MISSISSAUGA, ON, le 23 janv. 2025 /CNW/ - AstraZeneca, une entreprise pharmaceutique mondiale axée sur la mise au point de médicaments révolutionnaires, a annoncé aujourd'hui un investissement de 820 millions de dollars canadiens (570 millions de dollars américains) au Canada. Ces fonds favoriseront la création de plus de 700 emplois hautement spécialisés dans tous les secteurs de l'entreprise et permettront à l'organisation de s'installer dans des bureaux plus spacieux et ultramodernes dans la région du Grand Toronto, en Ontario.

Le nouvel investissement en territoire canadien servira l'ambition d'AstraZeneca de générer un revenu mondial total de 80 milliards de dollars américains et de mettre à la disposition des patients du monde entier, d'ici 2030, 20 nouveaux médicaments, dont huit sont déjà commercialisés. L'entreprise prévoit également publier les résultats de sept essais cliniques de phase III en 2025.

L'un des principaux investisseurs en recherche et développement (R-D) au Canada, AstraZeneca a apporté une contribution de plus de 230 millions de dollars canadiens dans le domaine en 2023. L'entreprise a consacré une grande partie de cette somme à la réalisation de plus de 210 études cliniques mondiales portant sur des médicaments novateurs et de nouvelles indications. Depuis 2023, les sommes investies par l'organisation au Canada dépassent maintenant les 1,3 milliard de dollars canadiens et ont mené à la création de 1 200 nouveaux emplois hautement spécialisés. En 2024, AstraZeneca a conclu une entente de 3 milliards de dollars canadiens pour acquérir Fusion Pharmaceuticals, une entreprise de Hamilton, en Ontario, qui met au point des radioconjugués de nouvelle génération, une avenue prometteuse pour redéfinir la radiothérapie pour les patients atteints d'un cancer. L'annonce de cette acquisition représente un des plus importants investissements en recherche dans une société de biotechnologie canadienne1. Ensemble, ces investissements stimulent la croissance du secteur des sciences de la vie au Canada et favorisent l'avancement des études cliniques en cours d'AstraZeneca à l'échelle mondiale.

Selon Pascal Soriot, président-directeur général d'AstraZeneca : « Cet investissement est le fruit de l'expansion de notre gamme de produits cliniques en développement, de notre ferme conviction que le Canada peut devenir un carrefour mondial de l'innovation en sciences de la vie et de la valeur d'un partenariat public-privé avec le gouvernement de l'Ontario. Nous sommes persuadés que la richesse de notre bassin de talents ainsi que notre réseau d'universités, d'hôpitaux et de centres de recherche de renommée mondiale nous aideront à mettre au point de nouveaux médicaments pour la population canadienne et les patients de partout dans le monde. »

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, a quant à lui déclaré : « L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour l'Ontario. Elle démontre une fois de plus le talent, l'innovation et les possibilités incroyables que peut offrir notre province. Notre gouvernement, par l'intermédiaire d'Investissements Ontario, est fier de soutenir AstraZeneca en injectant 16,1 millions de dollars canadiens dans le projet. Cette somme contribuera à la création des centaines de nouveaux emplois hautement spécialisés prévus dans la province et à renforcer notre position de chef de file mondial dans les sciences de la vie et l'innovation. »

Voici ce qu'avait à dire, pour sa part, Gaby Bourbara, le président d'AstraZeneca Canada : « Les investissements continus d'AstraZeneca en Ontario sont essentiels pour faire progresser la mise au point de médicaments novateurs susceptibles de traiter, de prévenir et, peut-être un jour, de guérir des maladies complexes, comme les cancers de la prostate, du poumon et du sein, ainsi que diverses maladies rares. Grâce à son investissement de 820 millions de dollars canadiens (570 millions de dollars américains) et à la contribution de l'Ontario par l'entremise d'Investissements Ontario, AstraZeneca pourra consolider la stratégie de la province en matière de sciences de la vie, stimuler la croissance économique et favoriser l'innovation au profit des patients au Canada et dans le reste du monde. »

AstraZeneca au Canada

AstraZeneca compte plus de 2 100 employés au Canada. À l'heure actuelle, le centre de R-D d'AstraZeneca et Alexion, le Centre de développement - Maladies rares d'AstraZeneca, mènent au total plus de 210 études cliniques à l'échelle mondiale dans des domaines comme le cancer du sein, le cancer du poumon et le cancer de la prostate, la maladie pulmonaire obstructive chronique, l'asthme sévère et diverses maladies rares. Récemment, l'entreprise a été désignée parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada pour une deuxième année de suite.

Remarques

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) est une société biopharmaceutique mondiale axée sur la science. Sa priorité est de découvrir, de mettre au point et de commercialiser des médicaments d'ordonnance dans les secteurs de l'oncologie et des maladies rares, ainsi que des produits biopharmaceutiques pour les maladies respiratoires et immunologiques, ainsi que les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques. Établie à Cambridge, au Royaume-Uni, AstraZeneca vend ses médicaments novateurs, utilisés par des millions de patients dans le monde entier, dans plus de 125 pays. Nous vous invitons à visiter le astrazeneca.com et à suivre l'entreprise @AstraZeneca sur les réseaux sociaux.

Référence

Autres citations

« Sous la direction du premier ministre Ford, l'Ontario continue d'être à la pointe de l'innovation dans le domaine des sciences de la vie. L'investissement d'AstraZeneca ne soutiendra pas seulement la croissance économique de Mississauga, mais il renforcera la position de l'Ontario en tant que destination de choix pour les fabricants biopharmaceutiques nationaux et internationaux qui souhaitent faire avancer leurs recherches et encourager des percées médicales. »

L'honorable Victor Fedeli

Ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce

« Notre gouvernement continue de prendre des mesures audacieuses et novatrices pour permettre aux familles d'accéder plus rapidement et plus facilement à des technologies qui changent la vie et à des options de traitement novatrices. En investissant dans l'expansion d'AstraZeneca Canada, notre gouvernement prend une nouvelle mesure pour promouvoir l'innovation médicale fabriquée en Ontario afin d'offrir à un plus grand nombre de gens les soins et les traitements dont ils ont besoin, pour les années à venir. »

L'honorable Sylvia Jones

Vice-première ministre et ministre de la Santé

« Les investissements continus d'AstraZeneca sont une marque de reconnaissance du puissant écosystème des sciences de la vie que constitue l'Ontario et de son bassin de personnes talentueuses et expérimentées dont les entreprises mondiales innovantes ont besoin. C'est une fierté pour nous d'aider AstraZeneca à exploiter l'intelligence artificielle et les données pour réaliser des percées médicales et améliorer les résultats thérapeutiques des patients du monde entier. »

Jennifer Block

Directrice générale intérimaire, Investissements Ontario

« L'annonce faite aujourd'hui marque un moment charnière pour Mississauga et le secteur des sciences de la vie en Ontario. Par ses investissements continus, AstraZeneca montre le puissant effet de levier de la collaboration entre le secteur privé et le gouvernement. Nous nous rapprochons ainsi de notre objectif de hisser l'Ontario au rang de chef de file en matière d'innovation. Cet investissement ouvre de nouvelles possibilités et renforce l'avenir de notre province et de la ville de Mississauga. »

Carolyn Parrish

Mairesse de Mississauga

« Cet investissement d'AstraZeneca dans le secteur ontarien des sciences de la vie met en lumière le rôle croissant que joue la province comme plaque tournante mondiale de l'innovation en soins de santé. Cette réalisation majeure fait ressortir, d'une part, le rôle crucial du secteur pharmaceutique dans la mise au point de traitements salvateurs et, d'autre part, l'importance que revêt la collaboration public-privé pour stimuler la croissance économique. Elle s'inscrit dans la vision du premier ministre Ford, qui consiste à procurer un accès rapide à des médicaments qui sauvent des vies, en plus de nourrir l'ambition de l'Ontario à attirer des investissements internationaux. Médicaments novateurs Canada salue avec enthousiasme de telles initiatives qui mettent en valeur le potentiel que recèle l'Ontario de devenir une destination de premier plan dans les sciences de la vie et ouvrent la voie à un avenir plus prospère et une meilleure santé pour la population canadienne. »

Dre Bettina Hamelin

Présidente, Médicaments novateurs Canada

« BIOTECanada accueille favorablement le soutien continuel qu'offre le gouvernement de l'Ontario au secteur des sciences de la vie ainsi que sa ferme volonté de favoriser l'innovation, de stimuler la croissance économique et d'améliorer le sort des patients. Cette annonce montre que les investissements stratégiques et la collaboration peuvent rejaillir sur l'écosystème des biotechnologies grâce à la création d'emplois hautement spécialisés et aux possibilités d'accroître la capacité concurrentielle canadienne. »

Wendy Zatylny

Présidente et cheffe de la direction, BIOTECanada

« Les investissements qu'AstraZeneca réalise continuellement dans le secteur des sciences de la vie en Ontario révèlent la force de notre écosystème de l'innovation. Le partenariat entre AstraZeneca et le gouvernement de l'Ontario illustre en quoi la collaboration entre les secteurs privé et public peut accélérer l'innovation en matière de soins de santé. Cet investissement contribuera également à accroître les capacités de recherche du secteur et à concrétiser l'ambition de l'Ontario de devenir un leader mondial des sciences de la vie. »

Jason Field

Président et chef de la direction, Life Sciences Ontario

« Les investissements continus d'AstraZeneca dans le secteur ontarien des sciences de la vie ont joué un rôle énorme pour positionner la province comme chef de file de la recherche en santé et des essais cliniques. Ils ont permis de créer des emplois hautement spécialisés et de mettre au point des traitements novateurs pour la population ontarienne. L'annonce d'aujourd'hui témoigne du pouvoir de la collaboration. Quand les dirigeants du secteur public, du secteur privé et du milieu des sciences de la vie unissent leurs efforts, ils peuvent donner une impulsion nouvelle à la croissance économique et contribuer à l'avenir de la médecine. »

Susan Marlin

Présidente et cheffe de la direction, Clinical Trials Ontario

