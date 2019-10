Astellas Pharma Canada célèbre sa 10e édition annuelle de la Journée Changing Tomorrow

En partenariat avec Variety Village pour apporter un impact positif dans les collectivités

locales canadiennes

TORONTO, le 21 oct. 2019 /CNW/ - Plus de 80 employés d'Astellas Pharma Canada (« Astellas ») quitteront leurs bureaux et retrousseront leurs manches pour participer à des activités de bénévolat au Variety Village de Scarborough (Ontario), dans le cadre de la journée mondiale annuelle de service de l'entreprise, la Journée Changing Tomorrow (#ChangingTomorrow), une initiative des employés d'Astellas visant à renforcer l'esprit de solidarité avec les communautés locales.

Célébrant cette année le 10e anniversaire de la Journée Changing Tomorrow, Astellas renforce son engagement de longue date visant à avoir un impact positif et concret dans les communautés locales.

« Astellas s'est profondément engagée à redonner aux collectivités qu'elle dessert, et la Journée Changing Tomorrow renforce notre vision de longue date de faire une différence dans les collectivités canadiennes », a déclaré Steve Sabus, directeur général, Astellas Pharma Canada. « Nous sommes ravis de nous associer à Variety Village et d'avoir cette occasion de faire valoir notre culture et nos valeurs d'entreprise pour aider à transformer notre avenir et à renforcer notre engagement communautaire en soutenant de multiples activités bénévoles. »

Dans le cadre de l'initiative de développement communautaire d'aujourd'hui, les employés participeront à plusieurs activités bénévoles au Variety Village, un organisme de bienfaisance qui offre des programmes intégrés de sports et de préparation à la vie active aux jeunes personnes handicapées et à ceux qui font face à des obstacles à leur développement pour les aider à atteindre leurs objectifs de vie. Les activités bénévoles auxquelles participeront les employés d'Astellas au Variety Village comprennent le jardinage et les activités d'entretien des bâtiments/installations comme le nettoyage et la peinture. Par ailleurs, les employés auront l'occasion de participer aux programmes de sports adaptés du Variety Village pour en apprendre davantage sur la façon dont l'organisation crée un terrain de jeu inclusif pour les personnes de toutes capacités.

« Aujourd'hui, les employés d'Astellas agissent pour une bonne cause », a commenté Karen Stintz, présidente et chef de la direction de Variety Village. « Vous aidez les enfants de Variety à réaliser leur potentiel en nous aidant à concentrer nos efforts sur notre vision et notre mission. Vos activités bénévoles d'aujourd'hui nous permettent d'économiser les fonds dont nous avons tant besoin et nous vous en sommes reconnaissants. »

La Journée Changing Tomorrow est une série d'événements de bénévolat parrainés par l'entreprise qui permettent aux employés d'Astellas de donner de leur temps à des organismes sans but lucratif locaux pour aider à bâtir un avenir meilleur pour les patients, les gens, les collectivités et les partenaires. Au cours des quatre dernières années, Astellas a soutenu plus de 55 organismes à but non lucratif dans les Amériques dans le cadre de la Journée Changing Tomorrow et, à l'échelle mondiale, la société a soutenu l'an dernier près de 225 sites dans environ 25 pays.

« Si le bénévolat occupe une place si importante dans la culture d'Astellas, c'est parce que des initiatives uniques comme la Journée Changing Tomorrow permettent à nos employés de faire une différence », a déclaré Adele Zita, directrice, Ressources humaines, Astellas Pharma Canada. « Nous sommes fiers de l'engagement de nos employés à démontrer notre objectif commun et notre passion commune d'aider les patients en faisant valoir notre engagement à créer des communautés plus saines. »

Au Canada, les employés d'Astellas ont donné bénévolement de leur temps à la Journée Changing Tomorrow auprès de divers organismes pour faire une différence dans des causes importantes, en participant à des activités au profit de diverses personnes dans les collectivités canadiennes, notamment des patients, des personnes handicapées, des personnes âgées et des victimes de violence familiale, et en s'attaquant de front à des problèmes comme l'insécurité alimentaire, l'itinérance et l'environnement.

En 2019, Astellas célèbre le 10e anniversaire de sa journée de service dans la région des Amériques en totalisant 80 000 heures de bénévolat dans le cadre de la Journée Changing Tomorrow. Au cours de la Journée Changing Tomorrow de cette année, les employés cumuleront plus de 9 000 heures en vue de cet objectif en prenant part à des activités de bénévolat qui se dérouleront tout au long de l'année.

L'engagement d'Astellas envers la Journée Changing Tomorrow s'étend à l'échelle de l'entreprise aux quatre coins du monde. Chaque année, les employés d'Astellas partout dans le monde soutiennent leurs communautés locales et y contribuent grâce à cette initiative. La Journée Changing Tomorrow est le cœur et la passion des employés d'Astellas qui aident les autres à mieux vivre.

À propos d'Astellas Pharma Canada, Inc. :

Astellas Pharma Canada, Inc., dont le siège social est établi à Markham, en Ontario, est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc. située à Tokyo. Au Canada, Astellas axe ses activités commerciales principalement sur trois domaines thérapeutiques : l'oncologie, l'immunologie et l'urologie. En 2019, l'entreprise a fait partie partie pour la quatrième année consécutive de la liste des Meilleurs lieux de travail™ au Canada établie par l'Institut Great Place to Work®. Astellas figure aussi dans les listes de l'Institut Great Place to Work® pour l'Inclusion, les femmes, l'engagement communautaire, le bien-être mental et les soins de santé. Pour de plus amples renseignements sur Astellas Pharma Canada, Inc. visitez www.astellas.com/ca. Vous pouvez aussi nous trouver sur Twitter à @AstellasCA ou LinkedIn à Astellas Pharma Canada, Inc.

À propos de Variety - the Children's Charity et Variety Village :

Depuis plus de 70 ans, Variety Village s'occupe des enfants, forme les leaders de demain et aide des générations de gens à se rassembler pour trouver du soutien, vivre en meilleure santé et nouer des amitiés pour la vie. Variety Village possède une expertise dans les domaines suivants : invalidité, accessibilité, intégration et inclusion; déficiences physiques et développementales et troubles du spectre autistique; conditionnement physique, réadaptation et physiothérapie; santé, bien-être et nutrition; sport et sport adapté pour les personnes handicapées, y compris le basketball en fauteuil roulant, l'athlétisme, la natation, le hockey « volt », le taekwondo, l'haltérophilie et la dynamophilie; programmes de préparation à la vie active pour jeunes adultes ayant une déficience intellectuelle; camps d'été, compétences en leadership et en sauvetage. Pour en savoir davantage, consultez le site Web http://www.varietyvillage.ca/ .

