MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX : ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir fixé le prix d'un placement d'un capital total de 400 millions de dollars de débentures de série 9 non garanties à 4,411% échéant le 15 juin 2031 (les « débentures de série 9 ») et d'un capital total de 300 millions de dollars de débentures de série 10 non garanties à 4,756% échéant le 15 mars 2033 (les « débentures de série 10 », et collectivement avec les débentures de série 9, les « débentures »).

Placement de Débentures

Les débentures sont offertes par l'intermédiaire d'un syndicat de placeurs pour compte dirigé par BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Banque Nationale Marchés des capitaux, à titre de co-teneurs de livres, et qui comprend également BNP Paribas (Canada) Valeurs Mobilières Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc. et BofA Valeurs mobilières inc. Les débentures de série 9 seront émises à un prix de 999,87$ par tranche de 1 000$ de capital des débentures de série 9 et les débentures de série 10 seront émises à leur valeur nominale, et la clôture du placement devrait avoir lieu vers le 6 avril 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. AtkinsRéalis a l'intention d'affecter le produit net du placement pour le rachat de 300 millions de dollars des débentures de série 7 venant à échéance le 12 juin 2026 (les « débentures de série 7 ») et 400 millions de dollars des débentures de série 8 venant à échéance le 26 mars 2029 (les « débentures de série 8 »), ainsi que pour les besoins généraux de l'entreprise, le cas échéant.

Les débentures de série 9 porteront intérêt au taux annuel fixe de 4,411%, payable en versements semestriels égaux, en arriérés, les 15 juin et 15 décembre de chaque année jusqu'à maturité, à compter du 15 décembre 2026. Les débentures de série 10 porteront intérêt au taux annuel fixe de 4,756%, payable en versements semestriels égaux, en arriérés, les 15 mars et 15 septembre de chaque année jusqu'à maturité, à compter du 15 septembre 2026.

Les débentures seront des obligations non garanties directes d'AtkinsRéalis et elles occuperont un rang égal à toutes les autres dettes non garanties et non subordonnées d'AtkinsRéalis (y compris la totalité de ses autres débentures existantes et les sommes dues aux termes de sa principale convention de crédit existante) et seront garanties par les mêmes filiales qui garantissent les obligations d'AtkinsRéalis aux termes de sa principale convention de crédit existante et ses autres débentures en circulation.

Le 20 mars 2026, DBRS Limited (Morningstar DBRS) a relevé la note d'AtkinsRéalis, la passant de BBB (bas) à BBB, et a révisé sa perspective sur AtkinsRéalis, la passant de positive à stable. Les débentures se sont vu attribuer une note provisoire de BBB avec une perspective stable par Morningstar DBRS et de BBB- par Standard & Poor's.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada et, par conséquent, toute offre ou vente des débentures au Canada sera faite aux termes d'une dispense des exigences en matière de prospectus de ces lois sur les valeurs mobilières. Aucune autorité réglementaire sur les valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des lois sur les valeurs mobilières d'un autre territoire, et elles ne peuvent pas être offertes ni vendues aux États-Unis sans avoir été inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou sans avoir fait l'objet d'une dispense applicable des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune offre de vente ni aucune offre d'achat des débentures ne sera sollicitée dans un territoire où cela est interdit.

Rachat des débentures de série 7 et débentures de série 8

AtkinsRéalis a également annoncé avoir transmis des avis de rachat à l'égard de 300 millions de dollars des débentures de série 7 en circulation et 400 millions de dollars des débentures de série 8 en circulation, lesquelles seront rachetées, dans chaque cas, le 7 avril 2026 (la « date de rachat »), conformément aux modalités des actes de fiducie respectives régissant les débentures de série 7 et les débentures de série 8, sous réserve que, au plus tard à la date de rachat, le placement des débentures décrit dans le présent communiqué de presse soit clôturé. Les débentures de série 7 seront rachetées en espèces à la date de rachat pour un montant de rachat de 1 006,55$ par tranche de 1 000$ de capital des débentures de série 7, majoré des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat exclusivement. Les débentures de série 8 seront rachetées en espèces à la date de rachat pour un montant de rachat de 1 028,50$ par tranche de 1 000$ de capital des débentures de série 8, majoré des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat exclusivement.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques, tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn .

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales, ou le Groupe AtkinsRéalis inc. ou l'un ou plusieurs de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales.

Les énoncés du présent communiqué, y compris notamment les déclarations relatives au placement des débentures, faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies», ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques.

Les énoncés prospectifs dans ce communiqué de presse incluent, sans s'y limiter, les affirmations qui concernent les débentures et l'échéancier des événements qui leur sont reliés, l'affectation du produit net du placement et les notes données par les agences de crédit aux débentures ainsi qu'à l'égard du rachat des débentures de série 7 et débentures de série 8. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que ses actions et/ou ses résultats réels pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats ») déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site Internet de la Société à www.atkinsrealis.com , sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et ne sont pas exhaustifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, qu'ils soient formulés par écrit ou verbalement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires : Médias : Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514-393-8000, poste 57553, [email protected]