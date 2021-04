Astellas Pharma Canada, Inc. nommée parmi les Meilleurs lieux de travail(MC) au Canada pour une sixième année consécutive

Astellas se hisse au 38e rang de la liste des Meilleurs lieux de travail MC au Canada

MARKHAM, ON, le 14 avril 2021 /CNW/ - Astellas Pharma Canada, Inc. fait partie du palmarès 2021 des Meilleurs lieux de travail MC au Canada, par l'institut Great Place to Work®, pour une sixième année consécutive. Celui-ci récompense les employeurs de partout au pays qui mettent en place et favorisent des milieux de travail exemplaires. Astellas figure au 38e rang des meilleures entreprises canadiennes de la catégorie « Plus de 1000 employés ». L'entreprise se situe au 4e rang du classement général des entreprises de biotechnologiques et pharmaceutiques. En plus de recevoir cette distinction de Meilleur lieu de travail MC, Astellas fut récemment classée parmi les Meilleurs lieux de travail MC pour les femmes pour une sixième année consécutive.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe Astellas Canada, en particulier cette année, et de la résilience, de la passion et du dévouement sans relâche dont ils ont fait preuve afin de servir nos clients et leurs patients, et de leur fournir une valeur ajoutée », a déclaré Frank Stramaglia, directeur général d'Astellas Pharma Canada. « Nous travaillons sans relâche à cultiver une culture d'entreprise unique et positive, mais le mérite de cette réussite revient à nos employés qui sont à la base de notre réussite et qui contribuent à faire d'Astellas Pharma Canada une entreprise où chaque jour il fait bon de travailler ».

La liste 2021 des Meilleurs lieux de travail MC au Canada est dressée par l'institut Great Place to Work®. Le déroulement du concours repose sur deux critères : les deux tiers du score total proviennent des résultats de sondages confidentiels auprès des employés et le tiers restant provient d'un examen approfondi de la culture de l'entreprise. Ceci permet d'obtenir une représentation exhaustive de l'entreprise du point de vue des employés et dresse un portrait global de la culture d'entreprise. Ensemble, ces deux éléments fournissent des données cruciales liées à cinq aspects suscitant la confiance : la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

« Faire partie à nouveau de la liste des Meilleurs lieux de travail MC au Canada est extrêmement gratifiant, puisque cette distinction provient de la rétroaction de nos employés », a déclaré Adele Zita, directrice des ressources humaines d'Astellas Pharma Canada. « Plusieurs raisons font de nous un excellent lieu de travail, mais je crois que notre culture d'entreprise centrée sur les gens et notre engagement envers les patients sont ce qui nous distingue vraiment. Le tout prend forme grâce à l'importance que nous accordons au développement professionnel des employés, aux programmes de reconnaissance, au soutien des initiatives de mobilisation sociale et des groupes de ressources des employés, aux occasions de bénévolat rémunéré, ainsi qu'à une forte volonté à redonner à la communauté. »

La liste des Meilleurs lieux de travail MC au Canada de cette année recueille l'expérience et l'opinion de plus de 82 000 employés, et son déploiement a un impact auprès de plus de 300 000 employés canadiens.

Pour en savoir plus sur cette distinction et consulter la liste complète des Meilleurs lieux de travail MC au Canada en 2021, visitez le site Web de Great Place to Work®.

À propos d'Astellas Pharma Canada, Inc.

Astellas Pharma Canada, Inc., dont le siège social se trouve à Markham, en Ontario, est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., établie à Tokyo. Au Canada, Astellas se concentre sur trois domaines thérapeutiques : l'oncologie, l'immunologie et l'urologie. En 2020, l'entreprise figurait sur la liste des Meilleurs lieux de travail MC au Canada de l'institut Great Place to Work® et sur les listes des Meilleurs lieux de travail MC pour l'Engagement communautaire, l'Inclusion, les Soins de santé, en Ontario et pour les femmes. Pour de plus amples renseignements au sujet d'Astellas Pharma Canada Inc., veuillez consulter le site www.astellas.com/ca/fr. Vous pouvez également nous trouver sur Twitter sous l'identifiant @AstellasCA ou sur LinkedIn au Astellas Pharma Canada, Inc.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures d'entreprise hautement fiables et performantes. Il s'agit d'une société mondiale de recherche et de conseil dont la mission est de bâtir une société meilleure en aidant les entreprises à transformer leurs lieux de travail. Great Place to Work® offre les standards, l'encadrement et l'expertise nécessaires pour mettre en place, soutenir et récompenser des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® développe des listes des Meilleurs lieux de travail MC spécifiques à différentes industries et populations. Cela constitue la plus grande étude annuelle au monde portant sur le lieu de travail, se déclinant en une série de listes nationales dans plus de 50 pays, y compris la très populaire liste l'étude des 100 meilleures entreprises publiée chaque année dans le magazine Fortune.

À l'échelle mondiale, ce sondage représente les voix de 11 millions d'employés, source principale de données utilisée afin de déterminer les gagnants. Il n'y a qu'une seule façon de figurer sur cette liste : vos employés.

Visitez le www.greatplacetowork.ca/fr.

Suivez Great Place to Work® sur Facebook, LinkedIn et Twitter #BestWorkplacesCA.

