savoir-faire collectif et leurs capacités techniques, afin de soutenir la prochaine vague de production d'énergie nucléaire au cours des prochaines années », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, AtkinsRéalis.

« Le renforcement de notre partenariat avec AtkinsRéalis souligne l'engagement d'EDF à faire progresser l'industrie nucléaire aux côtés de notre précieux partenaire canadien. En combinant leur savoir-faire, leurs connaissances et leurs compétences mondiales et complémentaires, nos deux entreprises démontrent leur volonté de favoriser l'innovation et de renforcer les capacités nucléaires de nos deux pays pour améliorer la souveraineté et la sécurité en matière d'énergie. La force de la collaboration nous aidera à aller de l'avant au Canada, en Europe et dans le monde entier », a déclaré Vakis Ramany, vice-président principal, Développement nucléaire international, EDF.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes au www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

À propos d'EDF

Le Groupe EDF est un acteur clé de la transition énergétique, en tant qu'exploitant intégré d'énergie exerçant ses activités dans tous les aspects du secteur : production, distribution, négociation, vente d'énergie et services énergétiques. Le Groupe est un chef de file mondial de l'énergie à faibles émissions de carbone, misant sur une production de carbone réduite de 490 TWh, et une combinaison diversifiée de production fondée principalement sur l'énergie nucléaire et renouvelable (y compris l'hydroélectricité). EDF investit également dans de nouvelles technologies pour soutenir la transition énergétique. La raison d'être d'EDF est de créer un avenir carboneutre au moyen de l'électricité et de solutions et services novateurs, pour aider à sauver la planète tout en favorisant le bien-être et le développement économique. Le Groupe fournit de l'énergie et des services à environ 41,5 millions de clients et a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 118,7 G€ en 2024.

Avec 66 réacteurs en exploitation dans le monde, dont 57 réacteurs en France et 9 réacteurs au Royaume-Uni, EDF possède le plus important parc nucléaire au monde, exploité par un seul exploitant.

EDF fournit une série de technologies fondées sur plus d'un demi-siècle d'expérience, comme la technologie EPR, le produit phare d'EDF déjà en exploitation dans trois pays : la Chine, la Finlande et la France. L'entreprise compte également deux installations en cours de construction (Hinkley Point C) et deux installations en cours de développement (Sizewell C) au Royaume-Uni. Le nouveau programme nucléaire français est également en cours d'élaboration : six réacteurs nucléaires seront construits en France, avec la possibilité d'en construire huit autres.

Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.edf.fr ou en suivant EDF sur LinkedIn.

À propos du secteur Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis

Avec plus de 70 ans de savoir-faire en matière d'énergie nucléaire à l'échelle mondiale, AtkinsRéalis offre des solutions de services complets et des produits de technologie nucléaire aux installations nucléaires du monde entier. En tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU® sur quatre continents, elle fournit des services-conseils et des services d'ingénierie à d'autres promoteurs nucléaires. Dotée d'un portefeuille de technologies novatrices et ayant accès à plus de 500 solutions brevetées, AtkinsRéalis résout des défis techniques complexes tout au long du cycle de vie nucléaire, de la conception et de la nouvelle construction à la gestion des actifs, et de la remise à neuf à la gestion de la fin de vie, en passant par la mise hors service et la gestion des déchets. AtkinsRéalis exploite et gère des sites de recherche nucléaire du gouvernement en transformant des infrastructures vieillissantes et en gérant de façon sécuritaire les anciens déchets nucléaires. La technologie CANDU d'AtkinsRéalis permet également la coproduction de radio-isotopes médicaux utilisés pour la détection et le traitement du cancer. L'entreprise soutient également les initiatives liées au traitement du cancer par l'entremise de son partenariat avec TerraPower pour extraire les isotopes d'anciens déchets nucléaires. Pour en savoir plus, consultez notre page consacrée au secteur Énergie nucléaire.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « estimer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « pouvoir », « objectifs », « planifier », « projeter », « devoir », « faire » ou « vraisemblablement », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2024 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2024 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias, Harold Fortin, Directeur principal, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]