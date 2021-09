Ateliers d'artistes - La Ville de Montréal protège 280 000 pieds carrés d'ateliers d'artistes abordables dans le Mile End

MONTRÉAL, le 3 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Le maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et responsable du développement économique et commercial et du design au sein du comité exécutif, Luc Rabouin, et Richard Ryan, conseiller de Ville du district Mile-End dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, ont dévoilé aujourd'hui le plus grand projet de protection et de développement d'ateliers d'artistes au Canada, qui permettra à près de 900 artistes de bénéficier d'espaces de création abordables au coeur du Mile-End. Ainsi, 280 000 pieds carrés d'ateliers d'artistes seront protégés grâce à deux nouvelles ententes conclues dans le cadre de partenariats avec le Regroupement Pied Carré et Allied Properties, puis avec Ateliers créatifs Montréal et Gestion Casgrain Inc.

Des ententes à long terme ont été conclues afin de garantir une accessibilité pérenne à ces ateliers. De plus, des ententes d'usufruit ont été conclues entre les propriétaires des mégastructures et les OBNL impliqués, qui permettront de freiner les hausses de taxes foncières pour les artistes qui occuperont ces nouveaux espaces.

Les modifications réglementaires proposées par l'arrondissement consistent à lever certaines interdictions liées à la superficie maximale des usages de bureaux dans les mégastructures du secteur d'emploi Saint-Viateur Est, en échange de quoi les propriétaires immobiliers s'engagent, par le biais de leurs nouvelles ententes avec Regroupement Pied Carré et Ateliers créatifs Montréal, à protéger et entretenir de grandes superficies d'ateliers d'artistes abordables et pérenne, soit 165 608 pieds carrés au 5445, De Gaspé, et 115 000 pieds carrés au 5425, Casgrain.

« Les artistes sont essentiels à la vitalité sociale et économique de Montréal, et les ententes que nous annonçons aujourd'hui permettront aux artistes de continuer à créer au cœur du Mile-End. Le Mile-End est un quartier distinctif de Montréal qui contribue grandement à notre statut de métropole culturelle, et je suis fière d'assurer, avec nos partenaires, des lieux de création abordables qui profiteront à près de 900 artistes. Ce partenariat historique offrira une stabilité aux artistes Montréalais pour les décennies à venir. Nous sommes engagés à préserver des quartiers centraux mixtes, à échelle humaine, et c'est ce que nous livrons concrètement aujourd'hui », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Dans un contexte de forte pression immobilière, de hausses importantes des valeurs foncières et des prix des loyers, plusieurs artistes et artisans des quartiers centraux ont dû se résigner ces dernières années à quitter leur milieu de vie et de création. En allant de l'avant avec ces deux ententes exceptionnelles, nous nous assurons d'offrir aux artistes du Plateau et de Montréal des espaces de travail abordables, au cœur d'un milieu de vie bouillonnant et réputé pour sa créativité », a ajouté Luc Rabouin, maire de l'arrondissement et responsable du développement économique et commercial et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Au cours des dernières années, notre équipe a travaillé d'arrache-pied avec les partenaires de l'économie sociale et du Mile End afin de mobiliser les différents acteurs impliqués autour de solutions pérennes à notre portée pour garantir des ateliers d'artistes abordables. Je tiens à remercier aujourd'hui tous ces gens qui ont embrassé la vision urbaine que nous avons mise de l'avant pour le secteur d'emploi Saint-Viateur Est, qui connaît aujourd'hui un immense succès, notamment grâce à la présence des nombreux artistes et artisans qu'on y trouve », a commenté Richard Ryan, conseiller de ville dans le district du Mile End, président de la commission sur le développement économique et urbain et l'habitation, et responsable de l'habitation au Plateau-Mont-Royal.

« Le Regroupement Pied Carré est né en 2010 afin de sauver des ateliers d'artistes qui étaient à l'époque menacés. C'est avec fierté aujourd'hui, plus de dix ans plus tard, que nous mesurons avec l'annonce d'aujourd'hui, le chemin qui a été parcouru depuis, non sans embûches parfois. Depuis le soutien financier du Gouvernement du Québec en 2013, l'appui de la Ville de Montréal et de l'Arrondissement du Plateau Mont-Royal ont permis de surmonter ces embûches, avec l'implication soutenue d'Allied et la complicité d'Ateliers créatifs Montréal. Nous avons aujourd'hui un projet viable, abordable et à long terme pour de nombreux artistes du Mile-End », a poursuivi Martin Schop, président du conseil d'administration.

« Ateliers créatifs Montréal agit sur le terrain, avec les artistes, les ayant vu trop souvent devoir déménager, s'éloigner de plus en plus des quartiers centraux. La vision et les actions qu'a posées l'Arrondissement du Plateau Mont-Royal depuis les années 2010 ont réellement porté fruit : le Regroupement Pied Carré et Ateliers créatifs Montréal ont pu développer et faire évoluer des ententes créatives avec des partenaires privés que sont Allied et Gestion Casgrain Inc, avec à la clé le maintien de lieux de création ici, dans le quartier, au cœur d'un écosystème et d'un marché en constante évolution. Une réussite porteuse, qu'il faut préserver, améliorer, multiplier », a ajouté Gilles Renaud, directeur général d'Ateliers créatifs Montréal.

« Gestion Casgrain Inc. travaille actuellement avec Ateliers créatifs Montréal afin de conclure une entente à long terme visant à préserver plus de 115 000 p.c. d'ateliers pour des artistes du Mile-End. Nous sommes fiers de participer à cette vision de l'Arrondissement et de nous joindre à un projet plus grand encore qui réunirait des artistes et des organismes dans plusieurs mégastructures du secteur, créant ainsi un lieu unique, un morceau de Montréal métropole culturelle », a pour sa part déclaré Gestion Casgrain Inc.

Les ententes seront entérinées par un avis de motion ainsi qu'un nouveau règlement lors de la séance ordinaire du conseil de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal mardi le 7 septembre prochain.

