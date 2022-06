Ateliers d'artistes - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec accordent un soutien financier de 2 M$ à Ateliers Angus

MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et le gouvernement du Québec accordent un soutien financier de 2 M$ au projet Ateliers Angus, dans le cadre du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes. Ce futur espace d'ateliers-boutiques d'environ 7 000 pieds carrés permettra à entre 15 et 30 artistes en métiers d'art de bénéficier, au printemps 2024, d'espaces de création abordables au 2600, rue William-Tremblay, au cœur de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie.

Né d'un partenariat entre la Société de développement Angus et le Conseil des métiers d'art du Québec, le projet sera géré par le nouvel OBNL Ateliers Angus, qui poursuivra les négociations avec le propriétaire, Société en commandite Locoshop Angus, afin de signer une convention de bail d'au moins 20 ans de la bâtisse à construire sur la propriété.

« Les artistes et artisans sont essentiels à la vitalité sociale et économique de Montréal, et notre entente avec le gouvernement du Québec nous permet de soutenir celles et ceux qui souhaitent continuer de créer au cœur de la métropole. En conservant des lieux de création abordables qui profiteront à près de 30 artistes, l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie renforcera son caractère distinctif. Je suis très fière de concrétiser ici l'engagement de notre administration à préserver des quartiers centraux mixtes, à échelle humaine », a déclaré la responsable de la culture et du patrimoine au comité exécutif de la Ville de Montréal, Ericka Alneus.

« Les ententes de développement culturel que nous signons avec les municipalités sont un moyen supplémentaire de rendre plus accessible la culture à la grandeur du Québec. Grâce à cette entente, nous nous assurons d'offrir aux artistes de Montréal des espaces de travail abordables où ils pourront faire ce qu'ils font de mieux : créer ! », a souligné la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Le Programme de soutien à la rénovation de bâtiments accueillant des ateliers d'artistes offre des subventions pour soutenir le développement d'espaces de création abordables. Il comporte trois volets complémentaires et indépendants.

L'aide financière vise à soutenir des projets qui répondent aux besoins des artistes professionnels en arts visuels ou des artisans en métiers d'art.

La contribution financière permet de :

Pérenniser la présence d'artistes dans les quartiers centraux et à forte concentration artistique;

Revitaliser des quartiers et des secteurs industriels;

Participer au développement et à la consolidation des quartiers culturels;

Favoriser la rénovation et le recyclage des bâtiments existants;

Assurer la sécurité des lieux et des installations, principalement par des améliorations locatives et la mise aux normes, et assurer la salubrité de celles-ci;

Offrir des locaux abordables dans un contexte de pression foncière croissante généralisée.

Doté d'un budget de 30 M$, ce programme s'inscrit dans le cadre du plan « Une impulsion pour la métropole : agir maintenant ». Pour en savoir plus, cliquez ici.

