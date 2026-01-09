HANGZHOU, Chine, le 9 janvier 2026 /CNW/ - Le 7 janvier, Astronergy a officiellement lancé ASTRO N7 Pro, les modules photovoltaïques de nouvelle génération de l'entreprise conçus pour établir de nouvelles références en matière de puissance, d'efficacité et de valeur à long terme du système. Avec une puissance de sortie allant jusqu'à 670 W et une efficacité maximale de 24,8 %, ASTRO N7 Pro répond aux exigences en constante évolution des projets solaires à l'échelle de l'entreprise et C&I distribués dans le monde entier.

ASTRO N7 Pro

ASTRO N7 Pro est basé sur la technologie de cellules solaires TOPCon 5.0+ optimisée d'Astronergy, intégrant des technologies de pointe telles que ASP, PF, SNOP. Une amélioration majeure réside dans l'adoption d'une conception avec découpe en quart : la technologie de cellules coupées en quart réduit le courant interne des cellules, ce qui réduit la perte de puissance. Pendant ce temps, la conception de la disposition des cellules coupées en quarts réduit efficacement la température du point chaud de pointe et la perte de puissance, améliorant ainsi la fiabilité du module et la sécurité du système.

Dans des environnements opérationnels pratiques, ASTRO N7 Pro fait preuve d'une grande résilience dans des conditions d'ombrage partiel. Sa conception unique de circuit réduit efficacement l'impact de l'ombrage, permettant une puissance jusqu'à 20 % supérieure à celle des modules à cellules en demi-coupe lors de l'ombrage.

Ces modules offrent également des performances fiables dans des conditions de faible irradiance et de température élevée. L'amélioration du Rsh et la réduction des voies de fuite de courant permettent à ASTRO N7 Pro d'obtenir une augmentation de 6,05 % du gain de puissance d'un seul watt par rapport aux produits à contacts arrière. Cela assure une production d'énergie stable tôt le matin, tard l'après-midi et le temps nuageux. Soutenu par un coefficient de température de -0,26 %/°C, l'ASTRO N7 Pro peut maintenir une production d'énergie constante dans les régions où la température est élevée.

Avec une bifacialité atteignant 85±5 %, ASTRO N7 Pro génère des gains de puissance bifaciale supplémentaires de 1 à 3 % par rapport aux produits à contacts arrière. Sa fiabilité est renforcée par l'agencement de cellules coupées en quarts, la conception 20BB et un procédé de fabrication à basse température et à faible contrainte sans flux, qui ensemble mènent à une distribution plus uniforme des contraintes, à une réduction des risques de fissures cachées et à une performance durable à long terme.

Conçu pour offrir des rendements supérieurs tout au long du cycle de vie du projet, ASTRO N7 Pro est assorti d'une garantie de 30 ans sur l'alimentation linéaire et d'une garantie de 15 ans sur le produit. Comparativement aux modules à contacts arrière de même taille, il y a une augmentation de 1,2 % de la production d'électricité de première année et de la production d'électricité cumulative de 30 ans, et le LCOE est réduit de 1,2 %.

ASTRO N7 Pro est plus qu'une nouvelle série de produits, mais l'accent continu d'Astronergy sur les besoins des clients dans divers scénarios d'application. Avec le lancement d'ASTRO N7 Pro, Astronergy continue de contribuer à un avenir durable grâce à l'innovation, à la fiabilité et à des profits plus importants.

