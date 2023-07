HANGZHOU, Chine, le 28 juill. 2023 /CNW/ -- Astronergy, pionnier des modules photovoltaïques (PV) TOPCon de type n et deuxième fabricant mondial sur le plan de la capacité de modules TOPCon, a été désigné comme « Global Highest Achiever » de 2023 selon l'indice annuel pour les modules PV (PVMI) publié par le Renewable Energy Test Center (RETC), qui atteste la grande qualité, le rendement et la fiabilité des modules photovoltaïques d'Astronergy.

Astronergy est désigné « Overall Highest Achiever » par le RETC. (PRNewsfoto/Astronergy)

Le RETC est un important fournisseur de services d'ingénierie et d'essais de certification pour le secteur de l'énergie solaire. Les modules sont évalués pendant 12 mois au moyen de 11 tests dans les catégories de la qualité, du rendement et de la fiabilité, puis le RETC accorde le titre de « Global Highest Achiever » visant à identifier les meilleurs d'entre les meilleurs, conformément aux résultats de tests rigoureux. L'objectif du RETC est de mettre en valeur et de reconnaître les entreprises et technologies de premier plan dans le secteur des modules photovoltaïques (PV) dans son rapport sur l'indice des modules PV.

Selon les résultats du rapport du RETC, le rendement d'Astronergy, qui a lui a valu de remporter ce prix, peut être attribué à des notes élevés dans différents domaines, notamment la qualité des modules, la résistance à la dégradation induite par la lumière et les températures élevées (LETID), les fichiers PAN, la chaleur humide et le cycle thermique.

Après le test de résistance LETID standard du RETC, qui est trois fois plus intense que celui de la norme CEI, les données sur la dégradation du rendement des modules TOPCon PV de la série ASTRO N ne sont que de - 0,24 %, un rendement inégalé dans l'industrie, a déclaré Jack Zhou, directeur général d'Astronergy Global Product Management. C'est une excellente preuve de la force des modules Astronergy sur le plan de la résistance à l'atténuation photoinduite.

Pour son rapport de 2023, le RETC a compilé des données sur la répartition du rendement des modules exposés à une analyse sur le cyclage thermique de 600 h (TC600), qui est trois fois plus intense que les normes de certification CEI et UL. Et après 600 cycles thermiques, les données sur l'atténuation du rendement des modules PV TOPCon d'Astronergy sont de - 0,54 %, ce qui est également le meilleur résultat dans l'industrie.

La série de tests rigoureux menés par le RETC, qui ne se limite pas aux tests mentionnés ci-dessus, est la référence pour les excellents produits d'Astronergy. En tant qu'entreprise qui prévoit de posséder une capacité de fabrication de modules PV de 55 GW (dont les modules TOPCon de type N représenterait 81 %) à la fin de 2023, Astronergy offrira davantage de produits novateurs pour que le monde puisse profiter d'une énergie verte durable.

