Astronergy est désigné « Overall Highest Achiever » par le RETC en 2024

SHANGHAI, 17 juin 2024 /CNW/ - Le 13 juin, Astronergy a été désigné « Overall Highest Achiever » en 2024 selon l'indice annuel pour les modules PV (PVMI) publié par le Renewable Energy Test Center (RETC), soulignant une fois de plus ses réalisations sur le plan de la qualité, de la performance et de la fiabilité des produits.

L'indice pour les modules PV du RETC est une référence dans l'industrie de l'énergie solaire, reconnaissant les fabricants de modules photovoltaïques dont les produits démontrent une performance et une durabilité exceptionnelles. Il fournit aux parties prenantes des données essentielles pour prendre des décisions éclairées concernant leurs projets d'énergie solaire et comparer les produits solaires en fonction de leur qualité et de leur rendement à long terme.

Le RETC évalue les produits modulaires au moyen d'une série de tests pour s'assurer qu'ils respectent les normes de qualité les plus élevées. Dans l'édition 2024 du rapport sur l'indice des modules PV, les résultats des modules photovoltaïques TOPCon de type n d'Astronergy ont dépassé la moyenne de l'industrie dans 10 tests, comme le test de résistance à la dégradation induite par la lumière et les températures élevées (LETID), le test de chaleur humide, le test de résistance à la dégradation induite par le potentiel, et plus encore.

La mention « Global Highest Achiever » en 2024 renforce la confiance des clients à l'égard des produits d'Astronergy, démontrant l'engagement inébranlable de l'entreprise à fournir des modules photovoltaïques fiables et à haut rendement. Elle donne également un élan à la recherche et au développement continus d'Astronergy, positionnant Astronergy à l'avant-garde des progrès de la technologie solaire.

Pionnière des modules photovoltaïques TOPCon de type n, Astronergy se consacre à l'innovation technologique. En 2023, Astronergy a atteint une capacité de production de cellules photovoltaïques de 53 GW et de modules photovoltaïques de 55 GW, la technologie TOPCon de type n contribuant à plus de 81 % de la capacité totale. En 2024, ce chiffre devrait atteindre 91 %. Pour atteindre la carboneutralité dans l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici 2050, Astronergy s'engage à adopter des pratiques durables, favorisant un avenir plus vert pour tous.

