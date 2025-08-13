Atelier interactif - Bâtir des ponts : accompagner les élèves des Premières Nations et Inuit vers la réussite

VAL-D'OR, QC, le 13 août 2025 /CNW/ - Pour contribuer à favoriser la persévérance scolaire des élèves des Premières Nations et Inuit, l'Institut national des mines a lancé en janvier 2024 l'Outil d'accompagnement pour l'enseignement aux élèves des Premières Nations et Inuit en formation professionnelle, un outil concret distribué à plus de 1 000 exemplaires. Il aide les enseignantes et enseignants à enrichir leur compréhension des approches pédagogiques à privilégier, tout en leur proposant des stratégies culturellement sensibles et des pratiques concrètes, afin de faciliter leur application en classe.

En collaboration avec la Dre Émilie Deschênes, consultante en éducation en contexte autochtone, l'Institut propose gratuitement, le 1er octobre prochain, sous forme d'un atelier interactif et de témoignages, l'appropriation de l'outil d'accompagnement des élèves des Premières Nations et Inuit. S'appuyant sur cette ressource utile et pertinente pour le personnel enseignant de tous niveaux d'enseignement que pour les intervenantes et les intervenants désirant favoriser la persévérance scolaire, l'atelier d'une durée de quatre heures poursuivra les objectifs suivants :

Mieux comprendre les réalités et les défis rencontrés par les élèves des Premières Nations et Inuit;

Identifier les facteurs de risque et de vulnérabilité pouvant affecter la persévérance scolaire ainsi que les facteurs de protection et de réussite;

Se familiariser avec des stratégies d'enseignement et d'intervention adaptées et culturellement pertinentes;

Découvrir des ressources et des organismes des Premières Nations et Inuit pouvant soutenir les écoles, les centres et les organisations;

Favoriser la collaboration et le partage d'expériences entre les participantes et les participants;

Définir des actions concrètes à mettre en œuvre dans les six prochains mois.

« Au-delà de la présentation de l'Outil, notre objectif est d'offrir à toutes les personnes en interaction avec des élèves, des étudiantes, des étudiants, ainsi qu'aux professionnels du secteur minier, une occasion d'enrichir leurs pratiques en contexte autochtone et de tirer pleinement parti de cette ressource à la fois pertinente et utile au quotidien »

Christine Duchesneau, présidente-directrice générale

Institut national des mines

L'Institut invite les équipes-écoles et les équipes-centres du Québec, comprenant le personnel enseignant, les conseillères et conseillers pédagogiques, les intervenantes et intervenants et les directions, ainsi que les professionnelles et professionnels en ressources humaines et les formatrices et formateurs des entreprises du secteur minier ou connexes au secteur, à participer à cet avant-midi d'atelier.

Une formation sur un outil qui connaît actuellement un véritable succès au Québec

Rappelons que le rayonnement de l'outil a été bien au-delà des résultats escomptés depuis sa sortie en janvier 2024. Il a été distribué auprès des enseignantes et enseignants, mais également auprès d'intervenantes et d'intervenants qui avaient à cœur de comprendre les réalités des jeunes des Premières Nations et Inuit. Cet outil a même été finaliste pour les prix Zénith 2024 soulignant l'excellence en communication gouvernementale au Québec.

L'atelier interactif aura lieu le mercredi 1er octobre 2025 au Salon Richelieu du Centre des congrès Le Noranda Hôtel et Spa de Rouyn-Noranda, dès 7 h 30. Les places sont limitées. Il est possible de s'inscrire dès maintenant.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'œuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

