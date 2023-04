Astronergy ajoute de nouvelles capacités de fabrication TOPCon de 28 GW

HANGZHOU, Chine, 28 avril 2023 /CNW/ -- Les assises manufacturières d'Astronergy ont vu leur capacité de fabrication des modules TOPCon de type N de 28 GW augmenter le 27 avril, marquant une fois de plus une amélioration de la capacité de production de modules TOPCon de type N de l'entreprise après l'ajout d'une capacité de fabrication TOP Con de 5 GW au début du mois d'avril de cette année.

Photo du nouveau module TOPCon installé dans un atelier de modules à la base de fabrication d’Astronergy, à Haining. (PRNewsfoto/Astronergy)

Le 27 avril, dans le cadre du projet de la phase quatre des assises manufacturières d'Astronergy, l'entreprise a installé ses équipements de fabrication de cellules TOPCon de type N de 8 GW et d'équipements de fabrication de modules TOPCon de 12 GW dans l'un de ses nouveaux ateliers de fabrication de cellules et deux de ses nouveaux ateliers de fabrication de modules. Le même jour, l'équipement de fabrication de cellules TOPCon de 8 GW a été livré aux assises manufacturières d'Astronergy à Fengyang et était prêt pour les essais.

L'installation simultanée des nouvelles capacités de fabrication de TOPCon dans deux bases de fabrication témoigne de la confiance inébranlable d'Astronergy en la technologie TOPCon et ses modules.

Le surpassement de la capacité TOPCon à la base de fabrication de Haining (siège mondial et centre de R-D d'Astronergy) permet à la base d'atteindre des capacités de production de plus de 17 GW de cellules PV et de plus de 24 GW de modules PV.

Selon Haiyan Huang, vice-président directeur et dirigeant principal des finances chez Astronergy, l'équipement de cellule TOPCon de 8 GW et l'équipement de module TOPCon de 12 GW devraient fonctionner progressivement jusqu'au plein rendement d'ici 60 jours et la base de Haining devrait atteindre son objectif de doubler sa capacité de production et sa valeur de production d'ici 2025.

Sixième base de fabrication d'Astronergy, la base de fabrication nouvellement exposée de Fengyang, qui se trouve dans la province chinoise d'Anhui, met l'accent sur la production de cellules TOPCon. Peu après la mise en place de l'équipement, la base de fabrication verra le déploiement de la première cellule TOPCon à la fin de mai et devrait atteindre sa pleine capacité en juin.

En tant que pionnier des modules PV TOPCon de type N, Astronergy vise à faire des modules TOPCon l'un de ses principaux produits. L'ajout de nouvelles capacités dans la fabrication de cellules et de modules TOPCon est certainement un grand pas en avant pour devenir le fournisseur concurrentiel de modules PV à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2065486/A_n_type_TOPCon_PV_module_manufacturing_equipment_moved_a_workshop.jpg

