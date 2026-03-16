AtkinsRéalis collabore avec NVIDIA pour la planification, la conception et la livraison d'installations prêtes pour l'IA qui tireront parti de l'expertise d'AtkinsRéalis dans la fourniture d'infrastructure et de technologies d'énergie nucléaires, de systèmes énergétiques et de l'exécution de projets complexes. Cette initiative permettra d'évaluer de quelle façon AtkinsRéalis peut aider les développeurs à implanter des infrastructures d'IA, en intégrant de façon sélective les technologies NVIDIA dans ses processus de livraison.

« AtkinsRéalis apporte une expertise approfondie en ingénierie et en livraison de projets dans le domaine des infrastructures complexes, et a un héritage de 70 ans d'excellence dans l'industrie nucléaire », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Cette collaboration nous permet de tirer parti de ces forces dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure et de la livraison de projets complexes pour complémenter le leadership de NVIDIA en matière de calcul accéléré afin d'alimenter les centres de données d'IA critiques. »

Cette annonce survient à un moment où la demande mondiale en infrastructure d'IA dépasse rapidement l'énergie disponible, ce qui incite les gouvernements et les développeurs à trouver des solutions évolutives pour les centres de données consommant des gigawatts d'énergie. L'énergie nucléaire apparait comme l'une des principales sources d'énergie de base à faibles émissions de carbone pour les usines d'IA. En tant que fabricante d'équipement d'origine (FEO) et détentrice exclusive d'une licence de technologie CANDU®, AtkinsRéalis est bien positionnée pour fonctionner avec le modèle DSX de NVIDIA Omniverse, un modèle pour les centres de nouvelle génération qui soutiennent les charges de travail informatiques dédiées à l'IA.

L'initiative offre aux entreprises l'occasion d'évaluer de quelle façon leurs forces complémentaires peuvent permettre d'accéder à des possibilités de transformation pour :

L'intégration nucléaire

AtkinsRéalis examinera comment les solutions d'énergie nucléaire standardisées de son portefeuille CANDU® pourraient être intégrées aux exigences des centres de données d'IA à grande échelle. NVIDIA apportera son leadership stratégique en matière de calcul, de mise en réseau, et d'IA, notamment grâce à des outils de simulation haute-fidélité et de jumeaux numériques qui pourraient contribuer à moderniser la réalisation des projets d'énergie nucléaire et à soutenir les voies d'attribution de permis.

Le calcul accéléré et les nouvelles méthodes de réalisation de projets

NVIDIA Omniverse, l'IA agentique, et les technologies de modèles linguistiques et visuels à grande échelle permettent de simplifier les flux de travail d'ingénierie, d'améliorer la collaboration, d'accélérer les échéanciers de construction et d'améliorer les résultats en matière de sécurité et de performances dans les programmes nucléaires, énergétiques et de centres de données.

Le génie en matière d'énergie et de centre de données

AtkinsRéalis explorera comment ses capacités en matière de distribution d'énergie, de systèmes de refroidissement, de résilience, d'ingénierie modulaire et d'efficacité de construction peuvent soutenir l'implantation d'infrastructure d'IA fondée sur l'architecture DSX de NVIDIA.

« L'énergie est essentielle à la révolution industrielle de l'IA », a déclaré Vladimir Troy, vice-président, Infrastructure d'IA chez NVIDIA. « L'association de l'expertise approfondie d'AtkinsRéalis en matière d'ingénierie et d'énergie nucléaire avec le projet DSX de NVIDIA peut aider à accroître le déploiement d'usines d'IA efficaces de nouvelle génération grâce au calcul accéléré et aux jumeaux numériques. »

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes au www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies, ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit d'exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (le "rapport de gestion 2025") (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2025 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias : Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]