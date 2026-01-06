HANGZHOU, Chine, 6 janvier 2026 /CNW/ - Dans les derniers résultats d'évaluation de la durabilité annoncés par EcoVadis, Astronergy a obtenu une note exceptionnelle de 86, recevant la cote « Platine » au niveau du groupe et faisant d'Astronergy la première entreprise de l'industrie photovoltaïque chinoise à recevoir la certification. Il s'agit de la plus haute distinction en matière de durabilité décernée par EcoVadis, plaçant Astronergy dans le TOP 1 % de toutes les entreprises cotées à l'échelle mondiale !

EcoVadis Platinum au niveau du groupe_Astronergy

Dans les quatre domaines d'évaluation, Astronergy a obtenu des notes exceptionnelles : 90 pour l'environnement, 85 pour le droit du travail et les droits humains, 87 pour l'éthique et 83 pour l'approvisionnement durable. Ces résultats mettent en lumière les capacités de pointe d'Astronergy en matière de développement durable tout en renforçant son rôle de référence mondiale dans la fabrication PV responsable et la gouvernance de la chaîne d'approvisionnement.

« Cette reconnaissance reflète l'engagement de longue date d'Astronergy envers le développement durable dans nos décisions stratégiques, la gouvernance d'entreprise, la fabrication et la gestion de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Haiyang Huang, vice-présidente exécutive et responsable du développement durable chez Astronergy. Elle a ajouté : « En tant qu'entreprise responsable, nous continuerons à renforcer la gestion complète du cycle de vie des produits et à bâtir une chaîne d'approvisionnement plus transparente et traçable. Grâce à ces efforts, nous visons à contribuer à la transition énergétique mondiale et à la croissance durable de l'industrie photovoltaïque. »

Astronergy a intégré de façon approfondie les principes ESG tant dans sa stratégie à long terme que dans ses activités opérationnelles. En 2023, l'entreprise a publié sa stratégie en matière de durabilité, qui décrit une feuille de route claire et un engagement à atteindre la neutralité carbone dans l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050.

En pratique, Astronergy a pris des mesures significatives pour atteindre ces objectifs. Ses sites de fabrication de Yancheng et de Jiuquan ont tous deux obtenu la certification Zero-Carbon Factory (Usine zéro carbone). Pour accélérer encore davantage ses progrès, l'entreprise collabore activement avec des organisations et des initiatives mondiales en matière de durabilité, comme l'initiative Forward Faster du Pacte mondial des Nations Unies, l'initiative Science Based Target (SBTi) et l'initiative Sustainable Fuel Alliance.

À l'avenir, Astronergy continuera d'améliorer ses systèmes de gestion de la durabilité, dans le but de fournir des solutions plus écologiques et plus fiables pour soutenir la transition énergétique mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2854229/EcoVadis_Platinum_Group_Level_Astronergy.jpg

SOURCE Astronergy

CONTACT : Cindy Wang, [email protected]