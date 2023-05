ASTRO N7, le nouveau chef-d'œuvre d'Astronergy fait ses débuts à la SNEC

SHANGHAI, 24 mai 2023 /CNW/ -- Lors d'une grande cérémonie qui s'est tenue à la SNEC PV Power Expo 2023 à Shanghai, en Chine, le 24 mai, Astronergy, pionnier des modules photovoltaïques (PV) TOPCon de type n, a lancé ses produits PV TOPCon ASTRO N de type n récemment mis à niveau, les modules ASTRO N7, qui ont reçu la certification CEI de TÜV Rheinland.

Affiche pour les modules photovoltaïques TOPCon de type n ASTRO N7 d’Astronergy.

Depuis le lancement du premier produit TOPCon de type n et sa production massive par Astronergy en avril 2022, les retours positifs sur du marché et l'évolution du marché PV ont favorisé la naissance de ce nouveau chef-d'œuvre, ASTRO N7. Ce module combine la fabuleuse technologie cellulaire TOPCon 3.0 PV, la capacité de fabrication de modules sophistiquée et la connaissance approfondie du marché d'Astronergy.

Au cœur de ses nouveaux produits, Astronergy utilise sa technologie de TOPCon 3.0 développée indépendamment qui a introduit la technologie cellulaire Boron-LDSE et d'autres technologies sophistiquées, ce qui lui a permis d'atteindre une efficacité moyenne de la production de cellules en série de 25,6 %, et une efficacité moyenne de 26 % pour les cellules des lignes pilotes.

Afin d'améliorer davantage la performance et la fiabilité des produits PV, les nouveaux produits sont composés de tranches de silicium rectangulaires de plus grande surface que les plaquettes M10 de 182 mm utilisées auparavant pour les ASTRO N5. Avec une augmentation de 5,12 % de la surface et la technologie TOPCon 3.0, la puissance d'une seule cellule a augmenté de 15 % par rapport aux produits PERC PV classiques disponibles sur le marché.

De plus, Astronergy a introduit la technologie de traitement cellulaire SMBB dans le processus de fabrication des modules ASTRO N7, et a utilisé des films en verre à transmission élevée et des films de redirection de lumière (pour la version à verre double) pour permettre aux nouveaux produits d'avoir une meilleure performance dans presque tous les scénarios.

Comme les produits de la série ASTRO N précédents, ASTRO N7 aura une garantie de produit d'au moins 12 ans et une garantie de puissance de 30 ans. La dégradation de ces deux produits au cours de la première année est bien inférieure à 1 % et la dégradation par année de la deuxième à la 30e année est inférieure à 0,4 %.

Dans l'ensemble, les produits nouvellement mis à niveau sont plus puissants et plus efficaces, et les coûts associés aux ACS et au coût actualisé de l'énergie sont moins élevés. Le coefficient de température du module ASTRO N7 a été optimisé à -0,29 %/℃. En termes de température de fonctionnement, de bifacilité, de dégradation induite par la lumière et par les températures élevées et de faibles performances d'irradiation, les nouveaux produits mis à niveau offrent toujours une performance supérieure avec les modules ASTRO N5.

Les nouveaux produits, qui ont remporté sept fois le prix PVEL « Top Performer » et obtenus un excellent retour sur le marché pour les produits de la série Astronergy ASTRO N, devraient offrir un rendement exceptionnel tant en matière de performance que d'adaptation au marché, en mettant en pratique leur slogan « Pour un monde plus vert ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2081488/Astronergy.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2082306/WechatIMG405.jpg

