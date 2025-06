MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, annonce aujourd'hui des nominations clés au sein de son équipe de direction. Ces changements visent à renforcer la capacité de l'entreprise à concrétiser sa stratégie « Offrir l'excellence, stimuler la croissance » en améliorant l'exécution opérationnelle, l'alignement stratégique et les capacités de croissance à l'échelle mondiale.

Nouvelles nominations au comité de direction

À compter du 23 août 2025, Louis G. Véronneau réintégrera AtkinsRéalis à titre de chef des opérations, basé à Montréal. Il dirigera les opérations mondiales de l'entreprise, incluant la transformation, la stratégie, la technologie, les fusions et acquisitions, la réalisation des projets et les communications mondiales. Dans le cadre de notre stratégie d'investissement dans les acquisitions, l'équipe des fusions et acquisitions relèvera également de Louis afin d'assurer un alignement optimal entre la stratégie, les acquisitions et la transformation, permettant ainsi de maximiser la création de valeur. Le poste de chef des opérations est crucial pour promouvoir l'excellence dans l'ensemble de l'organisation et veiller à ce que les initiatives de l'entreprise soient parfaitement alignées sur les objectifs financiers et stratégiques.

Louis jouera un rôle déterminant dans l'avancement de notre programme d'amélioration des marges, en instaurant une exécution rigoureuse, en accélérant la transformation et en optimisant les modèles de réalisation à travers l'entreprise. Il cumule plus de 30 ans d'expérience en gestion dans les secteurs de l'investissement, de l'infrastructure, de l'industrie et du droit. Avant de réintégrer AtkinsRéalis, il occupait le poste de Premier directeur général et chef mondial des investissements immobiliers chez Investissements PSP, où il gérait un portefeuille mondial d'environ 38 milliards de dollars. Il a également été vice-président exécutif et chef de la transformation chez AtkinsRéalis, où il a joué un rôle clé dans le lancement de la stratégie de transformation de l'entreprise. Sa carrière antérieure comprend des postes de direction chez Bombardier, Valeurs mobilières TD et Abitibi-Consolidated.

Le 1er septembre 2025, Kate Kenny se joindra à l'entreprise à titre de chef de la croissance, basée à Londres. Elle pilotera l'agenda mondial de croissance de l'entreprise, incluant le Centre de technologie mondial, le développement des affaires, le marketing, les relations gouvernementales et les capacités mondiales. Le rôle de chef de la croissance vise à stimuler une croissance durable et rentable en renforçant l'engagement client, en élargissant la présence sur le marché et en déployant des capacités différenciées et intégrées à travers le cycle de vie complet des projets.

La nomination de Kate témoigne de l'engagement d'AtkinsRéalis à poursuivre son élan de croissance et à saisir de nouvelles opportunités grâce à l'innovation, au positionnement stratégique et à des solutions centrées sur le client. Elle cumule plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'infrastructure, du conseil et du développement urbain. Elle a consacré une grande partie de sa carrière chez Jacobs, où elle a exercé diverses fonctions de direction dans les domaines de la croissance et de la gestion de P&L à travers le Royaume-Uni et l'Europe.

Plus récemment, elle a occupé le poste de vice-présidente exécutive et directrice générale des activités européennes de Jacobs, d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars, supervisant plus de 7 500 professionnels dans des domaines tels que le conseil stratégique, les transports, l'eau et l'environnement, l'environnement bâti et les grands programmes.

« Ces nominations illustrent notre capacité à attirer des talents de haut calibre dotés d'une expertise sectorielle approfondie et d'un leadership éprouvé, » a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Louis s'appuiera sur les bases solides de notre parcours de transformation pour faire progresser l'excellence opérationnelle et l'amélioration des marges. Kate pilotera notre stratégie de croissance mondiale, en renforçant l'engagement client et en augmentant notre présence sur le marché. Ensemble, avec notre équipe de direction élargie, ils contribueront à accélérer notre stratégie et à créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos actionnaires. »

Transition du bureau du chef des opérations

Ces changements font suite au départ planifié de Philip Hoare, qui quittera son poste de chef des opérations à l'été 2025 pour relever de nouveaux défis professionnels. Philip a joué un rôle déterminant dans la mise en place du bureau du chef des opérations et dans la mise en œuvre de l'agenda d'excellence opérationnelle de l'entreprise. « Je tiens à remercier Philip pour sa contribution exceptionnelle à AtkinsRéalis et pour avoir jeté les bases d'un bureau du chef des opérations solide et structuré, » a ajouté Ian L. Edwards. « Son leadership a été essentiel pour stimuler la croissance et la performance à l'échelle de l'organisation. »

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

