Quatrième trimestre

Produits totaux de 2,9 milliards $, en hausse de 13 % par rapport au T4 2024

Augmentation de 17 % des produits d'AtkinsRéalis Services (1) et de 19 % du RAII sectoriel ajusté (1) par rapport au T4 2024

RPA dilué provenant de SP&GP de 0,54 $ et RPA dilué ajusté provenant de SP&GP(2)(5) de 0,97 $, en hausse de 273 % par rapport au T4 2024

Exercice 2025

Produits totaux de 11,0 milliards $, en hausse de 14 % par rapport à l'exercice 2024

Augmentation de 16 % des produits d'AtkinsRéalis Services (1) et de 19 % du RAII sectoriel ajusté (1) par rapport à l'exercice 2024

RPA dilué provenant de SP&GP de 2,14 $, en hausse de 80 %, et RPA dilué ajusté provenant de SP&GP (2)(5) de 3,36 $, en hausse de 88 % par rapport à l'exercice 2024

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation de 461 millions $

Carnet de commandes total de 21,2 milliards $ au 31 décembre 2025, un nouveau record

MONTRÉAL, le 27 févr. 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice terminés le 31 décembre 2025.

AtkinsRéalis a conclu l'année en affichant d'importantes augmentations des produits, du RAII sectoriel ajusté et du RPA dilué pour l'exercice 2025 par rapport à l'exercice précédent. La Société a également enregistré de solides flux de trésorerie d'exploitation, les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation s'établissant à 461 millions $ pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025. La forte demande pour les services et les produits nucléaires de la Société s'est maintenue, ce qui a permis d'enregistrer un carnet de commandes record, marqué par une forte augmentation pour Services d'ingénierie Régions et le secteur Énergie nucléaire.

« Nos résultats du quatrième trimestre ont parachevé une excellente année. La demande soutenue pour les capacités de nos secteurs Services d'ingénierie et Énergie nucléaire a favorisé la forte croissance des produits d'AtkinsRéalis Services par rapport au trimestre de l'année précédente », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction, AtkinsRéalis. « La première année de notre stratégie Offrir l'excellence et stimuler la croissance a été marquée par une importante croissance des produits et du carnet de commandes du secteur Énergie nucléaire, qui témoigne de la résurgence de la demande pour nos capacités nucléaires et fixe une nouvelle référence pour la croissance et la création de valeur à venir. Les Services d'ingénierie, qui ont également enregistré une augmentation des produits et des marges d'exploitation au cours de l'exercice, progressent bien vers l'atteinte de nos objectifs pour 2027. De plus, nous avons fait bon usage de nos flux de trésorerie croissants et de notre bilan avantageux pour réaliser trois acquisitions au cours de l'exercice et faire progresser notre stratégie d'implantation et d'expansion dans les principaux marchés en croissance aux États-Unis et en Australie. Enfin, nous avons franchi une étape importante avec l'achèvement substantiel du projet ferroviaire Eglinton au quatrième trimestre. Je tiens à remercier nos 40 000 collègues, dont nos nouveaux collaborateurs chez David Evans, C2AE et ADG, pour leur travail remarquable et leur dévouement à notre raison d'être : Façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. »

Faits saillants financiers du quatrième trimestre de 2025

(Tous les résultats reflètent les comparaisons avec le quatrième trimestre de 2024.)

(Services d'ingénierie Régions comprend les secteurs à présenter suivants : Canada, Royaume-Uni et Irlande (« RUI »), États-Unis et Amérique latine (« EUAL ») et Asie, Moyen-Orient et Australie (« AMOA »).)

Les produits d'AtkinsRéalis Services (1) se sont élevés à 2,9 milliards $, soit une hausse de 16,6 %, ou 11,2 % en croissance interne des pro duits (2)(3) , le plus fort taux trimestriel de croissance interne des produits de l'exercice. Les produits de Services d'ingénierie Régions (1) ont atteint un record trimestriel de 2,0 milliards $, soit une hausse de 15,8 %, ou 8,8 % en croissance interne des produits (2)(3) . Les produits du secteur Énergie nucléaire ont atteint un record trimestriel de 599,8 millions $, soit une hausse de 29,2 %, ou 28,3 % en croissance interne des produits (2)(3) . Les produits du secteur Linxon se sont chiffrés à 305,5 millions $, soit une hausse de 1,5 %, ou une baisse de 1,6 % en contraction interne des produits (2)(3) .





Le RAII sectoriel ajusté d'AtkinsRéalis Services (1) a augmenté de 18,9 % pour s'établir à 288,7 millions $. Le RAII sectoriel ajusté pour Services d'ingénierie Régions (1) a augmenté de 20,4 % pour atteindre un record trimestriel de 201,8 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 10,2 %. Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (2)(4) s'est établi à 17,3 %, soit une augmentation de 100 points de base. Le RAII sectoriel ajusté pour le secteur Énergie nucléaire a augmenté de 17,5 % pour s'établir à 65,7 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 11,0 % et un ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (2)(4) de 23,8 %. Le RAII sectoriel ajusté pour le secteur Linxon a augmenté de 10,1 % pour atteindre un record trimestriel de 21,3 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 7,0 %.



Le RAII sectoriel ajusté du secteur Projets CMPF s'est établi à négatif 58,9 millions $.

Le RAIIA ajusté provenant de SP&GP (2) a augmenté de 58,5 % pour s'établir à 241,6 millions $, ce qui représente un ratio du RAIIA ajusté provenant de SP&GP sur les produits provenant de SP&GP (2)(6) de 8,3 %, en hausse de 230 points de base.





Le résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis a augmenté de 81,2 % pour s'établir à 95,0 millions $, ou 0,57 $ par action après dilution, comparativement à 52,4 millions $, ou 0,30 $ par action après dilution, au quatrième trimestre de 2024.

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de SP&GP (2) a augmenté de 251,5 % pour atteindre 160,9 millions $, ou 0,97 $ par action après dilution, comparativement à 45,8 millions $, ou 0,26 $ par action après dilution, au quatrième trimestre de 2024.





Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 401,0 millions $.

Faits saillants financiers de l'exercice 2025

(Tous les résultats reflètent les comparaisons avec l'exercice 2024, sauf indication contraire.)

Les produits d'AtkinsRéalis Services (1) se sont élevés à 10,8 milliards $, soit une hausse de 16,1 %, ou 10,2 % en croissance interne des produits (2)(3) . Les produits de Services d'ingénierie Régions (1) se sont chiffrés à 7,5 milliards $, soit une hausse de 7,9 %, ou 0,9 % en croissance interne des produits (2)(3) . Les produits du secteur Énergie nucléaire se sont élevés à 2,3 milliards $, soit une hausse de 54,6 %, ou 52,6 % en croissance interne des produits (2)(3) . Les produits du secteur Linxon se sont élevés à 970,2 millions $, soit une hausse de 16,1 %, ou 12,3 % en croissance interne des produits (2)(3) .





Le RAII sectoriel ajusté d'AtkinsRéalis Services (1) a augmenté de 19,1 % pour s'établir à 1,0 milliard $. Le RAII sectoriel ajusté pour Services d'ingénierie Régions (1) a augmenté de 10,2 % pour s'établir à 724,3 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 9,6 %. Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (2)(4) s'est établi à 16,3 %, soit une augmentation de 40 points de base. Le RAII sectoriel ajusté pour le secteur Énergie nucléaire a augmenté de 40,2 % pour s'établir à 258,1 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 11,2 %. Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (2)(4) s'est établi à 25,5 %, soit une augmentation de 260 points de base. Le RAII sectoriel ajusté pour le secteur Linxon s'est établi à 55,6 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 5,7 %.



Le RAII sectoriel ajusté du secteur Projets CMPF s'est établi à négatif 111,7 millions $, comparativement à négatif 133,6 millions $ en 2024.

Le RAIIA ajusté provenant de SP&GP (2) a augmenté de 30,9 % pour s'établir à 979,2 millions $, ce qui représente un ratio du RAIIA ajusté provenant de SP&GP sur les produits provenant de SP&GP (2)(6) de 9,0 %, en hausse de 120 points de base.





Le carnet de commandes a atteint un niveau record de 21,2 milliards $ au 31 décembre 2025, soit une hausse de 21,5 % par rapport au 31 décembre 2024.





Le résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis a atteint 2,6 milliards $, ou 15,41 $ par action après dilution, dont un gain après impôt de 2,2 milliards $, ou 13,12 $ par action après dilution sur la vente par la Société de sa participation restante de 6,76 % dans l'Autoroute 407 ETR, comparativement à 283,9 millions $, ou 1,62 $ par action après dilution en 2024.

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de SP&GP (2) a augmenté de 81,7 % pour atteindre 572,5 millions $, ou 3,36 $ par action après dilution, comparativement à 315,0 millions $, ou 1,79 $ par action après dilution en 2024.





La Société a remis 938,5 millions $ aux actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes en 2025.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 461,3 millions $.

Le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 2025 s'élevait à 1,2 milliard $.

Faits saillants des perspectives financières 2026

La croissance interne des produits (2)( 3) de Services d'ingénierie Régions (1) comparativement à 2025 devrait se situer entre 5 % et 7 %, et le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (2)(4) devrait s'établir entre 16,5 % et 17,5 %.

Les produits du secteur Énergie nucléaire devraient atteindre environ 2,5 milliards $, le ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels devrait se situer entre 11 % et 12 % et le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (2)(4) devrait atteindre un pourcentage dans la mi-vingtaine.

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation devraient représenter environ 500 millions $ pour 2026.

Information financière 2026

Ces dernières années, la direction s'est employée à transformer la structure de la Société afin de l'établir comme une société de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire de calibre mondial. C'est dans cette optique que la Société a, entre autres, réalisé l'achèvement substantiel de deux des trois contrats de construction CMPF restants visant des réseaux de transport léger sur rail et qu'elle a vendu sa participation restante de 6,76 % dans les actions de l'Autoroute 407 ETR, ce qui a réduit l'ampleur des activités des secteurs à présenter Projets CMPF et Capital. Par conséquent, afin de mieux refléter cette transformation et ces réalisations, et tenant compte de la taille relative des activités de Linxon dans les résultats consolidés de la Société, AtkinsRéalis regroupera, avec prise d'effet le 1er janvier 2026, ses secteurs opérationnels Linxon, Projets CMPF et Capital en un seul secteur à présenter, soit « Tous les autres secteurs ». Les secteurs à présenter faisant partie de Services d'ingénierie Régions et le secteur Énergie nucléaire de la Société demeureront inchangés. Par ailleurs, comme le secteur Capital ne sera plus présenté séparément, la Société cessera de présenter l'information financière liée aux activités de Capital séparément des activités de Services professionnels et gestion de projets (« SP&GP »). Par ailleurs, la Société ne fera plus référence à la branche d'activité « AtkinsRéalis Services », qui regroupait certaines activités, afin de simplifier davantage sa structure de présentation de l'information financière. La Société présente, à titre d'information supplémentaire, ses résultats sectoriels comparatifs pour chaque trimestre de 2025 et pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025, selon la nouvelle structure de présentation des secteurs à la section 13.5 du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (le « Rapport de gestion annuel de 2025 »).

Résultats financiers du quatrième trimestre

SP&GP regroupe les secteurs de la Société, à savoir Services d'ingénierie Régions (Canada, Royaume-Uni et Irlande (« RUI »), États-Unis et Amérique latine (« EUAL »), et Asie, Moyen-Orient et Australie (« AMOA »)), Énergie nucléaire, Linxon et Projets clé en main à prix forfaitaire (« CMPF »), alors que Capital constitue un secteur à présenter à part et distinct de SP&GP.

Le résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis au quatrième trimestre de 2025 s'est établi à 95,0 millions $, comparativement à 52,4 millions $ pour la période correspondante de 2024. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse du RAII sectoriel ajusté, la baisse des frais de vente, généraux et administratifs corporatifs et la baisse des charges financières nettes, partiellement contrebalancée par la hausse des frais connexes à l'acquisition et des coûts d'intégration.

Faits saillants financiers IFRS



T4 2025 T4 2024 2025A 2024A Produits







Provenant de SP&GP 2 921,0 2 524,2 10 939,3 9 541,9 Provenant de Capital 13,2 63,5 63,3 126,1

2 934,2 2 587,7 11 002,6 9 668,0 Attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis







Résultat net







Provenant de SP&GP 89,4 (0,3) 365,2 209,1 Provenant de Capital 5,6 52,7 2 263,1 74,7

95,0 52,4 2 628,3 283,9 RPA dilué







Provenant de SP&GP ($) 0,54 0,00 2,14 1,19 Provenant de Capital ($) 0,03 0,30 13,27 0,43

0,57 0,30 15,41 1,62

Faits saillants financiers non-IFRS



T4 2025 T4 2024 2025A 2024A Attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis







Résultat net ajusté provenant de SP&GP(2) 160,9 45,8 572,5 315,0 RPA dilué ajusté provenant de SP&GP(2)(5) ($) 0,97 0,26 3,36 1,79 RAIIA ajusté provenant de SP&GP(2) 241,6 152,4 979,2 748,0

Rendement des secteurs



T4 2025 T4 2024 2025A 2024A Produits







AtkinsRéalis Services







Services d'ingénierie Régions 1 980,8 1 709,9 7 514,8 6 967,5 Énergie nucléaire 599,8 464,3 2 301,9 1 489,4 Linxon 305,5 300,9 970,2 835,7 Total 2 886,1 2 475,1 10 786,9 9 292,6 Projets CMPF 34,9 49,1 152,5 249,4 Capital 13,2 63,5 63,3 126,1

2 934,2 2 587,7 11 002,6 9 668,0 RAII sectoriel ajusté







AtkinsRéalis Services







Services d'ingénierie Régions 201,8 167,5 724,3 657,2 Énergie nucléaire 65,7 55,9 258,1 184,1 Linxon 21,3 19,3 55,6 30,6 Total 288,7 242,8 1 038,0 871,9 Projets CMPF (58,9) (84,4) (111,7) (133,6) Capital 8,6 58,2 46,3 106,6

238,4 216,5 972,6 844,8









Carnet de commandes aux 31 décembre







AtkinsRéalis Services







Services d'ingénierie Régions



13 250,3 11 864,5 Énergie nucléaire



5 010,0 3 202,7 Linxon



2 830,2 2 130,6 Total



21 090,5 17 197,8 Projets CMPF



94,2 234,3 Capital



22,1 22,6





21 206,7 17 454,7

Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire Certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres A Pour l'exercice terminé le 31 décembre

Perspectives pour 2026

Ces perspectives sont présentées en date du 27 février 2026, afin d'aider les analystes et les investisseurs à officialiser leurs points de vue respectifs sur l'exercice se terminant le 31 décembre 2026. Les énoncés suivants sont fondés sur les attentes actuelles. Ces énoncés sont prospectifs et les résultats réels pourraient différer significativement. La section Perspectives pour 2026 devrait être lue conjointement avec l'information sur les énoncés prospectifs présentée à la fin du présent communiqué de presse.

Les présentes perspectives sont fondées sur les hypothèses et les méthodes décrites dans le Rapport de gestion annuel de 2025 à la rubrique « Comment nous établissons le budget et nos prévisions à l'égard des résultats » et à la rubrique « Énoncés prospectifs » ci-dessous et sont assujetties aux risques et incertitudes énoncés aux présentes et dans le Rapport de gestion annuel de 2025, dans chaque cas tels que mis à jour de temps à autre tout au long de 2026.

AtkinsRéalis fournit les cibles suivantes pour l'exercice 2026 :



Objectif 2026 Réel 2025 Services d'ingénierie Régions (1)



Croissance interne des produits(2)(3) Entre 5 % et 7 % 0,9 % Ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets(2)(4) Entre 16,5 % et 17,5 % 16,3 % Énergie nucléaire



Produits ~ 2,5 milliards $ 2,3 milliards $ Ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels Entre 11 % et 12 % 11,2 % Ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets(2)(4) % dans la mi-vingtaine 25,5 % Frais de vente, généraux et administratifs corporatifs Entre 125 et 135 millions $ 145 millions $ Taux d'imposition effectif Entre 25 % et 30 % 13,0 % Saisonnalité et fluctuations du RAIIA ajusté(2) T1 2026 : entre 18 % et 20 % T2 2026 : entre 24 % et 26 % T3 2026 : entre 26 % et 28 % T4 2026 : entre 26 % et 28 % 21 % 25 % 29 % 25 % Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation ~ 500 millions $ 461 millions $ Devraient être davantage pondérés au deuxième semestre de 2026 Acquisition d'immobilisations corporelles et entrées d'immobilisations

incorporelles (incluant les coûts de développement du réacteur

nucléaire CANDUMD MONARKMC) Entre 175 et 200 millions $ 177 millions $

Objectifs financiers 2025 - 2027 (mise à jour)

Lors de sa Journée des investisseurs tenue le 13 juin 2024, la Société a dévoilé son plan stratégique Offrir l'excellence et stimuler la croissance 2025 - 2027, tout en présentant certains objectifs financiers pour 2025 - 2027.

Compte tenu de l'excellente performance financière et opérationnelle du secteur Énergie nucléaire durant l'exercice 2025, de la forte augmentation du carnet de commandes du secteur Énergie nucléaire et des perspectives positives de la Société concernant la demande mondiale pour les services offerts par le secteur Énergie nucléaire à moyen et à long terme, la Société augmente ses objectifs de produits annuels du secteur Énergie nucléaire d'ici 2027 à une fourchette de « entre 2,6 milliards $ et 3,0 milliards $ », comparativement à la fourchette précédente de « entre 2,2 milliards $ et 2,5 milliards $ ». La Société ajuste aussi son objectif de ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels du secteur Énergie nucléaire à « entre 11 % et 13 % », par rapport à la fourchette précédente de « entre 12 % et 14 % », ce qui reflète la composition des activités attendue.

De plus, en raison d'une croissance interne des produits plus faible que prévu pour Services d'ingénierie Régions en 2025, partiellement contrebalancée par l'augmentation du carnet de commandes et la forte demande mondiale continue pour les capacités de la Société en matière de services d'ingénierie, la Société adapte le TCAC 2025-2027 de la croissance interne de ses produits(2)(3) pour Services d'ingénierie Régions, en l'établissant « entre 5 % et 7 % », comparativement à « plus de 8 % » précédemment.

Tous les autres objectifs financiers établis pour 2025 - 2027, annoncés le 13 juin 2024 et actualisés le 15 mai 2025, sont maintenus.

Dividende trimestriel

Le conseil d'administration a déclaré aujourd'hui un dividende en trésorerie de 0,02 $ par action, soit le même qu'au trimestre précédent. Le dividende est payable le 27 mars 2026 aux actionnaires inscrits en date du 13 mars 2026. Ce dividende est un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral et provincial canadien.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondiale de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire, dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, mesures financières supplémentaires, total des mesures sectorielles et informations non financières

Les résultats financiers de la Société sont préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité (« IFRS »). Cependant, les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières suivants sont utilisés par la Société dans le présent communiqué de presse : la croissance (contraction) interne des produits, le RAIIA, le RAIIA ajusté, le RAIIA sectoriel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis, le RPA dilué ajusté, le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets, le ratio du RAIIA ajusté provenant de SP&GP sur les produits provenant de SP&GP et les produits sectoriels nets, ainsi que certaines mesures pour divers secteurs à présenter qui sont regroupés ensemble, tels que les produits, le RAII sectoriel ajusté et le carnet de commandes pour les divers secteurs de Services d'ingénierie Régions et les divers secteurs qui composent la branche d'activité AtkinsRéalis Services. Ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ces mesures financières supplémentaires, ce total des mesures sectorielles et ces informations non financières sont expliqués plus en détail ci-dessous et dans les sections 4 et 13 du Rapport de gestion annuel de 2025 (lesquelles sont incorporées par référence dans le présent communiqué de presse) déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société à l'adresse www.atkinsrealis.com , sous la rubrique « Investisseurs ».

Les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ainsi que les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et d'autres émetteurs pourraient définir ces mesures différemment, et de ce fait, pourraient donc ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. De telles mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ainsi que les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières comportent certaines limites et ne devraient pas être considérés séparément ni comme un substitut aux mesures de la performance préparées en vertu des normes IFRS.

Toutefois, la direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières permettent de mieux comprendre la performance opérationnelle et la situation financière de la Société, et certains investisseurs pourraient utiliser ces informations pour évaluer la performance de la Société d'une période à l'autre. De plus, certaines mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, certaines mesures et ratios supplémentaires conformes aux normes IFRS, certaines mesures financières supplémentaires, certain total des mesures sectorielles et autres informations non financières sont présentés séparément pour les activités de SP&GP, en excluant les composantes liées à Capital, car la Société croit que de telles mesures sont utiles puisque ces activités de SP&GP sont habituellement analysées séparément par la Société. Les rapprochements et les calculs entre les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières et les mesures et ratios les plus comparables qui sont conformes aux normes IFRS sont présentés ci-dessous à la section « Rapprochements et calculs » du présent communiqué de presse.

(1) Total des mesures sectorielles. (2) Mesure ou ratio financier non conforme aux normes IFRS ou mesure financière supplémentaire. (3) Le ratio de la croissance (contraction) interne des produits est un ratio non conforme aux normes IFRS qui compare les produits internes (qui excluent les incidences du change et des acquisitions et cessions), eux-mêmes étant une mesure non conforme aux normes IFRS, entre les deux périodes. Voir « Calcul de la croissance (contraction) interne des produits » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS. (4) Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets des Services d'ingénierie Régions et du secteur Énergie nucléaire sont des ratios non conformes aux normes IFRS, basé sur le RAIIA sectoriel ajusté et les produits sectoriels nets, eux-mêmes étant des mesures non conformes aux normes IFRS. Voir « Calcul des produits sectoriels nets et du ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets pour Services d'ingénierie Régions et le secteur Énergie nucléaire » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS. (5) Le résultat dilué par action ajusté est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis, lui-même étant une mesure non conforme aux normes IFRS. Voir « Rapprochement du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de SP&GP et du résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis conforme aux normes IFRS » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS. (6) Le ratio du RAIIA ajusté provenant de SP&GP sur les produits provenant de SP&GP est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur le RAIIA ajusté provenant de SP&GP et les produits provenant de SP&GP. Le RAIIA ajusté provenant de SP&GP est une mesure non conforme aux normes IFRS. Voir « Rapprochement du RAIIA et du RAIIA ajusté au résultat net conforme aux normes IFRS et calcul du ratio du RAIIA ajusté sur les produits » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour la mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

Rapprochements et calculs

Rapprochement du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis provenant de SP&GP et du résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis conforme aux normes IFRS



T4 2025 T4 2024

Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (IFRS)



95,0 0,57



52,4 0,30 Coûts de restructuration et de transformation 31,7 (5,7) 26,0

39,1 (8,7) 30,3

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

regroupements d'entreprises 28,1 (5,8) 22,3

19,4 (3,8) 15,7

Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 23,7 (0,5) 23,2

0,1 - 0,1

Total des ajustements 83,5 (12,0) 71,6 0,43 58,6 (12,5) 46,0 0,26 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (non-IFRS)



166,6 1,00



98,5 0,56

















Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis

provenant de Capital



5,6 0,03



52,7 0,30 Total des ajustements - - - - - - - - Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis

provenant de Capital (non-IFRS)



5,6 0,03



52,7 0,30

















Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis

provenant de SP&GP (non-IFRS)



160,9 0,97



45,8 0,26



2025 2024

Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (IFRS)



2 628,3 15,41



283,9 1,62 Coûts de restructuration et de transformation 111,6 (20,1) 91,5

52,3 (12,3) 40,0

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux

regroupements d'entreprises 101,9 (20,6) 81,2

80,6 (15,7) 64,9

Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 35,1 (0,5) 34,5

1,0 - 1,0

Gain sur cession d'un investissement de Capital (2 569,9) 333,1 (2 236,8)

- - -

Total des ajustements (2 321,4) 291,9 (2 029,5) (11,90) 133,9 (28,0) 105,9 0,60 Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (non-IFRS)



598,8 3,51



389,8 2,22

















Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis

provenant de Capital



2 263,1 13,27



74,7 0,43 Gain sur cession d'un investissement de Capital (2 569,9) 333,1 (2 236,8)

- - -

Total des ajustements (2 569,9) 333,1 (2 236,8) (13,12) - - - - Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis

provenant de Capital (non-IFRS)



26,3 0,15



74,7 0,43

















Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis

provenant de SP&GP (non-IFRS)



572,5 3,36



315,0 1,79

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire



Rapprochement du RAIIA et du RAIIA ajusté au résultat net conforme aux normes IFRS et calcul du ratio du RAIIA ajusté sur les produits



T4 2025 T4 2024

Provenant de

SP&GP Provenant de

Capital Total Provenant de

SP&GP Provenant de

Capital Total Produits 2 921,0 13,2 2 934,2 2 524,2 63,5 2 587,7 Résultat net 95,5 5,6 101,1 (1,6) 52,7 51,1 Charges financières nettes 10,3 0,9 11,2 39,5 1,2 40,7 Charge (économie) d'impôts sur le résultat 6,8 0,6 7,3 13,0 (2,8) 10,2 RAII 112,5 7,1 119,6 50,9 51,1 102,0 Amortissements 73,7 - 73,7 62,4 - 62,4 RAIIA 186,2 7,1 193,3 113,3 51,1 164,4 Coûts de restructuration et de transformation 31,7 - 31,7 39,1 - 39,1 Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 23,7 - 23,7 0,1 - 0,1 RAIIA ajusté 241,6 7,1 248,7 152,4 51,1 203,6 Ratio du RAIIA ajusté sur les produits 8,3 % 53,9 % 8,5 % 6,0 % 80,5 % 7,9 %



2025 2024

Provenant de

SP&GP Provenant de

Capital Total Provenant de

SP&GP Provenant de

Capital Total Produits 10 939,3 63,3 11 002,6 9 541,9 126,1 9 668,0 Résultat net 380,1 2 263,1 2 643,2 212,0 74,7 286,7 Charges financières nettes 106,9 3,1 110,0 156,9 5,9 162,8 Charge (économie) d'impôts sur le résultat 63,1 332,9 396,1 80,5 (2,2) 78,3 RAII 550,2 2 599,2 3 149,3 449,4 78,4 527,8 Amortissements 282,4 - 282,4 245,4 - 245,4 RAIIA 832,5 2 599,2 3 431,7 694,7 78,4 773,2 Coûts de restructuration et de transformation 111,6 - 111,6 52,3 - 52,3 Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 35,1 - 35,1 1,0 - 1,0 Gain sur cession d'un investissement de Capital - (2 569,9) (2 569,9) - - - RAIIA ajusté 979,2 29,3 1 008,5 748,0 78,4 826,5 Ratio du RAIIA ajusté sur les produits 9,0 % 46,3 % 9,2 % 7,8 % 62,2 % 8,5 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire



Composantes de Services d'ingénierie Régions



T4 2025 T4 2024 2025 2024 Produits







Canada 420,6 369,5 1 464,4 1 461,2 RUI 715,0 620,5 2 760,1 2 480,8 EUAL 524,3 427,3 2 008,9 1 707,7 AMOA 321,0 292,6 1 281,4 1 317,7 Services d'ingénierie Régions 1 980,8 1 709,9 7 514,8 6 967,5 RAII sectoriel ajusté







Canada 35,2 24,4 108,1 86,1 RUI 89,2 81,5 330,0 290,4 EUAL 43,0 33,2 180,0 152,5 AMOA 34,4 28,4 106,3 128,3 Services d'ingénierie Régions 201,8 167,5 724,3 657,2







31 décembre 2025 31 décembre 2024 Carnet de commandes







Canada



7 922,4 7 271,5 RUI



2 019,0 1 748,0 EUAL



1 816,7 1 576,3 AMOA



1 492,2 1 268,8 Services d'ingénierie Régions



13 250,3 11 864,5

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens



Rapprochement du RAII sectoriel ajusté au RAIIA sectoriel ajusté pour Services d'ingénierie Régions



T4 2025 T4 2024 2025 2024 RAII sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions 201,8 167,5 724,3 657,2 Amortissement - Services d'ingénierie Régions 37,3 33,4 146,6 127,8 RAIIA sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions 239,1 200,9 870,9 785,0

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens



Calcul des produits sectoriels nets et des ratios du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets pour Services d'ingénierie Régions et le secteur Énergie nucléaire



T4 2025 T4 2024 2025 2024 Produits - Services d'ingénierie Régions 1 980,8 1 709,9 7 514,8 6 967,5 Déduire : Coûts directs des sous-traitants et autres charges directes recouvrables directement auprès des clients - Services d'ingénierie Régions 599,4 476,4 2 171,1 2 025,1 Produits sectoriels nets - Services d'ingénierie Régions 1 381,4 1 233,5 5 343,8 4 942,4 RAIIA sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions 239,1 200,9 870,9 785,0 Ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets - Services d'ingénierie Régions 17,3 % 16,3 % 16,3 % 15,9 %

Services d'ingénierie Régions incluent les secteurs Canada, RUI, EUAL et AMOA



T4 2025 T4 2024 2025 2024 Produits - Énergie nucléaire 599,8 464,3 2 301,9 1 489,4 Déduire : Coûts directs des sous-traitants et autres charges directes recouvrables directement auprès des clients - Énergie nucléaire 301,3 214,2 1 205,9 596,3 Produits sectoriels nets - Énergie nucléaire 298,5 250,1 1 096,0 893,1 RAIIA sectoriel ajusté - Énergie nucléaire 71,1 61,1 279,5 204,2 Ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets - Énergie nucléaire 23,8 % 24,4 % 25,5 % 22,9 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire



Calcul de la croissance (contraction) interne des produits



Produits T4 2025 Produits T4 2024 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance (contraction) interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 980,8 1 709,9 271,0 18,1 103,2 149,6 Énergie nucléaire 599,8 464,3 135,5 3,9 - 131,6 Linxon 305,5 300,9 4,6 9,3 - (4,7) Total - AtkinsRéalis Services 2 886,1 2 475,1 411,1 31,3 103,2 276,6



Produits T4 2025 Produits T4 2024 Variation Incidence

du change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance (contraction) interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 980,8 1 709,9 15,8 % 1,1 % 6,0 % 8,8 % Énergie nucléaire 599,8 464,3 29,2 % 0,8 % - 28,3 % Linxon 305,5 300,9 1,5 % 3,1 % - (1,6) % Total - AtkinsRéalis Services 2 886,1 2 475,1 16,6 % 1,3 % 4,2 % 11,2 %



Produits T4 2024 Produits T4 2023 Variation Incidence

du change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance (contraction) interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 709,9 1 698,9 11,0 51,0 12,8 (52,8) Énergie nucléaire 464,3 278,1 186,2 7,5 - 178,7 Linxon 300,9 173,9 127,0 5,6 - 121,4 Total - AtkinsRéalis Services 2 475,1 2 150,9 324,2 64,0 12,8 247,3



Produits T4 2024 Produits T4 2023 Variation Incidence

du change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance (contraction) interne des produits Services d'ingénierie Régions 1 709,9 1 698,9 0,6 % 3,0 % 0,8 % (3,1) % Énergie nucléaire 464,3 278,1 67,0 % 2,7 % - 64,3 % Linxon 300,9 173,9 73,0 % 3,2 % - 69,8 % Total - AtkinsRéalis Services 2 475,1 2 150,9 15,1 % 3,0 % 0,6 % 11,5 %



Produits 2025 Produits 2024 Variation Incidence

du change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 7 514,8 6 967,5 547,4 181,2 300,4 65,8 Énergie nucléaire 2 301,9 1 489,4 812,4 28,7 - 783,7 Linxon 970,2 835,7 134,5 32,0 - 102,5 Total - AtkinsRéalis Services 10 786,9 9 292,6 1 494,3 241,8 300,4 952,1



Produits 2025 Produits 2024 Variation Incidence

du change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 7 514,8 6 967,5 7,9 % 2,6 % 4,3 % 0,9 % Énergie nucléaire 2 301,9 1 489,4 54,5 % 1,9 % - 52,6 % Linxon 970,2 835,7 16,1 % 3,8 % - 12,3 % Total - AtkinsRéalis Services 10 786,9 9 292,6 16,1 % 2,6 % 3,2 % 10,2 %



Produits 2024 Produits 2023 Variation Incidence

du change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 6 967,5 6 366,9 600,5 130,1 (65,0) 535,4 Énergie nucléaire 1 489,4 1 044,1 445,3 18,9 - 426,4 Linxon 835,7 577,8 257,9 13,3 - 244,6 Total - AtkinsRéalis Services 9 292,6 7 988,8 1 303,7 162,3 (65,0) 1 206,4



Produits 2024 Produits 2023 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 6 967,5 6 366,9 9,4 % 2,0 % (1,0) % 8,4 % Énergie nucléaire 1 489,4 1 044,1 42,6 % 1,8 % - 40,8 % Linxon 835,7 577,8 44,6 % 2,3 % - 42,3 % Total - AtkinsRéalis Services 9 292,6 7 988,8 16,3 % 2,0 % (0,8) % 15,1 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire



Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales, ou le Groupe AtkinsRéalis inc. ou l'un ou plusieurs de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent des énoncés reliés aux résultats économiques et à la situation financière futurs de la Société. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d'investissement, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la situation financière, et les pertes futurs, les provisions relatives aux demandes d'indemnisation et les révisions des prévisions de coûts spécifiques au projet ou au contrat, et les projets à venir et les possibilités d'importants contrats futurs, notamment dans le secteur Énergie nucléaire; ii) les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités de la Société. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date du présent communiqué de presse. Les hypothèses sont posées tout au long du Rapport de gestion annuel de 2025 (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »). Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, sans s'y limiter, des questions liées à des éléments tels que : a) octroi des contrats et calendrier; b) passif sur contrats et risque lié à l'exécution; c) carnet de commandes et contrats comportant des clauses de résiliation pour raisons de commodité; d) concurrence; e) compétence du personnel; f) activités mondiales; g) risques liés au secteur Énergie nucléaire de la Société; h) activités de recherche et développement et investissements connexes; i) acquisition et intégration d'entreprises; j) cession ou vente d'actifs importants; k) dépendance envers des tiers; l) perturbations de la chaîne d'approvisionnement; m) coentreprises et partenariats; n) cybersécurité, systèmes et données informatiques et conformité aux lois sur la protection de la vie privée; o) intelligence artificielle (« IA ») et autres technologies novatrices; p) statut de fournisseur de services auprès d'organismes publics; q) orientation stratégique; r) responsabilité professionnelle ou responsabilité pour des services déficients; s) indemnités et pénalités pécuniaires relatives aux rapports et aux opinions techniques et professionnels; t) lacunes dans la protection d'assurance; u) santé et sécurité; v) arrêts de travail, négociations syndicales et autres questions relatives à la main-d'œuvre; w) épidémies, pandémies et autres crises sanitaires; x) changements climatiques à l'échelle mondiale, conditions météorologiques extrêmes et effet des catastrophes naturelles ou autres; y) enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »); z) propriété intellectuelle; aa) participations dans des investissements; bb) contrats clés en main à prix forfaitaire (« CMPF »); cc) liquidités et situation financière; dd) endettement; ee) incidence des résultats d'exploitation et du niveau d'endettement sur la situation financière; ff) dépendance envers les filiales relativement au remboursement de la dette; gg) dividendes; hh) obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi, y compris des régimes de retraite; ii) besoins en fonds de roulement; jj) recouvrement auprès des clients; kk) dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles et corporelles; ll) incidence sur la Société des poursuites judiciaires et réglementaires, des enquêtes et des règlements relatifs aux litiges; mm) inconduite ou non-respect des lois anticorruption ou autres lois ou règlements gouvernementaux par un employé, un agent ou un partenaire; nn) réputation de la Société; oo) limites inhérentes au cadre de contrôle de la Société; pp) cadre réglementaire; qq) conjoncture économique mondiale; rr) inflation; ss) fluctuations dans les prix des marchandises et tt) impôts sur le résultat.

La Société met en garde le lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, et sur les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, se reporter respectivement aux sections « Risques et incertitudes », « Comment nous analysons et présentons nos résultats » et « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » du Rapport de gestion annuel de 2025, déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société, www.atkinsrealis.com , sous la rubrique « Investisseurs ».

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, qu'ils soient formulés par écrit ou verbalement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

Renseignements supplémentaires :

Il est possible de consulter les états financiers consolidés audités de la Société pour les exercices terminés le 31 décembre 2025 et le 31 décembre 2024, ainsi que son rapport de gestion annuel pour les exercices correspondants, sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.com .

