HANGZHOU, Chine, 15 mai 2024 /CNW/ - Le 30 avril, Astronergy a publié ses rapports sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 2023 (ci-après appelés le « rapport ESG »), donnant suite à ses actions et à ses résultats en matière de promotion du développement durable et stable auprès de toutes les parties prenantes en se basant sur les ODD des Nations Unies et les 10 principes du PMNU et sur la référence aux normes internationales d'information financière sur le développement durable (IFRS S1, IFRS S2).

Conformément aux exigences de l'édition 2021 des normes GRI et vérifiées de façon indépendante par l'agence internationale d'essai de certification TÜV NORD, le rapport ESG a été un témoin essentiel des efforts d'Astronergy pour réaliser sa stratégie de développement durable et de diverses contributions liées à des enjeux clés comme la réponse aux changements climatiques, la protection du travail et des droits de la personne, l'éthique des affaires, la chaîne d'approvisionnement durable, etc.

Points saillants sur le plan environnemental - Diminution de l'intensité des émissions de carbone de 7,12 %

En 2023, Astronergy s'est engagée à atteindre la carboneutralité dans toute la chaîne industrielle d'ici 2050.

Grâce aux mécanismes de gestion en ESS existants et à ses systèmes internes de gestion de l'environnement, Astronergy a économisé 2 708,47 tonnes d'équivalent charbon, 15 768 400 kWh d'électricité et 69 000 mètres cubes d'eau l'an dernier.

En 2023, l'intensité énergétique et l'intensité de consommation d'eau d'Astronergy ont diminué de 34,18 % et de 25,43 %, respectivement, par rapport à 2022. Ayant constaté une augmentation de 14,65 % du taux de recyclage des déchets non dangereux par rapport à l'année précédente, Astronergy n'a également réalisé aucun enfouissement de déchets au cours de l'année précédente.

L'an dernier, Astronergy a terminé la mise à niveau de sa première usine carboneutre - l'usine carboneutre de Yancheng, qui a réduit ses émissions de dioxyde de carbone de 42 221,37 tonnes. À l'avenir, Astronergy prévoit d'obtenir la certification pour huit usines carboneutres d'ici 2028.

Point saillant sur le plan social - La proportion d'employées a atteint 32 %

En 2023, Astronergy a aidé 158 employés à poursuivre leurs études. Les données montrent que les employés d'Astronergy proviennent de 38 pays et de 42 nationalités, et plus de 20 % d'entre eux sont issus de minorités ethniques.

Selon le rapport, 22,22 % des administrateurs de l'entreprise sont des femmes, 32 % de ses employés sont des femmes, 21 % de ses gestionnaires sont des femmes et 30 % de ses techniciens sont des femmes.

Entre-temps, l'entreprise a investi environ 2 millions de dollars américains dans le bien-être social en 2023. Au cours de la dernière année, Astronergy a également contribué à la construction de 17 projets de centrales électriques écologiques.

Point saillant sur le plan de la gouvernance - Plus de 80 % des fournisseurs de base de l'entreprise ont obtenu la certification ISO 14001

En 2023, dans le but d'assurer la qualité de ses produits, Astronergy a réduit sa consommation d'énergie associée à la production grâce à l'optimisation technologique, réduisant considérablement sa consommation matérielle des produits.

De plus, Astronergy donne l'exemple au sein de l'industrie en développant et en appliquant de nouveaux matériaux écologiques, en modernisant de façon durable les produits et en effectuant des évaluations du cycle de vie des produits pour 15 produits principaux.

Pour former une chaîne d'approvisionnement verte, Astronergy a mis en place un système complet de gestion des fournisseurs afin de promouvoir tous les progrès de ses fournisseurs. À l'heure actuelle, tous ses fournisseurs de base ont obtenu la certification ISO 45001, et 81,8 % de ses fournisseurs de base ont obtenu la certification ISO 14001.

En tant qu'acteur de l'industrie de l'énergie propre, Astronergy demeure en bonne voie de mettre en pratique sa vision de créer un monde carboneutre grâce à l'énergie solaire.

