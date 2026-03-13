MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX : ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat ») à des fins d'annulation visant jusqu'à 13 649 009 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») sur une période de douze mois commençant le 17 mars 2026 et se terminant au plus tard le 16 mars 2027, représentant environ 10 % du flottant d'AtkinsRéalis calculé au 3 mars 2026.

La Société a établi un régime d'achat d'actions automatique avec son courtier désigné (le « courtier ») afin de faciliter le rachat d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre publique de rachat pendant les périodes où normalement elle ne serait pas autorisée à le faire en raison de restrictions de nature réglementaire ou de périodes d'interdiction d'opérations qu'elle s'est imposées. Avant d'entrer dans une période d'interdiction d'opérations, la Société se réserve le droit de demander au courtier d'effectuer des rachats aux termes de l'offre publique de rachat pendant cette période en fonction des paramètres établis par la Société conformément au régime d'achat d'actions automatique, aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Le régime a été préalablement approuvé par la TSX et sera en vigueur à compter du 17 mars 2026.

La Société estime que, dans les circonstances appropriées, le rachat d'actions ordinaires représenterait une utilisation judicieuse de ses fonds et serait dans l'intérêt de la Société et de ses actionnaires.

La Société sera également autorisée à racheter ses actions ordinaires auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (« La Caisse ») conformément à une dispense accordée par la TSX relativement à l'offre publique de rachat afin que La Caisse puisse maintenir son pourcentage de participation proportionnelle actuel aussi proche que possible de 16,7 % des actions ordinaires émises et en circulation, sans pour autant augmenter cette participation proportionnelle. Le nombre maximal d'actions ordinaires pouvant être rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat comprendra le nombre d'actions ordinaires rachetées par la Société auprès de La Caisse.

Les rachats auprès de La Caisse seront effectués dans le cadre de la séance de bourse spéciale de la TSX conformément à un accord de régime d'aliénation automatique entre le courtier, la Société et La Caisse (l'« accord RAA »). Comme l'exige l'accord RAA, les rachats auprès de La Caisse seront faits les jours de bourse au cours desquels la Société effectue un achat auprès d'autres actionnaires. Dans l'éventualité où La Caisse ne vend pas d'actions ordinaires lors des jours de bourse, comme l'exigent les modalités de l'accord RAA (sauf en raison de certaines perturbations du marché), la dispense de la TSX cessera de s'appliquer et la Société ne sera pas autorisée à effectuer d'autres rachats auprès de La Caisse en vertu des modalités de l'offre publique de rachat. De plus, l'accord RAA prendra fin automatiquement lorsque La Caisse vendra un nombre d'actions ordinaires autre que celui prévu dans l'accord RAA, que ce soit par l'intermédiaire de la TSX ou autrement.

Toutes les actions ordinaires rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat, y compris celles rachetées auprès de La Caisse, seront annulées. Dans les limites approuvées par la TSX, le moment, le nombre et le volume des rachats en vertu de l'offre publique de rachat sont assujettis à la discrétion de la direction en fonction de divers facteurs. Ces rachats seront faits par l'intermédiaire de la TSX, ou d'autres systèmes canadiens de négociation parallèles, conformément à la politique sur les offres publiques de rachat dans le cours normal des activités de la TSX, ou d'autres moyens autorisés par la loi et les règlements en valeurs mobilières applicables.

Pendant la période au cours de laquelle l'offre publique de rachat est en vigueur, la Société n'a pas l'intention de racheter ses actions ordinaires autrement qu'au moyen de transactions sur le marché libre ou de tous les autres moyens jugés acceptables par les autorités en valeurs mobilières de temps à autre et selon le cas, incluant des rachats en bloc d'actions ordinaires. De temps à autre, la Société pourra également faire des rachats d'actions de gré à gré après avoir obtenu une dispense auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes. Un tel rachat de gré à gré réalisé en vertu d'une dispense émise par une autorité en valeurs mobilières comportera un escompte par rapport au cours du marché, comme il est stipulé dans la dispense.

En date du 3 mars 2026, la Société avait 164 494 056 actions ordinaires émises et en circulation, dont 136 490 093 actions constituaient le flottant. Le volume moyen des opérations quotidiennes des actions ordinaires effectuées par l'intermédiaire de la TSX au cours des six derniers mois civils complets a été de 604 472 (le « VMOQ »). Par conséquent, aux termes des règles et politiques de la TSX, la Société a le droit de racheter chaque jour de bourse jusqu'à concurrence de 25 % du VMOQ, pour un total de 151 118 actions ordinaires, excluant les actions ordinaires rachetées par la Société auprès de La Caisse en vertu de l'accord RAA, au cours des 12 prochains mois de l'offre publique de rachat. La Société peut aussi racheter, une fois par semaine, un bloc d'actions ordinaires qui n'est pas la propriété d'un initié, pouvant excéder la limite de rachat quotidienne de 151 118 actions ordinaires, conformément aux règles de la TSX.

Dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société approuvée en mars 2025 (l'« offre publique de rachat de 2025 »), la Société a reçu l'autorisation de la TSX de racheter, à des fins d'annulation, un nombre maximum de 13 945 331 actions ordinaires. À la date du présent communiqué de presse, la Société a racheté à des fins d'annulation 3 814 240 actions ordinaires dans le cadre de l'offre publique de rachat de 2025 par l'intermédiaire de la TSX, ou d'autres systèmes canadiens de négociation parallèles, incluant 378 658 actions ordinaires détenues par La Caisse rachetées dans le cadre de la séance de bourse spéciale de la TSX en vertu de l'accord RAA, à un prix moyen pondéré payé par action ordinaire d'environ 84,11 $. Séparément et non dans le cadre de l'offre publique de rachat de 2025, la Société a racheté 7 000 000 d'actions ordinaires auprès de La Caisse en juin 2025 conformément à une dispense accordée par l'Autorité des marchés financiers, au prix de 90,87 $ par action, lesquelles ne faisaient pas partie des limites de l'offre publique de rachat de 2025. Par conséquent, de manière globale, la Société a racheté à des fins d'annulation un total de 10 814 240 actions ordinaires aux termes de l'offre publique de rachat de 2025 et directement auprès de La Caisse en juin 2025, affectant ainsi un montant global d'environ 957 M$ pour procéder à ces rachats.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie, l'Énergie nucléaire et le Capital. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales, ou le Groupe AtkinsRéalis inc. ou l'un ou plusieurs de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations relatives à l'offre publique de rachat et les achats potentiels d'actions ordinaires de la Société en vertu de celle-ci, ou tout autre événement ou développement futur et d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques, sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent des énoncés liés aux résultats économiques et à la situation financière futurs de la Société. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d'investissement, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la situation financière et les pertes futurs, les provisions relatives aux demandes d'indemnisation et les révisions des prévisions de coûts spécifiques au projet ou au contrat, les projets à venir et les possibilités d'importants contrats futurs, notamment dans le secteur Énergie nucléaire; et ii) les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités de la Société. Plus précisément, il n'y a aucune assurance quant au nombre d'actions ordinaires, le cas échéant, qui seront finalement acquises par la Société dans le cadre de son offre publique de rachat. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réaliserait. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société à la date du présent communiqué de presse. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion 2025 de la Société (le « Rapport de gestion 2025 »), (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »). Si ces hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, sans s'y limiter, des questions liées à des éléments tels que : a) octroi des contrats et calendrier; b) passif sur contrats et risque lié à l'exécution; c) carnet de commandes et contrats comportant des clauses de résiliation pour raisons de commodité; d) concurrence; e) compétence du personnel; f) activités mondiales; g) risques liés au secteur Énergie nucléaire de la Société; h) activités de recherche et développement et investissements connexes; i) acquisition et intégration d'entreprises; j) cession ou vente d'actifs importants; k) dépendance envers des tiers; l) perturbations de la chaîne d'approvisionnement; m) coentreprises et partenariats; n) cybersécurité, systèmes et données informatiques et conformité aux lois sur la protection de la vie privée; o) intelligence artificielle (« IA ») et autres technologies novatrices; p) statut de fournisseur de services auprès d'organismes publics; q) orientation stratégique; r) responsabilité professionnelle ou responsabilité pour des services déficients; s) indemnités et pénalités pécuniaires relatives aux rapports et aux opinions techniques et professionnels; t) lacunes dans la protection d'assurance; u) santé et sécurité; v) arrêts de travail, négociations syndicales et autres questions relatives à la main-d'œuvre; w) épidémies, pandémies et autres crises sanitaires; x) changements climatiques à l'échelle mondiale, conditions météorologiques extrêmes et effet des catastrophes naturelles ou autres; y) enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »); z) propriété intellectuelle; aa) participations dans des investissements; bb) contrats clés en main à prix forfaitaire; cc) liquidités et situation financière; dd) endettement; ee) incidence des résultats d'exploitation et du niveau d'endettement sur la situation financière; ff) dépendance envers les filiales relativement au remboursement de la dette; gg) dividendes; hh) obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi, y compris des régimes de retraite; ii) besoins en fonds de roulement; jj) recouvrement auprès des clients; kk) dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles et corporelles; ll) incidence sur la Société des poursuites judiciaires et réglementaires, des enquêtes et des règlements relatifs aux litiges; mm) inconduite ou non-respect des lois anticorruption ou autres lois ou règlements gouvernementaux par un employé, un agent ou un partenaire; nn) réputation de la Société; oo) limites inhérentes au cadre de contrôle de la Société; pp) cadre réglementaire; qq) conjoncture économique mondiale; rr) inflation; ss) fluctuations dans les prix des marchandises; et tt) impôts sur le résultat.

La Société met en garde le lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, et sur les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, se reporter respectivement aux sections « Risques et incertitudes », « Comment nous analysons et présentons nos résultats » et « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » du Rapport de gestion 2025 de la Société, déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société, www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, qu'ils soient formulés par écrit ou verbalement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

Renseignements supplémentaires : Médias : Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs : Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]