Astellas annonce le remboursement de XTANDI® (enzalutamide) pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (CPSCm)

XTANDI est le seul traitement approuvé pour le traitement de trois pathologies cliniques et quatre indications, et l'amélioration de l'accès pour les patients atteints d'un CPSCm favorisera un traitement plus rapide

MARKHAM, ON, le 23 juin 2022 /CNW/ - Astellas Pharma Canada, Inc., annonce aujourd'hui que le médicament XTANDI® (enzalutamide), un traitement oral administré une fois par jour1, est maintenant remboursé dans la plupart des provinces et territoires du Canada pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (CPSCm).2 Le remboursement pour cette indication est offert en Colombie-Britannique3, en Alberta4, en Saskatchewan5, au Manitoba6, en Ontario7, au Québec8, au Nouveau-Brunswick9, à Terre-Neuve-et-Labrador10, en Nouvelle-Écosse11, et par l'intermédiaire du Programme des services de santé non assurés (SSNA)12.

Le cancer de la prostate est le cancer qui touche le plus fréquemment les hommes canadiens (à l'exclusion des cancers de la peau autres que le mélanome) et arrive au troisième rang des causes les plus courantes de décès attribuables au cancer.13 Lorsque le cancer de la prostate est diagnostiqué de manière précoce, il peut souvent être traité avec succès, ce qui entraîne de meilleurs résultats.14 Toutefois, un cancer de la prostate avancé et récidivant peut s'avérer difficile à traiter,15 tndis que le cancer de la prostate métastatique demeure incurable.16 Les hommes atteints d'un CPSCm voient leur maladie se propager au-delà de la prostate alors qu'ils n'ont jamais reçu de traitement antiandrogénique ou qu'ils y répondent encore.17,18 Bien qu'un traitement antiandrogénique soit initialement efficace pour la plupart des patients, l'évolution de la maladie est inévitable et montre la nécessité de disposer d'autres options de traitement19.

« Ce remboursement est une excellente nouvelle puisque le CPSCm est souvent associé à un mauvais pronostic et que l'efficacité et la tolérabilité de XTANDI reposent sur une décennie d'utilisation et de données probantes en contexte réel », affirme Dr Fred Saad, M.D., FRCSC, professeur et chef du service d'urologie et directeur en oncologie génito-urinaire au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. L'accès pour les hommes atteints d'un CPSCm leur permet de commercer le traitement dès que possible et de prolonger de manière considérable la survie sans progression radiographique et la survie globale, en plus de les aider à maintenir une bonne qualité de vie ».

XTANDI peut améliorer les résultats liés au traitement et ralentir l'évolution de la maladie pour les patients en inhibant la liaison des récepteurs des androgènes a l'ADN, provoquant ainsi la mort cellulaire et réduisant la taille de la tumeur.20 XTANDI est le seul traitement ciblant l'axe du récepteur des androgènes (ARAT) de deuxième génération approuvé par Santé Canada pour les trois indications suivantes dans les cas de cancer de la prostate : CPSCm, cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CPRCm) et cancer de la prostate résistant à la castration non métastatique (CPRCnm)21, 22 , 23 , 24 .

Astellas a d'abord reçu l'approbation de Santé Canada pour XTANDI en 2013 pour le traitement du CPRCm, puis pour le traitement du CPRCnm en 2019 et pour le traitement du CPSCm, en 2020. Depuis le lancement de XTANDI, plus de 10 000 patients ont reçu un traitement au Canada si l'on tient compte des trois indications. À l'échelle mondiale, plus de 700 000 patients ont reçu une ordonnance de XTANDI25.

« Depuis la première approbation pour l'utilisation de XTANDI au Canada, nous avons fortement concentré nos efforts et notre engagement afin d'apporter de la valeur et d'élargir les options de traitement pour les personnes ayant reçu un diagnostic de cancer de la prostate, déclare Frank Stramaglia, directeur général, Astellas Pharma Canada, Inc. Il est important de pouvoir aider davantage de Canadiens admissibles à avoir accès à ce traitement ciblé grâce à ce remboursement pour le traitement de première intention du CPSCm. »

Astellas poursuit ses efforts de collaboration avec les gouvernements, les payeurs, les groupes de défense des patients, les professionnels de la santé et les patients afin de soutenir l'accès à XTANDI pour les adultes atteints de CPSCm, de CPRCnm et de CPRCm qui pourraient en tirer des bienfaits.

À propos de XTANDI (enzalutamide)

L'enzalutamide est un inhibiteur des récepteurs des androgènes qui agit sur plusieurs étapes de la voie de signalisation des récepteurs androgéniques. L'enzalutamide inhibe de façon compétitive la liaison des androgènes aux récepteurs des androgènes et par conséquent, inhibe la translocation des récepteurs des androgènes et la fixation des récepteurs des androgènes sur l'ADN. En inhibitant la liaison des androgènes aux récepteurs des androgènes, le traitement par l'enzalutamide diminue la prolifération des cellules de cancer de la prostate et en provoque la mort en plus de diminuer le volume tumoral.

À propos d'Astellas Pharma Canada, Inc.

Astellas Pharma Canada, Inc. est une filiale canadienne d'Astellas Pharma Inc., une société pharmaceutique dont le siège social se trouve à Tokyo et qui exerce ses activités dans plus de 70 pays à l'échelle mondiale. Astellas se tient à l'avant-garde du changement dans les soins pour transformer les découvertes scientifiques innovantes en résultats bénéfiques pour les patients. Nous concentrons nos efforts pour répondre aux besoins médicaux non comblés, et nous exerçons nos activités avec éthique et intégrité, ce qui nous permet d'améliorer la santé de la population au Canada et partout dans le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Astellas au Canada, veuillez visiter le site astellas.com/ca.

Références 1 Monographie du produit XTANDI; 1er juin 2020, p. 17. 2 Monographie du produit XTANDI; 1er juin 2020, p. 3. 3 BC Cancer Protocol Summary for Treatment for Metastatic Castration Sensitive Prostate Cancer using Enzalutamide. Le 1er décembre 2021. Accessible à l'adresse suivante : http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Genitourinary/UGUPENZ_Protocol.pdf (consulté le 13 mai 2022). 4 Alberta Health Services Outpatient Cancer Drug Benefit Program. 25 mars 2022 Accessible à l'adresse suivante : https://www.albertahealthservices.ca/assets/programs/ps-1025651-drug-benefit-list.pdf (consulté le 13 mai 2022). 5 Saskatchewan Cancer Agency Drug Formulary. 1 mars 2022 Accessible à l'adresse suivante : http://www.saskcancer.ca/images/pdfs/health_professionals/drug_formulary/drug_formulary/SCA_Drug_Formulary_-_2022-03-01.pdf (consulté le 13 mai 2022). 6 Manitoba Drug Benefits and Interchangeability Formulary Amendments. Le 16 avril 2014 Accessible à l'adresse suivante : https://www.gov.mb.ca/health/mdbif/docs/bulletins/bulletin77.pdf (consulté le 13 mai 2022). 7 Ontario Exceptional Access Program Reimbursement Criteria for Frequently Requested Drugs. Le 1er janvier 2022. Accessible à l'adresse suivante : https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/drugs/docs/frequently_requested_drugs.pdf (consulté le 13 mai 2022). 8 Régie de l'assurance maladie du Québec. List of Medications (RAMQ: Official Mark of the Régie de l'assurance maladie du Québec.) 2 mars 2022 Accessible à l'adresse suivante : https://ramqinter.prod.acquia-sites.com/sites/default/files/documents/liste_med_2022-03-02_en.pdf (consulté le 13 mai 2022). 9 New Brunswick Drug Plans Formulary. Avril 2022 Accessible à l'adresse suivante : https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/h-s/pdf/en/NBDrugPlan/NewBrunswickDrugPlansFormulary.pdf (consulté le 13 mai 2022). 10 Newfoundland and Labrador Prescription Drug Program. Tachycardie Accessible à l'adresse suivante : https://www.health.gov.nl.ca/health/prescription/criteria/Enzalutamide_Xtandi.pdf (consulté le 13 mai 2022). 11 Nova Scotia Formulary. Mai 2022. Accessible à l'adresse suivante : https://novascotia.ca/dhw/pharmacare/documents/formulary.pdf (consulté le 13 mai 2022). 12 Government of Canada. Non-Insured Health Benefits program updates. Accessible à l'adresse suivante : https://www.sac-isc.gc.ca/eng/1572892470997/1572892515134 (consulté le 13 mai 2022) 13 Société canadienne du cancer Prostate Cancer Statistics. Accessible à l'adresse suivante : https://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer-type/prostate/statistics/?region=on. (consulté le 13 mai 2022) 14 Société canadienne du cancer Statistiques de survie. Accessible à l'adresse suivante : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/prostate/prognosis-and-survival/survival-statistics (consulté le 13 mai 2022) 15 Société canadienne du cancer Survival Statistics. Accessible à l'adresse suivante : https://cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-types/prostate/prognosis-and-survival/survival-statistics (consulté le 13 mai 2022) 16 So, A.I., et al. Canadian Urological Association-Canadian Urologic Oncology Group guideline on metastatic castration-naive and castration-sensitive prostate cancer. Canadian Urological Association Journal. 14, 2 (Dec. 2019), 17-23. DOI:https://doi.org/10.5489/cuaj.6384. 17 Uro Today. Treatment Advances in Metastatic Hormone-Sensitive Prostate Cancer. Accessible à l'adresse suivante : https://www.urotoday.com/library-resources/mhspc/111513-treatment-advances-in-metastatic-hormone-sensitive-prostate-cancer-mhspc.html. (consulté le 13 mai 2022) 18 American Society of Clinical Oncology. ASCO Answers: Prostate Cancer (2021). Accessible à l'adresse suivante : http://www.cancer.net/sites/cancer.net/files/asco_answers_guide_prostate.pdf. (consulté le 13 mai 2022) 19 So, A.I., et al. Canadian Urological Association-Canadian Urologic Oncology Group guideline on metastatic castration-naive and castration-sensitive prostate cancer. Accessible à l'adresse suivante : https://www.cua.org/themes/web/assets/files/6384_revised.pdf (consulté le 13 mai 2022) 20 Monographie du produit XTANDI; 1er juin 2020, p. 18. 21 Monographie du produit XTANDI; 1er juin 2020, p. 17. 22 National Comprehensive Cancer Network. Prostate Cancer. Version 3.2020. Le 17 novembre 2020. 23 Monographie de produit Erleada™, Janssen Inc., 2 juillet 2021. 24 Monographie de produit Nubeqa®, Bayer Inc., 14 juillet 2021. 25 Données internes d'Astellas.

SOURCE Astellas Pharma Canada, Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements : Amanda Mills Sirois, directrice principale, Communications, Astellas Pharma Canada, Inc., 905 940-5752, [email protected]